Стоит ли покупать недвижимость в России в 2025 году

Покупка недвижимости – это один из самых популярных способов инвестирования капитала, особенно в условиях экономической нестабильности. Рынок жилья продолжает меняться под влиянием разных факторов, повышения ключевой ставки, изменения покупательских предпочтений и в целом доступности квадратных метров. Предлагаем разобраться, стоит ли покупать недвижимость в 2025 году в России, чтобы такая инвестиция не оказалось внезапно убыточной.

Текущие тенденции рынка недвижимости

В 2025 году рынок недвижимости демонстрирует тенденции, заданные в предыдущем году. Неоднозначные процессы обусловлены и макроэкономическими показателями, и внутренними изменениями в отрасли, и даже геополитическими событиями.

Основными факторами, оказывающими значительное влияние на рынок недвижимости, являются:

Повышение ставок по ипотеке. После резкого снижения условий по ипотеке в 2020 и 2022 годах, банки начали постепенно ужесточать условия получения. Это касается и ставок по жилищным кредитам. Такие повышение связано в первую очередь с ростом ключевой ставки, на которую банки ориентируются при составлении своих программ.

Сокращение доступных государственных программ. Льготные кредиты, запущенные в предыдущие годы, начинают постепенно сворачиваться. Точечные программы для семей с маленькими детьми еще остаются в силе, но былого обилия ипотек уже нет. Это в свою очередь сдерживает спрос на жилье.

Снижение покупательской способности населения. Растущая инфляция не способствует обогащению граждан и повышению общего уровня достатка. Россияне все реже рассматривают недвижимость как покупку. Снижение реальных доходов сильно отражается на спросе.

Рост стоимости строительства и обслуживания. Введение санкций и других ограничений привели к повышению спроса на других направлений для приобретения стройматериалов. А это, в свою, очередь привело к росту цен на эти категории товаров. Новое жилье становится менее доступным для потенциальных покупателей.

Переориентация спроса. В условиях быстрого роста цен на недвижимость в городах все больше людей рассматривают покупку жилья за пределами крупных населенных пунктов. Предпочтение отдается загородным домам или таунхаусам. На это влияет и развитие ближайшей инфраструктуры и коммуникаций.





Какие изменения ожидаются в 2025 году

2025 году ипотечные стандарты изменятся. Новинки в законах, вступающие в силу в этот период, значительно повлияют рынок недвижимости. Решая, стоит ли покупать квартиру в 2025 году, нужно обратить внимание на следующие новшества:

Отменено использование длительного размещения средств вместо эскроу-счетов. Ранее первоначальный взнос заемщика использовался банком в обороте. С введением новых правил теперь эти средства необходимо держать на эскроу-счетах, что в конечном итоге сказаться на доступности ипотеки.

Отсутствие возможности снижать кредитную ставку за счет застройщика. Ранее некоторые компании могли компенсировать проценты банку. Ипотека могла выдаваться на более выгодных условиях. С 2025 года с высокой вероятностью этот способ запретят.

Увеличение первоначального взноса. Повышение минимального взноса по ипотечному кредиту составит 20%, что увеличит порог вхождения и сделает их менее доступными.





Прогнозы цен на недвижимость в 2025 году

По оценке аналитиков, в 2025 году ключевая ставка Центробанка останется на высоком уровне, создавая не самые удачные перспективы для людей, предпочитающих жилье в кредит. Желающих оформить ипотеку станет ощутимо меньше. Экономические законы диктуют, что падение спроса в конечном итоге приводит к снижению цены.

Впрочем, ожидать резкого падения стоимости на новое жилье не стоит. Застройщики, поднявшие ценники на квадратные метры в период обилия льготных программ и низких процентных ставок, вряд ли согласятся на такие скидки. Эксперты ожидают, что в премиум-сегменте цены на жилье в России продолжат расти, но в более низком классе стоимость вряд ли значительно поменяется.

На вторичном рынке недвижимости в 2025 году, по данным аналитических и мониторинговых агентств, ожидается стагнация цен. Изменения в стоимости жилья минимальны оказались в районе погрешности в предыдущем году. С большой вероятностью, в этом году тоже не будет происходить никаких существенных изменений (за исключением случаев экономических потрясений мирового масштаба).

Анализируя сложившуюся ситуацию, эксперты приходят к выводу, что падение цен возможно, но это произойдет не в 2025 году. Покупать жилье в новостройке для дальнейшей перепродажи – тоже не самый выгодный. Цены на вторичном рынке примерно на треть ниже, чем на первичке, поэтому даже выйти на окупаемость будет непросто.

Тем, кто раздумывает, стоит ли покупать квартиру в 2025 году, следует оценить свои возможности. Если есть деньги на покупку жилья для себя, можно не откладывать покупку. А вот с ипотечными кредитами следует быть осторожнее. Центробанк прогнозирует, что в 2025 году ключевая ставка останется на прежнем уровне. Следовательно, выгодными будут только льготные ипотеки для молодых семей с маленькими детьми. В остальных случаях такой кредит приведет в огромной переплате.





Рекомендации для потенциальных покупателей

Прежде чем принимать решение о покупке недвижимости в 2025 году, следует учитывать несколько важных моментов. В этом помогут следующие рекомендации:

Адекватно оценивайте свои финансовые возможности. Важно учитывать не только стоимость самих квадратных метров, но и потенциальную опасность ипотечных кредитов. При ставках в 20%-25% переплата будет существенной.

Выбирайте объекты с высокой ликвидность. Такая недвижимость будет ценной даже в периоды экономической нестабильности, и ее удастся легко продать при необходимости.

Сравните стоимость покупки с долгосрочной арендой. В некоторых ситуациях снимать квартиру будет намного выгоднее, особенно, если в будущем планируются переезды. А вот семьям с детьми стоит ориентироваться уже на собственное имущество.

Изучите наличие государственных жилищных программ. В 2025 году их количество сократилось до минимума и ограничивается лишь поддержкой молодых семей. Но не исключено, что для решения назревающего жилищного кризиса в будущем появятся новые возможности.

Загородный дом может стать более доступной альтернативой городским квартирам. Но в этом случае необходимо учитывать наличие коммуникаций и ближайшую инфраструктуру для комфортного проживания.





Подведем итог

В 2025 в России рынок недвижимости находится в сложном положении, и многие россияне все чаше начинают задумываться над тем, а стоит ли вообще покупать жилье. Высокие ставки по ипотеке и разогнанные цены на жилье делают инвестирование в квадратные метры невыгодным. По мнению экспертов, в ближайшее время не стоит ожидать существенного изменения стоимости.