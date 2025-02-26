Какие банковские карты работают в Турции в 2025 году

После введения западных санкций в отношении российских банков россиянам становится все сложнее рассчитываться за покупки банковскими картами, находясь на отдыхе или по делам за рубежом. Турция остается одним из главных туристических зарубежных направлений, но даже там случаются проблемы с оплатой. Клео.ру предлагает разобраться, какие карты работают в Турции в 2025 и как лучше финансово подготовиться к туристическому сезону в этой стране.

Использование карт UnionPay, выпущенных российскими банками

UnionPay – это китайская платежная система, которая присутствует в России еще с 2006 года. Но особую популярность она получила именно в 2022 году, после ограничений на обслуживание Visa и Mastercard. С ее помощью можно было оплачивать покупки и услуги в других странах, но это продолжалось недолго.

По мере введения новых ограничений прекратилось обслуживание карт, эмитентами которых были банки, попавшие под санкции. Так, из более чем 20 банков в настоящее время в Турции через платежную систему UnionPay можно расплатиться только картами от Россельхозбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка. Планируя зарубежную поездку, следует учитывать, что и эти банки могут оказаться под санкциями, и возможность удобной оплаты пропадет вовсе.

Согласно информации из открытых источников, РСХБ выпускает и обслуживает карты UnionPay бесплатно, а вот для получения пластика в АТБ придется потратиться. Услуга будет стоить около 5 тыс. рублей, а также 400 рублей в месяц за обслуживание, если не набирать минимальный оборот (30 тыс. рублей ежемесячно) или не получать на нее зарплату. Выпуск карт заявляется как моментальный, но в реальности до момента получения может пройти до 10 дней.

С платежной системой UnionPay в Турции сотрудничает ряд банков, среди которых Garanti Bank, Akbank, Yapı Kredi Bank, Denizbank, Ing Bank, QNB Finansbank, Halkbank, Ziraat Bank, Teb Paribas, Albaraka Turk и Vakifbank. Общее количество терминалов по всей стране насчитывает более 50 тыс. устройств. Если терминал принимает карту, то будет присутствовать логотип платежной системы на внешней стороне или на его экране.

Также следует знать и об ограничениях. С 2022 года по ПС UnionPay действуют лимиты на снятие наличных – до 50 тыс. юаней в сутки и до 500 тыс. юаней в год в эквиваленте поддерживаемых валют. Помимо этого, возможны ограничения и от самих банков-эмитентов. Стоит уточнить лимиты при оформлении карты.





Карты Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками

Начиная с 2022 года, карты платежных систем Visa и Mastercard, которые выпускались российскими банками, не обслуживаются. Впрочем, это ограничение не мешает россиянам открывать счета в банках других стран мира. В таком случае карта будет считаться зарубежной, и для оплаты в Турции не будет никаких запретов.

Для этих целей подходят не только западные банки, но и стран ближнего зарубежья – Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана и др. Как правило, для россиян предусмотрены более простые условия открытия счетов в банке и получения пластиковых карт, чем для большинства иностранцев.

Следует помнить, что при открытии счета в зарубежном банке россиянам необходимо предоставить информацию об этом в Федеральную налоговую службу в течение 30 дней. Как правило, вся запрашиваемая информация уже находится в договоре на обслуживание. При открытии мультивалютной карты необходимо предоставить данные по каждому из счетов. Впоследствии россиянам, имеющим зарубежные счета, придется подавать отчет о движении денежных средств, если их сумма превышает 600 тыс. рублей в эквиваленте.





Открытие банковского счета в Турции

В 2025 году условия для открытия счета в турецких банках стали жестче для россиян, которые не имеют ВНЖ. Обслуживанием иностранных клиентов занимаются только VakifBank и Ziraat Bank. Возросла и стоимость процедуры. По отзываем россиян в различных тематических каналах и группах, в 2025 году перед клиентом могут поставить условие – внести на счет до 10 тыс. долларов и держать депозит не менее 3 месяцев.

Впрочем, каждый случай и обращение рассматривается индивидуально, поэтому условия могут отличаться в зависимости от платежеспособности клиента и возможных рисков.

Для открытия счета в турецком банке потребуется:

Действующий загранпаспорт

Турецкий ИНН (оформляется онлайн).

Документальное подтверждение проживания. Например, договор аренды жилья или документы о бронировании номера в отеле.

Перевод паспортных данных, заверенный нотариусом.

Местная сим-карта.

В зависимости от банка требования могут меняться. Так, в некоторых организациях могут затребовать дополнительные документы, поставить условие о внесении минимального депозита.

Клео.ру напоминает, что после открытия счета в турецком банке и получения пластиковой карты необходимо поставить об этом в известность ФНС.





Рекомендации для туристов

Турция остается одним из главных туристических центров для россиян. Но отсутствие возможности оплачивать покупки и услуги банковской картой за пределами своей страны создает большие сложности. Клео.ру предлагает несколько советов по оплате в Турции для россиян, планирующих отдохнуть там в 2025 году:

Позаботьтесь о способах оплаты. Рекомендуется оформить банковскую карту заранее и перевести на нее необходимую сумму.

Выбирайте платежную систему с учетом всех преимуществ и недостатков. UnionPay можно легко получить в РСХБ, но эту платежную систему принимают не везде. Для Visa или Mastercard придется открывать счет в иностранных банках, но проблемы с ними возникают крайне редко.

Возьмите с собой деньги наличными на всякий случай, но старайтесь их не использовать без необходимости. Курс в обменниках далеко не самый лучший. Без заполнения декларации можно вывозить не более 10 тыс. долларов в эквиваленте. Лимиты по вывозу валюты из Турции составляют 5 тыс. долларов. Не забывайте о правилах безопасности и тщательно следите за деньгами.

Не желательно хранить крупные суммы в местной валюте – турецкой лире. Из-за высокого уровня инфляции она быстро обесценивается, а в течение одного дня курс может сильно меняться.

Некоторые товары или услуги можно оплачивать прямо рублями, но о наличии такой возможности нужно уточнять заранее. Доллары или евро являются более стабильным вариантом. К тому же, их можно сразу же положить на карту после ее получения в турецком банке.

Оплачивать покупки и услуги в Турции криптовалютой нельзя, но можно снять ее в криптоматах или получить p2p-переводом на местную карту. Следует учитывать, что для таких переводов есть ограничение – до 15 тыс. лир за трансакцию. При превышении лимита карту могут заблокировать.





Подведем итог

Планируя отдых в Турции в 2025 году, следует учитывать, какие банковские карты там работают. Россияне могут оформить карты платежной системы UnionPay банков РСХБ или АТБ, а вот для получения Visa и Mastercard придется открыть счет в иностранном банке.