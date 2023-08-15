Лерчек впервые вышла в свет после суда

После суда и запрета использования мобильных телефонов, знаменитая блогерша Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, перевернула страницу в своей жизни и постепенно возвращается к рутине.
После суда и запрета использования мобильных телефонов, знаменитая блогерша Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, перевернула страницу в своей жизни и постепенно возвращается к рутине.
Чекалина посетила день рождения своей подруги. Вместе со своим мужем, они побывали на шумной вечеринке в клубе, которую организовала Алина Акилова. Хотя суд запретил съемки Лерчек и ее мужа, видео было опубликовано в Сети.
Несмотря на это, блогерша выбрала мини-комплект с открытым вырезом, дополненный перчатками из латекса и колготками, а также ярким макияжем, чтобы выделить глаза.
Она поздравила свою подругу, оказавшись на импровизированной сцене. Валерия и ее муж теперь погасили все задолженности, а блогер заявила, что ошибки, сделанные в бизнесе - это нормально.
Фото: Пресс-служба Валерии Чекалиной