Лерчек впервые вышла в свет после суда

После суда и запрета использования мобильных телефонов, знаменитая блогерша Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, перевернула страницу в своей жизни и постепенно возвращается к рутине.

Чекалина посетила день рождения своей подруги. Вместе со своим мужем, они побывали на шумной вечеринке в клубе, которую организовала Алина Акилова. Хотя суд запретил съемки Лерчек и ее мужа, видео было опубликовано в Сети.

Несмотря на это, блогерша выбрала мини-комплект с открытым вырезом, дополненный перчатками из латекса и колготками, а также ярким макияжем, чтобы выделить глаза.

Она поздравила свою подругу, оказавшись на импровизированной сцене. Валерия и ее муж теперь погасили все задолженности, а блогер заявила, что ошибки, сделанные в бизнесе - это нормально.

Фото: Пресс-служба Валерии Чекалиной