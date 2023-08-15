Кредитные карты, как визитки: как слезть с кредитной «иглы» без последствий

Оформить кредитную карту в современном мире очень просто: заманчивые предложения от банков сыплются буквально каждый день, и некоторые собирают кредитные карточки, как визитки. Казалось бы, что это не обременение, а возможность для тех, кто торопится жить прямо сейчас. Но на самом деле это уловка, и женщины, обрастая кредитками, сами себя сажают на кредитную «иглу». Как грамотно и без последствий избавиться от долговых ловушек, читательницам Kleo рассказал Ирек Сафин, основатель юридической компании «‎Международное юридическое бюро» (МЮБ, International Law Office).

Почему женщины берут кредиты и что такое кредитомания?

Статистика, к сожалению, неутешительная. Только за 2022 год банки в нашей стране выдали более 12 млрд руб. потребительских кредитов. Кстати, выяснилось, что женщины подвержены кредитомании больше, чем мужчины. И если последние берут, в основном, займы для покупки авто и квартиры, то вторые на всё что угодно.

Психологи говорят, это от устремления слабого пола немедленно обладать вещами, которые им понравились, и большая любовь к спонтанным покупкам. Вот почему болезненное желание взять на что-то кредит является настоящей болезнью среди современных дам.

Как бы то ни было, а ломбарды нам сегодня в основном заменили кредитки, которые даются будто в обмен на воздух. На самом же деле вы дарите банкам свою независимость и свободу. А если «играете» с набором кредитных карт в своей визитнице, то, скорее всего, переплачиваете огромные проценты. При этом деньги из вашего кошелька уходят незаметно.

Как слезть с кредитной «иглы»?

А теперь самое интересное. От обязательств по кредитным картам можно избавиться раз и навсегда буквально одним движением руки. Речь идет об оформлении банкротства. Конечно, женщин и тут численно опережают мужчин (487,8 тыс. женщин против 383,8 тыс. мужчин, внесенных в банкротный реестр), но ничего страшного в этих цифрах нет.

Главное – успеть оформить банкротство самой, до того, как на ваши долги обратил внимание банк. Тогда получится списать задолженности грамотно, без последствий. Можно сказать, что оформление банкротства – это прямая обязанность любого гражданина или гражданки, которые оказались в беде.

К тому же есть другие способы перестать платить банку. Для этого нужно адекватно оценить положение своих финансовых дел.

Как официально без последствий перестать платить банкам?

Конечно, процедуру банкротства можно пройти самостоятельно. Но в этом случае нужно не только знать, какие документы готовить, но и четко понимать этапность всей процедуры. Гораздо эффективнее будет обратиться в специализированную организацию, которая занимается банкротствами.

Во-первых, конечно, необходимо собирать все документы. Далее подаем их в суд о признании клиента банкротом. С этого момента банки становятся бессильны, вам перестают звонить коллекторы. Через полгода получаем определение о списании долгов.

Многим кажется, что после процедуры вы не сможете выезжать за границу. На самом деле – это миф. Согласно статье 213.30 Закона о банкротстве, признанный банкрот имеет право на выезд за границу.

Есть и другие способы списания долгов, где можно обойтись без объявления человека банкротом.

Большой плюс обращения к специалистам заключается в том, что юрист везде, на каждом из этапов, сопровождает клиента. В МЮБ даже есть своя интеллектуальная собственность, разработка, как давать четкие основания для расторжения кредитного договора. Результат всегда – это заключение мирового соглашения с банком.

На практике вся процедура расторжения кредитного договора без объявления банкротства занимает от 1 месяца до 1 года.

​

Как потребовать с банка еще больше?

В юридической практике нередки случаи, когда были штрафы в сторону банков из-за абьюза клиентов! Необходимо понимать, что банки делают это специально, понимая, что из 100 клиентов будут жаловаться единицы.

Вообще существуют исследования, которые исследуют связь между долгами и психическим здоровьем. Например, в журнале Clinical Psychology Review в 2018 году была опубликована научная статья, доказывающая связь долгов и самоубийств. Также долги способствуют возникновению депрессии, алкогольной и наркотической зависимостей.

Женщины более устойчивы психологически к давлению, возникающему в результате долговой нагрузки. И большинство клиентов МЮБ – именно представительницы прекрасного пола.

Дело в том, что при любви к шопингу и кредитам, женщины, в то же время, интуитивно всегда находятся в поисках вариантов решения проблемы. Большинство мужчин, к сожалению, еще какое-то время предпочитают не замечать уходящую из-под ног почву… Но это уже совсем другая история.

Фото Клео.ру