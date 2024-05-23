Какой будет курс евро в июле 2024 года

Несмотря на все ограничения и санкции, европейская валюта остается в списке инвестиционных предпочтений многих россиян. В течение последних месяцев его стоимость сохраняется на одном уровне, и доходность таких вложений становятся менее привлекательными даже в долгосрочной перспективе. Клео.ру предлагает разобраться, какой курс евро будет в июле 2024 года и на какие события могут на него повлиять.

Главные факторы влияния на курс евро

Покупая или продавая валюту, следуют заранее учитывать, в какую сторону будет двигаться цена. Если же принять решение поспешно, то в конечном итоге можно получить большие убытки. Для правильного прогнозирования изменения валютного курса необходимо разобраться какие факторы оказывают самое сильное влияние на стоимость евро.

Торговый баланс

В международной торговле расчеты производятся в легко конвертируемых валютах. Евро, доллары и другие денежные знаки имеют определенную цену, являясь по сути таким универсальным обменным товаром. Это значит, что его стоимость, по экономическим правилам, будет зависеть от двух главных факторов – спроса и предложения, а также их соотношения. Если интерес к валюте высокий, то его ценность будет расти. И наоборот, при преобладающем предложении цена товара падает.

Главным источником поступления валюты в страну является торговля. Если в торговых отношениях преобладает экспорт, и объем продаваемых товаров в денежном эквиваленте больше, чем закупаемых, то валютные запасы растут. Вместе с этим повышается предложение, которое в результате приводит к снижению курса – рубль укрепляется, а евро слабеет. В противоположной ситуации, когда импортируемых товаров больше, чем продаваемых, курс растет.

Инфляция

Средний рост цен на товары и услуги называется инфляцией. Этот показатель также упрощенно демонстрирует, с какой скоростью обесценивается национальная валюта. При определении курса валют нужно сравнивать показатели разных экономических зон или стран. Если инфляция в еврозоне выше, чем в России, то курс будет снижаться. В противоположной ситуации евро будет расти, а рубль – слабеть.

Уровень инфляции является важным экономическим показателем, поэтому может оказывать и информационное давление на валютный курс. При высоких показателях инвесторы будут вкладывать меньше средств в национальную валюту, так как их стоимость будет быстро снижаться. Для сохранения своего капитала заинтересованные лица будут выводить деньги из страны, еще больше поднимая курс.





Стоимость ресурсов

Продажа полезных ископаемых является одним из главных пунктов наполнения российского бюджета валютой. Объемы поступления денег в страну во многом зависят от цен на ресурсы и мировой стабильности. В неблагоприятных условиях потребление слабеет, приводя к снижению цен на полезные ископаемые и уменьшению доходов экспортеров.

Однако в условиях санкций и других торговых ограничений наладить стабильную продажу ресурсов и других товаров очень сложно. Любые запреты приводят к перекосу торгового баланса, повышению валютного курса и дальнейшим экономическим проблемам.

Политика Центробанка

Для управления экономикой Центробанк РФ имеет в своем распоряжении несколько эффективных инструментов. С их помощью можно не только управлять курсом, но и другими показателями. Одним из таких инструментов является ключевая ставка – процент, под который выдаются кредиты коммерческим банкам. От этого значения будут зависеть условия кредитных и депозитных программ. Вложения в рубль станут более выгодными, что позволит ему укрепиться на валютном рынке. В то же время кредиты тоже вырастут в цене, повышая финансовую нагрузку на бизнес.

Для регулирования курса и устранения дисбаланса Центробанк может проводить валютные интервенции. Выкупая излишек валюты, ЦБ РФ препятствует резкому снижению курса, а продавая – устраняет потенциальные риски для его роста.





Инвестиционная привлекательность

Любые негативные события, связанные со страной, могут приводить к росту курса. И главной причиной этому является отток инвестиций. Предпочитая хранить деньги в безопасности, инвесторы выводят валюту в другие экономические регионы. Такие действия приводят к тому, что курс растет, еще больше увеличивая негативный новостной фон.

Финансовые аналитики рекомендуют избегать крупных валютных сделок в период мировых или региональных потрясений. Из-за неопределенности развития событий крайне тяжело спрогнозировать, как будут развиваться события в будущем.

Ожидания курса евро в июле 2024 года: прогнозы экспертов

Несмотря на ожидания экспертов, резкого обвала рубля после весны не произошло. Валютный курс остается в рамках ценового коридора, заданного в предыдущие месяцы. Но не исключено, что ситуация может сможет измениться к середине лета. Банковские и независимые аналитики изучают различные факторы в попытках определить, какой будет курс евро в июле 2024 года. Ожидается стабилизация стоимости валюты на уровне 95-100 рублей, но с кратковременными отклонениями в область 90 и 105 рублей.





В пользу того, что изменения курса евро будут незначительными, говорит отсутствие каких-либо изменений в российской и мировой экономике. Небольшое давление может оказать туристический фактор: россияне, планирующие отдыхать за рубежом, как правило покупают валюту летом и в новогодние праздники.

Клео.ру напоминает, что прогнозы финансистов строятся на основе той информации, которая есть в открытом доступе. Но все может резко измениться при появлении новых данных или после принятия неанонсированных решений. В случае непредвиденных событий финансовые прогнозы по курсу евро могут потерять свою актуальность.

Стоит ли покупать евро в июле 2024 года?

Решение о том, покупать или продавать евро в июле 2024 года, нужно принимать исходя из причин. Если валюта требуется для срочных покупок, оплаты услуг, подготовки к путешествию или для других насущных нужд, то ее можно покупать в любое время и в любом месяце. Главное, чтобы покупателя устраивала цена.

Если же евро приобретаются для того, чтобы продать их потом дороже, то стоит учитывать дополнительные факторы и не спешить с решениями. Некоторые финансовые аналитики пересмотрели свои долгосрочные прогнозы и теперь настроены более оптимистично. По их мнению, в ближайшие месяцы существенных изменений курса не будет. Рост начнется не ранее ноября-декабря 2024 года.

Несмотря на принимаемое решение, следует тщательно оценивать все риски. Евро считается валютой «недружественных» стран, а значит, к нему могут приниматься особые меры и ограничения. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, финансисты рекомендуют частично перевести капитал в более «дружественные» валюты и распределить средства по разным экономическим зонам. Чем более диверсифицированным будет капитал, тем менее уязвимым окажется перед различными рисками.





Подведем итог

Финансовые аналитики провели детальный анализ и составили прогноз, каким будет евро курс в июле 2024 года. По мнению экспертов, цена сохраниться в коридоре 95-100 рублей с краткосрочными отклонениями до 90 и 105 рублей. Данный прогноз не является финансовой рекомендацией.