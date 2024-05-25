Какой будет курс доллара в июле 2024 года

Валютный курс является важным экономическим параметром, влияющим на международную торговлю и благосостояние многих граждан. От стоимости «зеленого американца» может зависеть как цена импортных товаров, так и некоторые инвестиционные и даже политические решения. Клео.ру предлагает узнать, каким будет курс доллара в июле 2024 года. Эта информация поможет заранее подготовиться к возможным последствиям.

Факторы, влияющие на курс доллара

Стоимость валюты зависит от сочетания множества экономическим и политических факторов. Решая купить или продать доллары в июле 2024 года, следует учитывать, как может измениться цена в будущем. Так, необдуманная покупка может обернуться дополнительными расходами, а тщательно выверенное решение принесет прибыль.

Предлагаем разобраться, какие факторы оказывают самое сильное влияние на курсовую разницу, провоцируют рост или снижение стоимости доллара.

Торговый баланс

Иностранная и национальная валюта – это такой же товар, как и другие вещи, которые можно приобрести. Денежные знаки различных стран имеют свою стоимость, а также подчиняются базовым правилам экономики – спросу и предложению. Высокий интерес покупателей к какому-либо товару приводит к закономерному росту цены. Если же предложение намного выше, чем спрос на валюту, то ее ценность падает.

Торговля является главным источником поступления валюты в бюджет страны. Если в денежном эквиваленте преобладает импорт, но на валютном рынке долларов становится меньше, но при этом повышается спрос. В результате курс будет расти, пока не достигнет предельных значений, при которых покупатели еще готовы приобретать эти денежные знаки. В противоположной ситуации, когда экспорт значительно выше импорта, в страну поступает больше долларов, и предложение начинает расти. В таком случае курс снижается, а рубль – укрепляется относительно «американца».

Инфляция

Этот параметр считается одним из главных экономических индикаторов. Он демонстрирует, в каком состоянии находится экономика. Инфляцией принято называть средний рост цен на товары и услуги, что равносильно обесцениванию национальной валюты. Влияние этого показателя на курс валют следует считать относительно двух стран. Например, если инфляция в России выше, чем в США, то обесценивание рубля происходит медленнее. Следовательно, курс будет снижаться. И наоборот, при высокой инфляции скорость роста курсовой разницы увеличивается.

Так как инфляция является экономическим параметром, она может оказывать и информационное давление. Инвесторы вряд ли захотят вкладывать деньги в валюту, которая быстро обесценивается. И наоборот, страны с низкой инфляцией считаются самыми спокойными и безопасными для хранения средств в долгосрочной перспективе.





Мировое экономическое положение

Помимо инфляции, на решение о том, чтобы вкладывать деньги в национальную валюту, взаимосвязано влияют и иные экономические показатели. Внутренняя стабильность, прозрачность инвестиций, финансовые перспективы и другие возможности будут привлекать деньги в страну. А рост валютного предложения приведет к снижению курсовой разницы и укреплению рубля.

В противоположной ситуации, а также в периоды нестабильности внутри страны и в регионе не стоит ожидать внешних валютных вливаний. Напротив, иностранный бизнес будет пытаться вывести свой капитал в более благополучное и стабильное место. Отток инвестиций еще больше усилит давление на курс доллара и других валют.

Денежно-кредитная политика и действия Центробанка

Для регулирования экономики и управление некоторыми финансовыми процессами, в распоряжении Центрального банка есть несколько эффективных инструментов. Одним из них является ключевая ставка. Это процент, под который ЦБ РФ кредитует коммерческие банки. Данный параметр влияет на условия получения кредитов и депозитов.

При высокой ставке вкладывать деньги в рубли становится прибыльнее, что привлекает инвесторов. Но вместе с этим повышаются проценты по кредитам, что не очень хорошо влияет на бизнес. В долгосрочной перспективе поднятие ключевой ставки приведет к росту цен на все товары: дополнительные расходы обязательно будут включены в стоимость.

Чтобы регулировать курс напрямую и быстро, Центробанк делает интервенции – выкупает излишек валюты или продает при высоком спросе. Такие меры помогают держать цену доллара на нужном уровне за счет финансового давления на бюджет.





Прогнозы экспертов относительно курса доллара в июле 2024 года

Принимая решение о покупке или продаже валюты, следует все возможные факторы влияния. В крупных организациях этим занимаются целые аналитические отделы. Но вопрос, каким будет курс доллара в июле 2024 года, интересует и независимых экспертов. Правильный прогноз помогает хорошо зарабатывать на разнице курсов.

Следует помнить, что события могут развиваться самым неожиданным образом. Чтобы не попасть в неприятное и уязвимое положение, финансовые аналитики готовят несколько сценариев развития и действуют по заранее подготовленной схеме. В июле 2024 года возможны следующие ситуации:

Рост курса доллара . Вероятность этого сценария повышается за счет туристического фактора. В пик сезона отпусков россияне чаще покупают доллары, необходимые им для путешествия. Изменения в сторону роста также возможны при отмене обязательств на продажу валюты. В этом случае доллар может достичь знакового рубежа в 100 рублей.

. Вероятность этого сценария повышается за счет туристического фактора. В пик сезона отпусков россияне чаще покупают доллары, необходимые им для путешествия. Изменения в сторону роста также возможны при отмене обязательств на продажу валюты. В этом случае доллар может достичь знакового рубежа в 100 рублей. Стабильный курс . Данный сценарий считается наиболее вероятным на сегодняшний день. В ближайшие месяцы не ожидается предпосылок для изменений ни в худшую, ни в лучшую сторону. Вероятно, доллар продолжит движение в ценовом коридоре, заданном несколько месяцев назад – 90-95 рублей.

. Данный сценарий считается наиболее вероятным на сегодняшний день. В ближайшие месяцы не ожидается предпосылок для изменений ни в худшую, ни в лучшую сторону. Вероятно, доллар продолжит движение в ценовом коридоре, заданном несколько месяцев назад – 90-95 рублей. Снижение курса доллара. Данный сценарий считается самым маловероятным, но его тоже стоит учитывать при планировании. В случае появления новых рынков сбыта ресурсов и поступления валюты рубль может укрепиться. Кратковременное снижение курса может возникнуть и при введении дополнительных ограничений на торговлю валютой. В такой ситуации можно ожидать курс 80 рублей и ниже.





Клео.ру напоминает, что финансовые прогнозы строятся на основе данных из открытых источников и имеющейся информации на сегодняшний день. В непредвиденных обстоятельствах, в случае принятия неанонсированных решений правительством РФ или другими странами, ситуация может резко измениться, и прогноз курса доллара на июль 2024 года станет неактуальным.

Нужно ли покупать доллары в июле 2024 года: возможные риски

Решение об обмене валюты следует принимать в зависимости от обстоятельств и необходимости. Если деньги нужны срочно, например, для приобретения вещей, оплаты услуг или для путешествий, то нет причин откладывать это на потом. Главное, чтобы курс доллара полностью устраивал покупателя, а нужная сумма была в наличии.

Если же валюта покупается для спекулятивных целей (последующей перепродажи, но уже дороже), то нужно тщательно оценивать все возможные риски. Финансовые аналитики в большинстве своем уверены, что курс доллара будет в пределах обозначенного ценового коридора. Ожидать резких изменений в ближайшее время не стоит. Впрочем, ситуация может измениться к концу 2024 года.

Каким бы ни было решение, следует адекватно оценивать свои возможности и диверсифицировать капитал. Храня в портфеле только доллары, инвестор подвергает средства большим рискам. Эксперты инвестиционного профиля рекомендуют разделить накопления на равные части и вложить их в денежные знаки страны разных экономических зон. В этом случае удастся избежать рисков из-за региональных и мировых проблем.





Подведем итог

Финансовые аналитики подсчитали, какой курс доллара будет в июле 2024 года. По мнению экспертов, курс сохраниться в ценовом коридоре 90-95 рублей. Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией. Любые финансовые решения следует принимать на основе собственного анализа.