Деньги являются неотъемлемым инструментом в современном мире. Для достижения материального благополучия иногда не хватает только знаний и умений управлять финансами. И требуется немного удачи и поддержки высших сил. Астрологи утверждают, что финансовые операции будут более успешными, если планировать их на определенное время. Лунный денежный календарь на июль 2024 года поможет выбрать самые благоприятные дни для этих целей.

Лунный денежный календарь на июль 2024: таблица

Луна занимает особое место в жизни каждого человека. Она может влиять на здоровье, управлять внутренними процессами и менять некоторые нематериальные потоки. Лунная энергетика может стать ценным союзников в любых делах или серьезной помехой на пути к целям. Чтобы избежать нежелательных ситуаций и добиваться серьезных успехов, следует правильно пользоваться имеющимися возможностями и планировать дела по природным циклам.

В определенные моменты воздействие Луны на денежную энергетику может меняться. В зависимости от того, каким будет это влияние, астрологи называют такие дни благоприятными, неблагоприятными или нейтральными. Планируя важные операции, транзакции или сделки с участием крупных сумм, следует учитывать эти даты.

Влияние Луны Дни месяца Благоприятное 3, 4, 8, 10, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 Неблагоприятное 1, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 21, 23 Нейтральное 2, 11, 12, 13, 24, 27, 28, 30, 31

В благоприятные дни денежная энергетика будет сильной и стабильной. На эти даты следует планировать самые важные дела, касающиеся финансов. Сделки, кредитно-финансовые операции, и даже денежные переводы будут проходить проще и даже с дополнительной выгодой. Собираясь на шопинг, можно будет рассчитывать на дополнительную скидку или дополнительные бонусы при покупке.

В неблагоприятные дни Луна будет приносить больше вреда, чем пользы. Не стоит планировать на такие даты ничего важного. Достичь поставленных целей окажется значительно сложнее. Негативная энергия отразится и на доходах: потенциальная прибыль от продаж может упасть, а получение кредита обернется дополнительными процентами.

В нейтральные дни Луна практически не влияет на денежные энергетические потоки. Не стоит ждать помощи от земного спутника, но и мешать делам он не будет. В делах стоит рассчитывать исключительно на собственные силы. Астрологи рекомендуют перенести важные дела на более благоприятное время, но для простых задач риски будут незначительными.





Благоприятные дни

Для получения хороших результатов в делах, следует уделить особое внимание планированию и правильно распределить время и силы. Финансовые операции и сделки пройдут гладко и спокойно, если выбирать для них благоприятные дни. Для определения этих дат следует воспользоваться лунным денежным календарем на июль 2024 года.

Самыми благоприятными днями станут 3, 8, 18, 19 и 25 июля. На это время можно планировать наиболее важные и рискованные операции с участием крупных сумм денег. Например, получение кредитов, открытие банковских счетов, обмен валюты в больших размерах, покупка недвижимости и другого дорогостоящего имущества.

Для простых и повседневных задач будут удачными 4, 10, 15, 22, 26 и 29 июля. Шопинг, обычные банковские операции, оплата счетов за услуги и планирование семейного бюджета будут результативными.





Неблагоприятные дни

Чтобы достичь материального благополучия, недостаточно только хорошо зарабатывать. Необходимо еще уметь сберечь свой капитал от различных рисков и угроз. При составлении планов на месяц необходимо также учитывать неблагоприятные дни, когда финансовые операции могут быть менее эффективными или даже опасными для семейного бюджета.

Самыми энергетически слабыми днями в лунном календаре считаются 5, 6, 7, 9, 20 и 21 июля. В такие моменты стоит избегать любых денежных операций. Использование средств ослабляет денежную энергетику, что в перспективе сильно ударит по материальному положению. Финансовые операции, связанные с дополнительными рисками, следует перенести на более удачное время или вовсе отказаться от них, чтобы не потерять деньги.

Днями, когда не рекомендуется менять валюту, покупать недвижимость, авто или другое дорогостоящее имущество, станут 1, 14, 16, 17 и 23 июля. Эти даты, по мнению астрологов, считаются опасными для крупных сумм. Но для повседневных покупок и походов по магазинам нет никаких ограничений. Мелкие траты не смогут сильно ударить по семейному бюджету.





Когда заниматься финансами в июле 2024 года?

Составляя свои гороскопы и прогнозы, астрологи учитывают различное влияние планет на человека. В зависимости от того, в какой фазе и созвездии находится Луна, ее воздействие может меняться. В таблице ниже показано, какие дни будут самыми благоприятными для определенных финансовых операций по лунному денежному календарю на июль 2024 года.





Влияние фазы луны в июле 2024 года

Планируя свои дела, в том числе и финансовые, нужно также обращать внимание на то, в какой фазе находится Луны. На определенных этапах цикла энергетика ночного светила меняется, оказывая особое влияние на все сферы жизни человека. Этот фактор астрологи называют одним из самых важных.

Kleo.ru предлагает детальнее разобраться, как смена лунных циклов может повлиять на результат финансовых операций и материальное положение. В июле 2024 года будут такие фазы Луны:

Убывающая (1-5, 22-31 июля) . В этот период лунная энергетика снижается, достигая своего минимума к новолунию. Замедление процессов отразится и на денежной сфере – доходы могут немного сократиться, поэтому не стоит планировать на это время крупные покупки. А вот для займов и кредитов время считается самым подходящим – долг по процентам накапливается медленнее и в меньших размерах.

. В этот период лунная энергетика снижается, достигая своего минимума к новолунию. Замедление процессов отразится и на денежной сфере – доходы могут немного сократиться, поэтому не стоит планировать на это время крупные покупки. А вот для займов и кредитов время считается самым подходящим – долг по процентам накапливается медленнее и в меньших размерах. Растущая (7-20 июля) . В период роста происходит активизация разных процессов, в том числе и финансовых. Звезды обещаю больше интересных и выгодных предложений, уровень доходов немного возрастет. Но стоит быть осторожнее с кредитами – задолженность тоже растет быстрее.

. В период роста происходит активизация разных процессов, в том числе и финансовых. Звезды обещаю больше интересных и выгодных предложений, уровень доходов немного возрастет. Но стоит быть осторожнее с кредитами – задолженность тоже растет быстрее. Новолуние и полнолуние (6 и 21 июля). Очень неблагоприятные дни во всем лунном календаре. В такие моменты энергетика становится нестабильной и хаотичной. Все финансовые операции подвержены дополнительным рискам и могут стать причиной больших убытков. Важные дела следует перенести на другое время.





Подведем итог

Планируя свои финансовые операции на месяц, следует учитывать все дополнительные факторы влияния, включая астрологические. Лунный денежный календарь на июль 2024 года поможет определить самые благоприятные дни и избежать серьезных опасностей.