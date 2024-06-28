После введения санкций в отношении Мосбиржки торговля западными валютами практически остановилась. Теперь их стоимость определяется на основании данных внебиржевой торговли. Kleo.ru предлагает разобраться, какой будет курс евро в августе 2024 года и как такие ограничения в возможность менять валюту.

Главные факторы влияния на курс евро

Курс валют формируется на основании множества разных факторов. Новые санкции в отношении Мосбиржи ввели изменения в эту систему, но не оказали существенного влияния, утверждают аналитики финансовых агентств. Обычные россияне вряд ли ощутят такие изменения. Они могут затронуть крупных валютных покупателей, но лишь на ранних этапах, в период адаптации к новым условиям.

Чтобы понимать, в какую сторону может меняться курс, следует учитывать основные факторы, формирующие стоимость евро и других крупных валют.

Торговый баланс

Главным источником поступлению иностранной валюты является международная торговля. Торговля товарами и ресурсами с международными партнерами принесут в бюджет доход в евро, долларах, юанях, в зависимости от условий договоров. В свою очередь, валюта – это такой же товар, поэтому следует основным рыночным правилам. Чем больше спрос, тем выше стоимость. И наоборот, высокое предложение создает условия для снижения стоимости.

Если преобладает экспорт – количество продаваемых товаров в денежном эквиваленте больше, чем закупаемых, то валютной выручки будет приходить больше. Соответственно, предложение валюты будет расти. Ее стоимость начнет постепенно снижаться, а ценность рубля при этом будет увеличиваться. Если же преобладает импорт, то ситуация меняется на противоположную. Для удержания курса важно соблюдать баланс, так как торговые перекосы в одну из сторон имеет и другие негативные влияния, кроме валютной нестабильности.

Напоминаем, что в условиях санкций многие торговые связи были оборваны. С введением новых ограничений в отношении валютных бирж у импортеров уменьшаются возможности покупать валюту. Финансовые эксперты предполагают, что изменения все-таки ударят по курсу, но лишь в долгосрочной перспективе. В ближайшие месяцы поводов для этого нет.





Инфляция

Данный параметр экономической системы оказывает комплексное влияние. Инфляцией принято называть рост цен на товары и услуги, что, в свою очередь, равносильно обесцениванию национальной валюты. В отношении курса следует рассматривать инфляционные показатели разных экономических зон. Так, если инфляция в России больше, чем в ЕС, то рубль будет слабеть быстрее, чем евро, и наоборот.

При этом следует учитывать и информационное влияние экономических показателей. Если инфляция высокая, то не стоит ожидать больших иностранных вливаний. Напротив, инвесторы, наблюдая нестабильность экономики и потенциальные риски, будут стараться переводить свой капитал в более стабильные места. Отток инвестиций также будет оказывать давление на валютный курс, повышая спрос на валюту.

Цены на полезные ископаемые

Россия является крупным поставщиком ресурсов на мировые рынки, и большая частью бюджета основана именно на торговле ценными ископаемыми. В периоды кризисов экономические процессы замедляются, снижается производство и потребление, что в конечном итоге приводит к снижению цен. В такие моменты торговля приносит меньше денег, и, соответственно, курс может расти. Если же мировая экономика стабильна или быстро развивается, то и ценность ресурсов возрастает.





Ключевая ставка

Центробанк имеет несколько способов влияния как на внутреннюю экономику в целом, так и на ее отдельные части. Одним из инструментов влияния на валютный курс является ключевая ставка – это процент, под который главный банк страны выдает кредиты коммерческим финансовым организациям. Чем выше этот показатель, тем более выгодными становятся вклады в рублях, но также увеличивается стоимость займов.

Высокая ключевая ставка создает хорошие условия для инвесторов, желающих вложить средства в рубль и увеличить капитал. Получив дополнительное вливание, курс евро и других валют будет снижаться. При этом на бизнес такое повышение влияет негативно: брать и обслуживать новые кредиты будет дороже, что сказывается на конечной стоимости товаров и услуг.

Новостной фон

Любые негативные новости могут оказывать сильное влияние на валютный курс. Ожидая новых проблем, инвесторы не спешат вкладывать свои деньги в проблемные сегменты экономики, а иностранный бизнес предпочитает избавиться от имущества и вывести капитал. На фоне таких изменений может возникнуть и внутренняя паника: россияне, ожидая обесценивания рубля, выкупают евро, доллары и другие денежные знаки по любой цене. Совокупность таких факторов может привести к резкому росту курса.

Финансовые аналитики убеждены, что на инвесторов новые санкции вряд ли сильно повлияют. Большинство европейского и американского бизнеса уже вышли с российского сегмента. Отток инвестиций если и будет, то не сможет сильно ударить по курсу валют в ближайшие месяцы. Впрочем, в долгосрочной перспективе рост стоимости евро может немного ускориться.





Ожидания курса евро в августе 2024 года

Стоимость определенной валюты определяет сразу несколько факторов, которые необходимо оценивать в совокупности. Банковские и независимые финансовые аналитики определяют вероятности развития событий и составляют прогнозы валютного курса. По мнению экспертов, в августе 2024 года курс евро может следовать по одному из сценариев:

Цена вырастет . Спрос на валюту возрастет на фоне новостей об обесценивании рубля. Дополнительную нагрузку может оказать и туристический фактор, характерный для этого времени года. Евро может сильно перешагнуть за отметку в 100 рублей.

. Спрос на валюту возрастет на фоне новостей об обесценивании рубля. Дополнительную нагрузку может оказать и туристический фактор, характерный для этого времени года. Евро может сильно перешагнуть за отметку в 100 рублей. Цена останется на стабильном уровне . Новые испытания для российской экономики не окажут существенного влияния на валютную ценовую политику. Ценовой коридор сохранится в прежних значениях.

. Новые испытания для российской экономики не окажут существенного влияния на валютную ценовую политику. Ценовой коридор сохранится в прежних значениях. Цена упадет. Такой сценарий будет возможным при введении жестких ограничений. Официально евро может стоит и менее 85 рублей, но в таком случае могут возникнуть проблемы с наличием его в банках.





Большинство экспертов придерживаются мнения, что санкции не окажут значительного влияния на курс, а наиболее вероятным считается стабильный сценарий с небольшим расширением ценового коридора на 5%. Клео.ру напоминает, что финансовые прогнозы строятся на основе имеющейся информации. В случае каких-либо экономических, политических и глобальных изменений они могут потерять актуальность.

Стоит ли покупать евро в августе 2024 года

Как и в предыдущие периоды, решение о покупке любой валюты, включая евро, необходимо принимать на основании целей и внешних обстоятельств. При этом нужно учитывать и возможные внутренние ограничения, которые могут вводиться при необходимости стабилизации экономики.

Если же евро приобретаются с целью перепродать дороже в будущем, то очень важно учитывать возможные риски. Эксперты советуют сейчас не вкладывать деньги ни в евро, ни в доллары, ни в другие западные валюты. Возможны сильные колебания, которые, скорее всего, приведут к финансовым потерям.





Подведем итог

Финансисты крупных банков и независимых агентств проанализировали текущую ситуацию и спрогнозировали, каким будет курс евро в августе 2024 года. Ожидается сохранение текущих позиций, даже несмотря на изменения в международных валютных отношениях. Напоминаем, что данный прогноз не является финансовой рекомендацией. При вложении личных средств в валюту обязательно проводите собственный анализ.