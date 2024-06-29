Какой будет курс доллара в августе 2024 года

После введения дополнительных санкций в отношении российских бирж, на валютном рынке были остановлены торги в основных западных валютах – долларах и евро. Это вызвало некоторые беспокойства не только у крупных компаний, ведущих торговую деятельность, но и у простых россиян. Однако финансисты уже проанализировали ситуацию и составили возможные варианты развития событий. Клео.ру предлагает детальнее разобраться, какой курс доллара будет в августе 2024 года, по мнению экспертов.

Факторы, влияющие на курс доллара

Санкции в отношении Мосбиржи стали неожиданностью, но, по мнению аналитиков Сбербанка, они не окажут существенного влияния на курс доллара. Эксперты утверждают, что основной объем торгов уже сейчас совершается в юанях, и их часть в ближайшее время вырастет еще больше.

Для обычных россиян ситуация и вовсе не изменится. Теперь стоимость доллара будет определяться по данным внебиржевой торговли, а приобрести наличные можно, как и раньше, в отделении банка. И для того, чтобы не прогадать с такой покупкой, следует разобраться, какие факторы могут оказывать влияние на валютный курс.

Торговый баланс

Международная торговля – это основной источник валюты. При этом и она сама является таким же товаром, имеющим свою ценность. Чем выше спрос на валюту, тем быстрее растет ее стоимость. И наоборот, если существует большое предложение, то цена будет снижаться.

В случае, когда в торговле преобладает экспортная часть, то поступление средств в страну увеличивается. Валюта накапливается быстрее, чем тратится на покупку товаров за рубежом. В таком случае формируется высокое предложение: стоимость доллара по отношению к рублю снижается. Если же лидирующие позиции в торговых отношениях занимает импорт, то ситуация меняется на противоположную.





Инфляция

Данный параметр считается одним из главных экономических факторов, влияющих на многие аспекты функционирования государства. Как правило, под инфляцией понимают средний рост цен на различные товары и услуги, обесценивание национальной валюты с течением времени. В отношении курса валют данный показатель оценивают в соотношении двух стран или экономических зон. Например, если инфляция Соединенных Штатов выше российской, то доллар обесценивается быстрее. Следовательно, курс будет уменьшаться, а рубль – укрепляться по отношению к «вечнозеленому американцу».

Так как экономические показатели находятся под определенным вниманием не только государственных органов, но и других лиц, изменения могут оказывать влияние на новостной фон. Высокая инфляция будет отпугивать потенциальных инвесторов, а уже существующие вкладчики будут пытаться вывести свой капитал в более спокойное место. Если такие действия приобретают массовый характер, то они повысят давление на курс валют.

Состояние мировой экономики

Основные валютные поступления в российский бюджет зависят от торговли, и большую роль в этом играют полезные ископаемые. Доходы сильно зависят от мировых цен на ресурсы, а значит, и от состояния глобальной экономики. В случае кризисов и потрясений снижается и потребление, и стоимость полезных ископаемых. И наоборот, в период спокойствия и процветания цены на такие товары резко возрастают. Даже будучи ограниченной в участии в мировых процессах, Россия будет зависеть от их течения.





Денежно-кредитная политика и политические решения

Для контроля за экономикой главный банк имеет ряд инструментов, способных повлиять на курс доллара и других денежных знаков. В числе наиболее значимых выделяют ключевую процентную ставку. Этот показатель определяет, под какой процент будут получать кредиты коммерческие банки. Чем выше ставка, тем более привлекательными становятся вклады в рубль, что может стабилизировать и даже снизить курс. При этом для внутренней экономики появляются новые испытания в виде более дорогих кредитов.

Весомую роль в том, каким будет курс доллара в августе 2024 года, сыграют и политические решения. Ограничения на продажу и использование западных валют могут в краткосрочной перспективе стабилизировать ситуацию. Однако такое управление в перспективе может спровоцировать другие проблемы: дефицит валюты, появление неофициальных обменников и «двойного курса».

Новости

Негативный новостной фон может спровоцировать панику как среди инвесторов, так и простых граждан. Ожидая, что вскоре курс взлетит до небес, россияне начинают массово скупать валюту в банках и обменниках. Тем самым они повышают спрос и своими же действиями приводят к росту курса.

Финансисты советуют сохранять спокойствие в периоды нестабильности и принимать решение о покупке только после тщательного анализа ситуации. В некоторых ситуациях стоит выдержать небольшую паузу, чтобы остановка стабилизировалась.





Прогнозы экспертов относительно курса доллара в августе 2024 года

При определении, каким будет курс доллара в августе 2024 года, очень важно учитывать не только основные факторы влияния, но и другие риски. Аналитики крупных банков и финансовых агентств составляют сразу несколько прогнозов, предсказывающих цены в случае различных событий. Эксперты убеждены, что в августе валютный курс может следовать оному из таких сценариев:

Доллар подорожает . Негативная новости могут спровоцировать внутреннюю паникую. Инвесторы будут пытаться сохранить свой капитал, а граждане массово покупать валюту, ожидая резкого повышения. Усугубить положение может и туристический фактор, который приводит к повышению стоимости в летний период. В таком случае ожидаемым будет рост в область 100 рублей с переходом за эту отметку.

. Негативная новости могут спровоцировать внутреннюю паникую. Инвесторы будут пытаться сохранить свой капитал, а граждане массово покупать валюту, ожидая резкого повышения. Усугубить положение может и туристический фактор, который приводит к повышению стоимости в летний период. В таком случае ожидаемым будет рост в область 100 рублей с переходом за эту отметку. Цена не изменится . Аналитики предполагают, что серьезного удара по экономике новые запреты уже не нанесут. Негативных последствий можно ожидать только в случае неправильных внутренних действий и решений. При стабильном сценарии ожидаемым будет текущий курс в районе 80-90 рублей с краткосрочными отклонениями.

. Аналитики предполагают, что серьезного удара по экономике новые запреты уже не нанесут. Негативных последствий можно ожидать только в случае неправильных внутренних действий и решений. При стабильном сценарии ожидаемым будет текущий курс в районе 80-90 рублей с краткосрочными отклонениями. Доллар подешевеет. Данный сценарий будет возможен, если правительство решит ввести ответные меры и ограничить обмен и использование некоторых «недружественных валют». В таком случае можно ожидать падения ниже 80 рублей за доллар, но при этом он может и вовсе уйти из обменников и свободной продажи.





Финансовые аналитики и банковские эксперты предполагают, что наиболее вероятным остается сбалансированный сценарий. В ближайшие месяцы возможно расширение ценового коридора на 5%, а вот в долгосрочной перспективе следует ожидать роста. Цель на 100 рублей за доллар к концу 2024 года остается актуальной.

Нужно ли покупать доллары в августе 2024 года: возможные риски

Принимая решение о приобретении или продаже валюты, следует учитывать риски и понимать целесообразность. На доллары, приобретаемые для личных целей, колебания не окажут влияния.

Если же цель подзаработать на разнице валют, то стоит быть осторожными. В ближайшие месяцы возможна высокая волатильность, которая при неправильном прогнозировании приведет к финансовым потерям. Эксперты советуют переждать напряженный период без крупных денежных операций.





Подведем итог

Принимая решение о покупке валюты, следует учитывать, какой курс доллара будет в августе 2024 года. Расчеты финансовых аналитиков помогут понять, как может меняться стоимость «американца». Напоминаем, о необходимости оценивать риски самостоятельно и принимать собственные решения. Данные прогнозы не являются финансовой рекомендацией.