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Какой будет курс евро в сентябре 2024 года

Какой будет курс евро в сентябре 2024 года

Какой будет курс евро в сентябре 2024 года - прогноз и мнение экспертов. Какие события влияют на стоимость европейской валюты.

После ряда западных санкций торговля в евро происходит теперь только на внебиржевом рынке. Считалось, что такие меры могут дестабилизировать ситуацию и привести к сильным валютным колебаниям. Клео.ру предлагает разобраться, какой будет курс евро в сентябре 2024 года и что может на него повлиять.

Главные факторы влияния на курс евро

Ограничения в отношении Мосбиржи привели к остановке торгов в валюте некоторых западных стран, включая евро. Но несмотря на такие решения, существенных изменений в стоимости этой валюты не произошло. Банки продолжают работать с валютными счетами, а у инвесторов есть возможность проводить сделки.

Планируя покупать или продавать евро, следует учитывать возможные изменения курса как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе. На стоимость валюты влияет сразу несколько факторов.

Торговый баланс

Деньги в определенном смысле являются товаром, который имеет свою стоимость и ценность. Это значит, что на них распространяются все правила торговли. И главным из них считается соотношение спроса и предложения. При высоком интересе покупателей к евро его цена будет расти. Если же повышается предложение, но нет желающих покупать валюту, то цена падает.

Основным способом получения валюты является торговля. Экспорт обеспечивает поступление денег в бюджет, а импортеры используют эти средства на приобретение зарубежных товаров. Если объем покупок в денежном эквиваленте выше, чем продаж, то валютные запасы будут постепенно иссякать, повышая спрос и, как следствие, рост курса. И наоборот, превалирующий экспорт приводит к снижению стоимости иностранной и росту национальной валюты.

Обе ситуации приводят к торговому перекосу, который негативно влияет на экономику страны. Для сохранения баланса в арсенале Центробанка имеется ряд инструментов, позволяющих удерживать курс в нужном диапазоне.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Инфляция

Этот экономический параметр играет важную роль в функционировании страны. Он определяет средний рост стоимости на товары и услуги. Если упростить, то инфляция показывает, как быстро обесцениваются деньги. Она оказывает прямое влияние на курс: разница показателей определяет, какая валюта будет слабеть быстрее. К примеру, если инфляция в России выше европейской, то стоимость евро будет расти по отношению к рублю.

Но инфляция может оказывать и косвенное влияние на валютный курс. Опираясь на этот показатель, инвесторы оценивают риски и перспективы. Высокие показатели могут спровоцировать остановку инвестиций и отток капитала из страны. Вывод валюты за рубеж усиливает давление на рубль и провоцирует еще больший рост курса.

Цены на полезные ископаемые

Торговля – важный элемент валютных поступлений. Как известно, подавляющая часть экспорта – это ресурсы. Если мировые цены растут, то в страну заходит больше средств, включая и евро. В противоположной ситуации бюджет может недополучать запланированную выручку, и приходится повышать курс для снижения убытков.

В период мировой нестабильности потребление падает. Люди больше экономят и меньше тратят на товары. В такие моменты стоимость ресурсов снижается, и поступления в бюджет снижаются.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ключевая ставка

Для управления экономикой с сохранения баланса в распоряжении Центробанка имеется несколько инструментов, одним из которых является ключевая ставка. Это процент, под который главный банк страны выдает кредиты коммерческим финансовым организациям. На основании ключевой ставки определяются, например, условия кредитных и депозитных программ.

При высокой ключевой ставке инвестиции в рубль становятся более привлекательными. Потенциальная прибыль вкладчика растет. Однако для бизнеса высокая ставка приносит больше проблем: обслуживание кредитов становится дорогим, а дополнительная нагрузка перекладывается на конечного получателя товаров или услуг.

Повышение ключевой ставки приводит к снижению валютного курса, но провоцирует замедление производства. И наоборот, снижение ставки облегчает нагрузку на бизнес, но стоимость евро, долларов, юаней и других валют будет расти.

Новостной фон

Информация о некоторых событиях может повлиять на курс сильнее, чем само событие. Крупные инвесторы и даже обычные граждане, ожидая резкого роста стоимости валюты, могут в панике выкупать ее по любым ценам. Они сами создают высокий спрос и провоцируют изменения в курсе, которых и опасались.

Финансовые аналитики и эксперты советуют быть крайне осторожными с валютными операциями в период потрясений в государственных и мировых масштабах. Можно получить огромные убытки из-за неопределенности и недостаточного прогнозирования.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ожидания курса евро в сентябре 2024 года

Стоимость валюты управляется несколькими факторами. Финансовые аналитики крупных агентств и банков учитывают в своих расчетах возможные развития событий и предлагают несколько сценариев. Подготовка к разным ситуациям помогает не потерять деньги на разницах в стоимости валют. Эксперты рассчитали, каким будет курс евро в сентябре 2024 года. Возможны такие сценарии:

  • Рост курса. Данный вариант возможен при появлении новых возможностей со странами, использующими евро. Также вариант возможен при событиях, которые спровоцируют панику внутри страны, и граждане ринутся покупать валюту.
  • Сохранение текущей ценовой ситуации. Если внутренняя и внешняя обстановка останутся неизменными, то евро продолжит движение в коридоре 90-100 рублей, чаще удерживаясь в районе 95-96 рублей.
  • Падение курса. На ослабление евро может сыграть окончание туристического сезона: россияне начнут меньше покупать валюту для зарубежного отдыха. Также к укреплению рубля может привести ограничение импорта из некоторых западных стран.

Прогноз курса евро в сентябре 2024 года – Kleo.ru

Аналитики предполагают, что наиболее вероятными будут сохранение имеющегося курса с небольшими колебаниями к границам коридора и вариант с небольшим укреплением рубля на фоне окончания туристического сезона. Клео.ру напоминает, что прогноз курса евро на сентябрь 2024 года строится на основании имеющихся данных. В случае неанонсированных изменений он может перестать быть актуальным.

Стоит ли покупать евро в сентябре 2024 года

При покупке евро необходимо четко определить цели. Если валюта покупается для себя (например, на поездку, оплату товаров или услуг), то ограничений для этого нет. Главное, чтобы цена устраивала покупателя.

При покупке для спекулятивных целей, чтобы купить дешевле, а продать дороже, эксперты советуют быть осторожнее. Неправильные расчеты могут привести к большим убыткам. По мнению финансистов, в сентябре не будет больших колебаний, а в долгосрочной перспективе евро может упасть ниже 90 рублей.

Чтобы не оказаться в сложной ситуации и не лишиться денег, не стоит хранить свой капитал в одной валюте. Рекомендуется распределить средства и диверсифицировать риски. Эксперты предлагают покупать валюту из разных экономических зон, чтобы полностью исключить глобальные факторы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Финансовые аналитики составили прогнозы и предупреждают, какой курс евро будет в сентябре 2024 года. Наиболее вероятным считается сохранение текущего положения с небольшой вероятностью на снижение стоимости валюты. Перед покупкой необходимо самостоятельно изучить положение рынка и принимать решение на основе своего анализа.

21 июля 2024, 16:59
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Артем Маслов

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