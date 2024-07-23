Какой будет курс доллара в сентябре 2024 года

С приходом осени курс доллара традиционно начинает новый этап колебаний. Но недавнее введение санкций в отношении одной из крупнейших российских бирж могут изменить привычные валютные тренды. Клео.ру предлагает разобраться, какой курс доллара будет в сентябре 2024 года и смогут ли на него повлиять новые факторы риска.

Что влияет на курс доллара

В начале лета в отношении Мосбиржи были введены санкции, после которых торги в долларах и евро остановились. После таких событий Центробанк начал формировать курс на основании внебиржевых торгов в пределах среднего диапазона, не учитывая максимальные отклонения. Российские компании и обычные граждане все так же имеют возможность менять валюту в банках, которые предлагают такую услугу.

Санкции в отношении биржи не оказали существенного влияния на стоимость доллара по отношению к рублю. По мнению экспертов, такие ограничения не затрагивают основные факторы формирования курса. Это значит, что в ближайшей перспективе он будет рассчитываться как и прежде. Клео.ру предлагает разобраться, какие факторы являются наиболее значимыми.

Торговый баланс

Деньги – это товар, который имеет свою стоимость. Согласно экономическим правилам, в условиях свободной торговли цена формируется на основе соотношения спроса и предложения. Чем выше интерес покупателей к доллару, тем быстрее будет расти его стоимость. И наоборот, при существенном предложении и низком спросе происходит падение цены.

Главным источником поступления валюты в бюджет является торговля. Если экспорт значительно превосходит покупку зарубежных товаров и услуг в денежном эквиваленте, то в таком случае в страну заходит больше денег, чем тратится. Это количество предложений по валюте растет, а ее стоимость снижается. В противоположной ситуации, когда импортируемых товаров намного больше, чем экспортируемых, на валютном рынке создается дефицит, что приводит к росту курса.

В масштабах страны торговый перекос в сторону экспорта или импорта является негативным фактором для курса. Для сохранения баланса Центробанком могут использоваться различные инструменты, включая валютные интервенции и ограничения на использование различной валюты.





Инфляция

Данный экономический параметр показывает, насколько быстро снижается покупательная способность национальной валюты. Это значит, что с течением времени за одни и те же деньги можно купить меньше товаров и услуг. Инфляция может оказывать значительное влияние на курс, если ее показатели высокие. Если этот параметр в России выше, чем в США, то рубль будет обесцениваться быстрее, чем доллар. Но это правило работает и в обратную сторону.

Кроме прямого влияния также необходимо учитывать и информационное давление. Высокие показатели инфляции будут отпугивать потенциальных вкладчиков, а инвесторы начнут искать другие места для своего капитала. Крупные участники могут выводить доллары за рубеж, что создает дополнительное давление на курс и приводит к его росту.

Ключевая ставка Центробанка

Для контроля над экономикой главный банк страны может прибегать к различным мерам и использовать имеющиеся инструменты. Одним из таких является ключевая ставка. Данный параметр определяет, под какой процент кредитуются коммерческие банки. Финансовые организации на основе этой ставки формируют свои условия кредитных и депозитных программ.

При повышении ключевого показателя возрастает инвестиционная привлекательность в рубль. Инвесторы и даже обычные граждане будут заинтересованы вкладывать свои накопления в национальную валюту, укрепляя ее стоимость. А вот для бизнеса такие изменения принесут больше вреда: обслуживание кредита будет дороже, а дополнительные расходы лягут на конечного потребителя.

При низкой ключевой ставке экономика будет развиваться быстрее, но рубль будет слабеть на фоне других валют.





Цены на полезные ископаемые

Торговля – главный источник поступления валюты в страну. Основную часть доходов российского бюджета от торговли составляет продажа полезных ископаемых, поэтому зависимость курса от их стоимости очень большая. Чем выше мировые цены на ресурсы, тем больше валюты приходит в страну. Следовательно, рубль укрепляется сильнее.

В периоды потрясений и кризисов мировое потребление сокращается. Люди начинают больше экономить и меньше тратить на товары. В таких условиях цена на ресурсы падает, а значит и торговля начинает приносить меньше прибыли. Кризисные ситуации приводят к более быстрому ослаблению рубля, хотя и другие валюты тоже теряют в цене.

Информационный фон

Различные негативные ситуации в стране всегда влияют на курс, приводят к ослаблению валюты и создают панические настроения. И очень часто сама паника наносит намного больше вреда, чем последствия от таких событий. Так, например, компании и даже обычные люди, ожидая роста курса, начинают покупать доллар по любой цене. Эти действия создают огромный спрос на валюту, и цена действительно растет. Таким образом, рост курса создается самими же покупателями.

Эксперты финансового сектора рекомендуют быть предельно осторожными в своих действия и не совершать опрометчивые поступки в период экономической и политической нестабильности. Необдуманные решения могут привести к серьезным убыткам.





Курс доллара в сентябре 2024 года в России: прогнозы экспертов

На валютный курс влияет множество самых разных факторов. При определении валютного курса финансовые аналитики учитывают это влияние и разные варианты развития событий. Готовность к любым поворотам помогает снизить потери, а в отдельных случаях даже получать выгоду из неблагоприятных ситуаций.

Эксперты определили, каким будет курс доллара в сентябре 2024 года и возможные сценарии развития:

Ослабление рубля . Такой вариант возможен в случае усиления импорта с взаиморасчетами в долларах, резкого снижения ключевой ставки и при оттоке инвестиций. При таких сценариях «вечнозеленый американец» может преодолеть отметку в 100 рублей.

. Такой вариант возможен в случае усиления импорта с взаиморасчетами в долларах, резкого снижения ключевой ставки и при оттоке инвестиций. При таких сценариях «вечнозеленый американец» может преодолеть отметку в 100 рублей. Сохранение текущего курса . Если мировая обстановка останется неизменной, а внутренняя политика будет сосредоточена на поддержании стабильности, то предпосылок для изменений не будет. Доллар продолжит движение в текущем ценовом коридоре 83-93 рубля, чаще удерживаясь на уровне 87-89 рублей.

. Если мировая обстановка останется неизменной, а внутренняя политика будет сосредоточена на поддержании стабильности, то предпосылок для изменений не будет. Доллар продолжит движение в текущем ценовом коридоре 83-93 рубля, чаще удерживаясь на уровне 87-89 рублей. Ослабление доллара. Эксперты ожидают небольшое укрепление рубля в связи с окончанием туристического сезона. С окончанием лета интерес к валюте традиционно падает. Фактором на снижение курса могут стать дополнительные ограничения на использование и вывод долларов, если они будут введены и одобрены правительством и Центробанком.





В своем большинстве эксперты склоняются к сбалансированному сценарию – курс останется в прежнем диапазоне с небольшим трендом на снижение из-за туристического фактора. Впрочем, не стоит отбрасывать и возможные форс-мажорные обстоятельства. Непредвиденные события могут внести существенные изменения, сделав прогноз курса доллара на сентябрь 2024 года полностью неактуальным.

Стоит ли покупать доллары в сентябре 2024 года: возможные риски

Ответ на этот вопрос полностью зависит от целей приобретения валюты. Если доллары нужны для себя, например, на для поездки за рубеж, покупки иностранных товаров или оплаты услуг, то для этого нет ограничений. Валюту можно покупать в любое время, если устраивает цена и она есть в наличии в банке.

Тем, кто планирует заработать не перепродаже, стоит быть осторожнее. Аналитики известных финансовых компаний утверждают, что для покупки время не очень подходящее. Доллар может показать снижение по отношению к рублю, и такое решение приведет к убыткам. Для длительного хранения тоже созданы не лучшие условия: доходность таких вложений минимальна и не покроет даже инфляцию.





Подведем итог

Эксперты финансового сектора проанализировали текущую обстановку и составили прогноз, каким будет курс доллара в сентябре 2024 года. Согласно этим расчетам, «американец» останется в зоне 83-93 рубля с небольшим трендом на снижение. Клео.ру напоминает о необходимости провести свой анализ и принимать решение на основе собственных расчетов.