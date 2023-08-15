Курс евро на ноябрь 2022 года

Динамика курсов валют — наглядное отражение изменений, которые произошли в экономиках США и ЕС. Относительная стабильность американской валюты свидетельствует о запуске в Европе деструктивных процессов на фоне введения санкций, за нарушение которых в некоторых странах полагается уголовная ответственность. Отсюда и переток капиталов к партнеру, настоявшему на введении ограничений в поставках из России сырьевых ресурсов. На фоне этих событий озвучить точный курс евро на ноябрь 2022 экспертам сложно.

График прогноза курса евро к рублю

Аналитики информационно-аналитического центра прогнозирования экономики опубликовали долгосрочный прогноз на 2023 год, в котором указывается, что валюта Еврозоны будет испытывать волновые колебания — расти и падать в стоимости на протяжении всего года.

В информации от специалистов указываются и ближайшие месяцы: курс евро на ноябрь 2022 на закрытии периода снизится на 1,72%, а в декабре отыграет менее 1%, да и то за счет неизбежных колебаний котировок к концу года.

Сохранение волатильности, по мнению специального прогнозного центра, будет характерно для евровалюты и дальше — с 2024 по 2027 годы. Если ранее авторы прогнозов осторожно указывали, что он не вырастет выше предполагаемой отметки (от 90 до 120 руб.), то теперь для курса евро на ноябрь 2022 года осторожно намечены границы 59,52 — 60-52 руб. В декабре неустойчивость усилится, показатели минимального и максимального значения составят 57,98 и 61,06 руб./евро.

Редакция другого профильного сайта выразила в начале сентября уверенность в том, что взаимоотношения пары рубль-евро сложатся более благоприятно: «МВ-Финанс» оптимистично дали за евро в конце октября 64,1 руб., однако не увидели необходимости в приобретении некогда второй в мире резервной валюты даже по такой цене. Евроденьги впервые за 20 лет с момента своего появления не только вошли в паритет с долларом, но и опустились ниже единицы в этом соотношении.

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А. Юмашев, финансовый аналитик: «Рассуждения на тему, кто виноват в создавшемся положении, непременно приходят к выводу, что европейское правительство само виновато в создавшейся ситуации. Введя санкции против России, они вынуждены раньше срока заполнять газохранилища, платить за топливо втридорога. В начале года евро стоил 85 руб., в марте — почти 133 руб., однако в сентябре он немного поднялся, если сравнивать со скандальным июньским падением до 53 руб.».

Годовой график выглядит неутешительно: из 9 месяцев валюта ЕС падала более половины времени. Дальнейшие события прогнозировать сложно: некоторые из факторов, отвечающих за стоимость, не под силу аналитикам, указывающим на непредсказуемость и уникальность сценария, запущенного в мире в наши дни.

На чем основываются прогнозы экспертов

Прекращение поставок газа не было неожиданным для политиков из Европы, однако даже они не ожидали бури, возникшей на рынке. Заявления о том, что ситуация имеет политическую подоплеку, можно оставить в стороне, поскольку лавина событий была вызвана санкциями, сделавшими невозможным выполнение обязательств. Газпром не против поставок по разумным ценам, но Европа предпочитает покупать СПГ из Америки, который стоит в разы дороже. Отсюда переток европейских капиталов и деструктивные процессы, вызвавшие ослабление евро.

Негативный прогноз курса евро на ноябрь 2022 года (особенно по отношению к рублю) вызван рядом обстоятельств. Мнения аналитиков основаны на реальных событиях, происходящих в мире:

В. Исаков из УК «Открытие» указывает, что валютные активы сейчас — не самые подходящие вложения для инвестиций. Введенные ограничения создают дополнительные сложности в превращении их в рубли. У них есть геополитические и экономические риски — например, высокая волатильность.

Банковский сектор воздерживается от прогнозов на фоне ожидаемой отмены торгов евровалютой на ММВБ, невозможности определения дальнейшей перспективы даже на октябрь, не говоря уже о ноябре.

Ю. Кравченко из «Велес Капитала» указывает на риск отрицательной доходности по инвестициям в валютные активы. Это означает резкое понижение спроса на евро у населения, а если валюту не покупают, вероятность существенного укрепления практически исключается.

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В числе других рисков, которые учитывает прогноз экспертов:

уже озвученные намерения отказа от общей валюты и перехода на национальную;

потенциальные выходы из Евросоюза (некоторые аналитики склонны считать, что это послужит укреплению валюты, поскольку выйти из игры намерены слабые игроки);

рост инфляции, с которой давно свыклись в России, но не в старой Европе;

отказ от свободного оборота на российской территории.

Курс ЦБ будет зависеть от объема и качества немногочисленных крупных сделок. Крупные банки будут закупать валюту для клиентов, на этом основании и будет формироваться ее стоимость.

Котировки евро в ноябре 2022 года

Замминистра финансов А. Моисеев буквально на днях в интервью информационному агентству сообщил о намерении правительства изменить роль доллара и евро, которые уже давно стали токсичной валютой для российской экономики. Очевидный выход для инвесторов он усмотрел во вложении в другие валюты, поскольку накопление в прежнем формате стало невозможным для всех. Хранить сбережения можно в ценных бумагах, на депозитах и в наличных, но не в долларах и евро.

Ожидаемые санкции против ММВБ означают прекращение торговли евро и долларами, а это означает, что котировки будут устанавливаться ЦБ и крупными банками, приобретающими валюту исключительно для расчета клиентов с партнерами.

Таблица прогноза евро по дням на ноябрь 2022

Границы 59,52 — 60,52 руб./евро от информационно-аналитического центра — это единственная информация, данные более подробного прогноза курса евро на ноябрь 2022 года появятся по мере приближения месяца. По мнению методистов агентства, в конце ноября курс составит 64,19 руб. за евро.

«Прогнозекс» — единственный ресурс, на котором можно найти таблицу по дням на последний месяц осени:

День недели Текущий курс ЦБ , Прогноз курса , Направление по итогам дня Биржа, начало дня Биржа, конец дня 1 ноября, вторник — — — 2 ноября, среда ▲ повысится 59,45 61,84 +2,39 3 ноября, четверг ▲ повысится 61,84 61,87 +0,03 4 ноября, пятница ▲ повысится 61,87 63,16 +1,29 7 ноября, понедельник ▲ повысится 64,29 65,06 +0,78 8 ноября, вторник ▼ снизится 65,06 64,29 –0,78 9 ноября, среда ▼ снизится 64,29 62,84 –1,45 10 ноября, четверг ▼ снизится 62,84 61,88 –0,95 11 ноября, пятница ▼ снизится 61,88 59,45 –2,44 14 ноября, понедельник ▼ снизится 56,22 55,56 –0,66 15 ноября, вторник ▼ снизится 55,56 55,35 –0,21 16 ноября, среда ▼ снизится 55,35 54,93 –0,42 17 ноября, четверг ▼ снизится 54,93 54,29 –0,65 18 ноября, пятница ▼ снизится 54,29 54,06 –0,23 21 ноября, понедельник ▲ повысится 54,93 55,4 +0,47 22 ноября, вторник ▲ повысится 55,4 56,22 +0,82 23 ноября, среда ▲ повысится 56,22 57,03 +0,81 24 ноября, четверг ▲ повысится 57,03 58,88 +1,85 25 ноября, пятница ▲ повысится 58,88 60,09 +1,21 28 ноября, понедельник ▲ повысится 62,84 65,67 +2,84 29 ноября, вторник ▲ повысится 65,67 66,22 +0,55 30 ноября, среда ▼ снизится 66,22 64,61 –1,61

Перспективы роста методисты усматривают в изменениях внешне- и внутриполитических факторов, которые произойдут неминуемо. Однако авторы указывают, что точность прогноза составляет 75%, и в случае, если возникнет экстренная ситуация, данные будут скорректированы. Остальные аналитические сайты ограничиваются ссылками на невозможность точного прогнозирования факторов влияния в нынешней ситуации, у которой нет очевидных аналогов.

Итоги

Падение курса евро по отношению к рублю — результат западных санкций, возымевших эффект, обратный ожидаемому. В ноябре ожидается небольшое снижение, часть которого евро отыграет в последнем месяце года. Вкладывать рубли в валюту Еврозоны не имеет смысла — есть серьезный риск отрицательной доходности.