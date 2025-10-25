Какой будет курс евро в январе 2026 года

Несмотря на экономические и политические перемены последних лет, евро по-прежнему остается одной из наиболее востребованных валют среди российских инвесторов и частных лиц. Его часто рассматривают как способ защитить накопления от инфляции и внешних колебаний. Kleo.ru предлагает разобраться, каким может быть курс евро в январе 2026 года и риски, которые следует учитывать при выполнении финансовых операций.

Что влияет на курс евро

Валютные операции всегда связаны с определенными рисками. Чтобы избежать финансовых потерь при колебаниях цен, важно понимать направления движения рынка: будет ли рубль укрепляться или же стоимость евро начнет расти. На формирование разницы курсов воздействуют несколько ключевых факторов. Рассмотрим их подробнее.

Торговый баланс

В условиях свободного рынка любая валюта рассматривается как товар, имеющий свою собственную цену. На нее распространяются привычные правила: стоимость определяет соотношение спроса и предложения. Чем активнее растет интерес к евро, тем быстрее увеличивается его цена. И наоборот, при избыточном предложении происходит снижение стоимости.

Основной поток иностранной валюты формируется за счет международной торговли. Если импорт преобладает, компаниям требуется больше евро и других валют для расчетов, что приводит к росту спроса и, следовательно, курса. Когда же экспорт показывает лучшие результаты, у рубля появляются основания для укрепления. В результате разница в стоимости валют сокращается.

Стоит учитывать, что перекос в сторону импорта или экспорта создает не только возможности для участников рынка, но и серьезные сложности. Крупным компаниям сложнее планировать свою деятельность в условиях постоянных валютных колебаний. Для стабилизации обстановки Центробанк и правительство РФ стремятся регулировать торговый баланс.

Инфляционные риски

Инфляция – естественный элемент любой экономической системы. Она отражает скорость роста цен и снижение покупательной способности национальной валюты. Изменение этого показателя влияет на все финансовые процессы, включая колебания валютного курса.

Если темпы инфляции в России превышают европейские, рубль теряет ценность быстрее, а разница в стоимости валют увеличивается. И наоборот, при ухудшении экономических показателей в ЕС ожидаемым результатом будет ослабление евро.

Помимо прямого влияния на стоимость валюты, важную роль играет информационный аспект. Чем выше уровень инфляции, тем значительнее риск потери средств при долгосрочном хранении. Поэтому на фоне новостей о росте инфляции инвесторы чаще переводят активы в более устойчивые валюты, тем самым увеличивая спрос на евро и другие иностранные денежные единицы.





Стоимость полезных ископаемых

Не секрет, что экономика России во многом зависит от экспорта сырья, поэтому мировые цены на ресурсы оказывают прямое воздействие на валютный рынок. Рост стоимости нефти, газа и других товаров приносит дополнительные доходы в бюджет, увеличивает приток валюты и способствует укреплению рубля.

В периоды глобального спада производство сокращается, а цены на ресурсы снижаются. Бюджет недополучает важные средства, поэтому для компенсирования дефицита валюты правительством принимаются шаги для повышения валютной разницы.

Изменение ключевой ставки

Центральный банк располагает набором инструментов, которые позволяют воздействовать на курс национальной валюты. Одним из важнейших является ключевая ставка – размер кредитного процента для коммерческих банков. На основании этого значения финансовые организации составляют собственные программы кредитования и вкладов.

Повышение ключевой ставки делает рубль более привлекательным для вложений, что помогает укреплению и стабилизации валюты. Однако такая мера имеет и побочные эффекты. Рост ставки приводит к удорожанию кредитов, что замедляет развитие бизнеса и снижает деловую активность.

Геополитические события

Региональная нестабильность всегда повышает риски для экономики. Чем больше напряженности, тем выше возможные издержки. Геополитические сложности обычно приводят к оттоку инвесторов и замедлению развития. Негативные тенденции оказывают определенное давление на рубль. Европейские кризисы, в свою очередь, отражаются на динамике евро.





Курс евро в январе 2026 года: ожидания экспертов

Для определения потенциальных рисков финансовые аналитики изучают различные факторы комплексно. Для этого разрабатываются разные сценарии и варианты действий в различных ситуациях.

Эксперты определили, каким будет курс евро в январе 2026 года. Наиболее вероятные сценарии развития обстановки:

Евро растет . Такой сценарий будет возможен при выполнении нескольких факторов. Например, снижение глобальных цен на ресурсы, торговый перекос в сторону импорта, ухудшение позиций на мировой арене, уменьшение ключевой ставки. Евро может вырасти до 98-100 рублей.

. Такой сценарий будет возможен при выполнении нескольких факторов. Например, снижение глобальных цен на ресурсы, торговый перекос в сторону импорта, ухудшение позиций на мировой арене, уменьшение ключевой ставки. Евро может вырасти до 98-100 рублей. Стабильный курс . В случае, если глобальная обстановка останется стабильной, то серьезных причин для изменения стоимости валют не появится. Евро останется в ценовом коридоре 91-96 рублей.

. В случае, если глобальная обстановка останется стабильной, то серьезных причин для изменения стоимости валют не появится. Евро останется в ценовом коридоре 91-96 рублей. Евро падает. Для реализации этого сценария необходимо выполнение нескольких благоприятных условий: ослабление импорта и увеличение экспорта, значительный рост мировых цен на полезные ископаемые, укрепление международного влияния, повышение ключевой ставки, положительная динамика экономических показателей. Курс евро может пробить уровень 90 рублей и уйти ниже.





Важно учитывать, что такие прогнозы формируются на основе текущих условий. Любые внезапные изменения в санкционной политике, новые внутренние или внешние ограничения, неожиданные решения Центробанка или правительства РФ способны вызвать отклонения от ожидаемых значений. В таком случае валютные прогнозы станут неактуальными. Рекомендуется самостоятельно анализировать актуальные события и возможные последствия.

Стоит ли покупать евро в январе 2026 года

При планировании финансовых операций важно определить для себя цели. Если евро нужны на покупку товаров, оплату услуг или туризм, то приобретать валюту можно в любое удобное для себя время. Главные условия – адекватная цена и наличие в обменных пунктах.

Если же валюта нужна для спекулятивных целей (купить дешевле, продать дороже), необходимо оценивать все потенциальные риски. По мнению финансовых аналитиков, в ближайшее время не будет причин для резкого изменения курса. Впрочем, в период глобальной нестабильности ситуация может меняться очень быстро, позволяя и быстро заработать, и потерять деньги.

Эксперты советуют хранить инвестиции в разных валютах, чтобы мировые события не привели к большим убыткам.





Подведем итог

Финансовые аналитики определили, какой курс евро будет в январе 2026 года. По прогнозам экспертов, европейская валюта сохранится в ценовом коридоре 91-96 рублей и может показывать тенденцию к росту к концу месяца. Данный валютный прогноз не является инвестиционной рекомендацией. Перед совершением финансовых операций необходимо провести собственный анализ.