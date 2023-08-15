Когда День строителя в 2023 году

Представители строительных профессий являются важной частью любого общества. Ведь именно благодаря им у людей есть жилье. Зная, когда будет День строителя в 2023 году, можно вовремя поздравить всех знакомых работников этой профессии.

Когда наступит День строителя в 2023 году

В России, как и в большинстве постсоветских стран, в каждое второе воскресенье августа празднуется День строителя. В 2023 году это событие выпадает на 13-е число. В Азербайджане этот праздник имеет фиксированную дату – 10 апреля.

Так как это торжество является профессиональным, то дополнительные дни отдыха и переносы выходных дней не предусмотрены.

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История праздника

Праздник был учрежден указом Президиума ВС СССР 6 сентября 1955 года, а впервые его отметили годом позднее – в августе 1956 года. Считается, что инициатором учреждения данного праздника стал генсек КПСС Н. Хрущев. После посещения места строительства Жигулевской ГЭС глава государства был под впечатлением от того, насколько масштабной была стройка и какими темпами развивалось возведение станции.

После развала СССР об официальном чествовании работников строительных профессий на несколько лет забыли. Его отмечали неофициально только в строительных коллективах и по личной инициативе. Лишь в 2011 году своим решением Министерство регионального развития РФ объявило День строителя федеральным праздником. В 2023 году этот праздник будут отмечать в 68-й раз.

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Как отмечают День строителя

В этот день поздравляют всех, кто имеет отношение к строительному делу. Большинство традиций сохранилось с момента учреждения праздника и по сей день. В этот день, как и ранее, открываются и сдаются в эксплуатацию объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. Поздравляют представителей строительных профессий на теле- и радиоэфирах, проводятся концерты с развлекательными номерами. В честь праздника производится награждение отличившихся строительных коллективов или отдельных сотрудников.

Одной из сохранившихся традиций на День строителя является посвящение начинающих специалистов. Молодым строителям вручают хлеб с солью, символизирующий «пуд соли», а затем предлагают подержать руки над чашей с огнем, чтобы ощутить, насколько «горячей» будет их дальнейшая работа. После этого молодым специалистам надевают строительную каску, и они зачитывают специальную клятву, завершая ритуал посвящения.

В некоторых регионах страны появились и свои, уникальные традиции. Так, например, в Заполярье студентов стройотрядов посещает «владыка севера» Норм со своей свитой. В процессе празднования ставятся сценки, проводится обряд посвящения работников в профессию.

Строительные приметы

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В древности считалось, что предмет, оставленный на глубине, будет защищать дом от бед. В качестве оберега закладывали серебро или зерно – символ достатка и благополучия. В современном мире о плиту фундамента разбивают бутылку шампанского.

Суеверные строители считали, что нельзя возводить постройки рядом с могилами, на перекрестках и возле кустов бузины. Все это могло навлечь множество неприятностей на семью, которая будет проживать в этом доме.

В старину считалось, что лучшим днями недели для начала работ являются вторник и четверг. После принятия христианства добавился запрет на строительство в дни мучеников.

Хозяева предпочитали всячески задабривать работников. Существовало поверье, что если плотников или печников не угощать едой, то жизнь в доме будет тяжелой.

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Подведем итог

День строителя будут отмечать в 2023 году 13 августа, во второе воскресенье месяца. Зная, когда наступит этот праздник, можно своевременно поздравить всех знакомых и близких, имеющих отношение к этой важной профессии.