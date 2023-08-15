Ежедневно в магазинах можно наблюдать рост цен на товары. Поэтому будет полезно узнать мнение экспертов о том, что подорожает в ближайшее время в России в 2023 году и к чему стоит готовиться.

Причины повышения цен

Главной причиной роста цен принято называть инфляцию. Согласно официальным данным, в 2022 году она составляет 11-13%. В дальнейшем Центробанк намерен провести ряд мер, направленных на снижение инфляции. В планах регулятора стоит задача по ее уменьшению до 5-7% в 2023 году. Однако эксперты уверены, что в реальности повышение цен будет существенно выше. Они ожидают рост ценников на 10% минимум на все группы товаров.

При этом нельзя забывать и о сезонности некоторых продуктов. Так, в зимний период особенно сильно повышается стоимость свежих овощей, фруктов и куриных яиц. В связи с оттоком с российского рынка некоторых зарубежных торговых марок произойдет подорожание импортных товаров.

В списке причин, которыми производители продукции объясняют повышение цен, значатся:

подорожание сырья;

высокие расходы на упаковку;

индексация зарплат работникам;

увеличение транспортных расходов;

сложности логистики.

Итак, на стоимость товаров влияют сразу несколько факторов. В совокупности они дают повышение, которое значительно превосходит официальные показатели инфляции. Выделить что-то одно в качестве главной причины нельзя.

Что подорожает в 2023 году

Росстат регулярно мониторит цены на основные группы товаров. За последние периоды повышение составило около 0.1% в неделю. В некоторых случаях стоимость товаров растет быстрее, но аналитики и экономисты связывают это с сезонностью – ощутимые изменения коснулись в основном овощей и фруктов.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк считает, что рост цен продолжится и в 2023 году примерно с такой же скоростью – 0.1 процентный пункт в неделю. Это сопоставимо с прогнозами Центробанка по уровню инфляции. Однако некоторые магазины и торговые марки могут уже закладывать в стоимость продукции риски, связанные с неопределенностью в экономике и возможными дополнительными санкциями.

Впрочем, не все эксперты согласны с правительственными прогнозами. Например, аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров утверждает, что расчеты Министерства экономического развития и Центробанка не соответствуют реальности, так как не учитывают мировую кризисную ситуацию. А аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева убеждена, что объявленная частичная мобилизация уменьшила количество рабочих рук, что негативно отразится на стоимости продукции в ближайшем будущем.

Подорожание продуктов

Министерство финансов уже подтвердило введение новых акцизов в 2023 году. Своим приказом ведомство поднимает минимальную стоимость игристого вина с 118 до 166 рублей за бутылку. Если данное распоряжение вступит в силу, то стоимость шампанского в магазинах возрастет до 240 рублей. Сейчас минимальная розничная цена составляет 170 рублей.

Нововведения затронут и табачную отрасль. Ставка акциза на сигареты возрастет примерно на 4%. Приблизительно на столько же возрастут цены для покупателей. Изменения в ценовой политике не обойдут и любителей вейпа. В 2023 году налоговая ставка на одно устройство увеличится до 90 рублей.

С большой вероятностью неприятные сюрпризы ожидают нас и в продуктовой сфере. Помимо инфляции, на стоимости конечной продукции скажется непростая ситуация на мировом рынке продуктов питания. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утверждает, что 2023 год станет самым тяжелым. Дефицит продукции скажется на мировых ценах, что, в свою очередь, отразится и на российском рынке.

Подорожание услуг

Одной из главных новостей стала информация о переносе индексации за коммунальные услуги с июня 2023 года на декабрь 2022. Уже в январе россияне получат обновленные квитанции. Согласно информации пресс-службы МЭР, индексация тарифов ЖКХ составит 9%. Данный вопрос взяла на контроль Федеральная антимонопольная служба, чтобы исключить необоснованное завышение. Следующая индексация произойдет в июне 2024 года.

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Повышение тарифов произойдет и в транспортной сфере. Так, Минтранс предложил повысить передвижение по платным трассам с 3 до 5-8 рублей за километр. Очевидно, что дополнительные расходы войдут в стоимость конечной продукции. Как следствие, все категории товаров немного поднимутся в цене.

Стоит ожидать поднятия цен и в сфере мобильной связи. Аналитики прогнозируют рост на 10-15% в 2023 году. Это связывают с тем, что операторам связи необходимо компенсировать затраты на поставку оборудования, которое подорожало из-за введенных санкций. Новых цен следует ждать и для мобильной связи, и для интернет-услуг.

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Подведем итог

Профильные министерства составили экономические прогнозы и озвучили, что подорожает в ближайшее время в России. Согласно официальным данным, следует ждать повышения цен на основные категории товаров на 5-7%, но эксперты рекомендуют увеличивать эти цифры вдвое.