Приобретение жилья по ипотеке связано с определенными рисками. Всегда существует вероятность, что заманчивые жилищные программы в скором времени отменят. Каждому россиянину, решившему обзавестись квартирой в кредит, следует знать, стоит ли брать ипотеку в 2023 году или искать более выгодные варианты.

Ипотечное кредитование на текущий день

После роста количества выданной ипотеки в 2021 году произошло резкое падение. По данным Центрального банка РФ, в 2022 году спад количества ипотек достиг 70% в апреле по отношению год к году. Эксперты считают эту точку своеобразным минимумом, так как уже в июле падение замедлилось до 21%.

Причинами резкого снижения стали следующие факторы:

Неопределенность, вызванная действиями и решениями руководства РФ. Россияне не знают, чего ожидать в будущем.

Введение мировых санкций.

Резкое увеличение процентных ставок с 7% до 12% по ипотеке.

Завышенные цены на жилье, спровоцированные льготными условиями кредитования в 2020-2021 годах.

Ограничение максимальной стоимости жилья до 3 млн рублей. Вместе с ростом цен на недвижимость это существенно ограничило возможности.

Увеличение суммы первоначального взноса.

Несмотря на относительную стабилизацию экономики, возврат ставок и увеличение предельной стоимости, у большинства граждан сохраняются опасения по поводу дальнейшей обстановки. Многие россияне не знают, стоит ли брать ипотеку в 2023 году. Об этом свидетельствует низкий спрос на покупку квартир в кредит.

Мнение экспертов: стоит ли оформлять ипотеку в 2023 году

В настоящее время на рынке недвижимости возник период неопределенности и, как следствие, ожидание. И потенциальные покупатели, и риелторы ждут, какие действия предпримет власть для урегулирования сложившейся ситуации.

До конца 2022 года действует программа льготного кредитования на покупку жилья. Такие шаги поддерживают строительную отрасль, но при этом способствуют повышению цен на квадратные метры. В Государственной думе нет однозначной позиции по поводу того, стоит ли и дальше продлевать поддержку. На сегодняшний день в проекте бюджета на 2023-2025 годы финансирование на льготную ипотеку не заложено. Первый заместитель председателя парламентского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов считает, что господдержку продлевать не будут.

Чтобы обеспечить жильем наиболее нуждающихся в этом граждан, будут действовать более специализированные госпрограммы. Известно, что в 2023 году продолжат действовать семейная ипотека, проект господдержки для работников в секторе IT, дальневосточная и сельская программы.

Если в планах стоит приобретение квартиры в новостройке, это можно делать и сейчас. Эксперты уверены, что в 2023 году требования к заемщикам могут значительно ужесточиться.

В случае покупки жилья на вторичном рынке мнения аналитиков неоднозначны. Программы господдержки в этом случае не действуют. Риелтор из Архангельска Ксения Шамакова уверена, что в ближайшее время произойдет спад цены. Некоторые россияне, не уверенные в завтрашнем дне и решившие покинуть страну, распродают свое имущество с большим дисконтом. В отдельных случаях размер скидки достигает 30%. Эксперт рекомендует россиянам повременить с покупкой, так как стабилизации на вторичном рынке пока нет.

Эксперт Николай Мороз из "Топ новостроек" считает, что в 2023 году стоит ждать роста спроса на вторичку, но только в том случае, если государство продолжит поддерживать банки и застройщиков. Если же руководство страны пойдет по пути ужесточения контроля, цены продолжат падать.

В целом эксперты предполагают, что ждать стабилизации рынка осталось недолго. Только после совершения регулятором конкретных шагов будет известно, стоит ли брать ипотеку в 2023 году.

Последние новости

Одной из главных новостей, которая не добавляет оптимизма, стала информация об ужесточении контроля Центробанком за выдачей льготных кредитов. Для большинства россиян это сулит дополнительные трудности в получении ипотеки. Вероятно, будут пересмотрены и условия выдачи – они станут более жесткими, увеличится процентная ставка, размер первоначального взноса и требования к заемщикам.

Также негативным сигналом являются слова депутата Госдумы Михаила Щапова о том, что в бюджет на ближайшие годы не заложены средства на льготную ипотеку. Это открытый сигнал к тому, что россияне не смогут купить жилье по этой программе ни в 2023, ни в последующие годы.

Разные программы от банков

Итак, какую же ипотеку смогут взять граждане РФ в 2023 году? Предлагаем несколько выгодных вариантов.

Семейная ипотека

Данный жилищный кредит рассчитан на молодых родителей с детьми. Ипотека выдается сроком до 30 лет под 6% годовых (5% для Дальнего Востока). Первый взнос – 15% от стоимости жилплощади. Размер кредита – 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и соответствующих областей, 6 млн рублей для других регионов.

Принять участие в данной программе могут:

семьи, в которых с 01.01.2018 до 31.12.2023 родился первый ребенок;

родители детей с инвалидностью;

родители усыновленных детей, если соблюдается условие о дате рождения ребенка.

Ипотеку предоставляют более 50 банков, представленные в большинстве регионов страны. В их число входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и другие. Действует до конца 2023 года.

Ипотека для IT-специалистов

Данная программа была введена с целью удержать специалистов в сфере IT в России. Она позволяет приобрести жилье под 5% годовых. Максимальный размер займа составляет 9 млн рублей в регионах с численностью до 1 млн человек, и 18 млн рублей, если количество населения превышает миллионное значение. Первый взнос – 15%.

Программа имеет ряд ограничений для заемщика:

Возраст – от 22 до 44 лет.

Официальное трудоустройство в компании, которая работает в сфере IT и получила аккредитацию Минцифры РФ. Срок работы – не менее 3 месяцев.

Уровень дохода – более 150 тыс. рублей ежемесячно для регионов с населением более 1 млн. человек, и более 100 тыс. рублей – для регионов с меньшим количеством жителей. Учитывается доход до вычета НДФЛ.

Заемщик может взять IT-ипотеку только один раз.

По данной программе можно приобрести только новое жилье. Для покупки вторички ипотеку не выдают. В госпрограмме участвует более 50 банков, представленных на всей территории РФ. Действует до конца 2024 года.

Дальневосточная ипотека

Данная программа позволяет взять кредит под 2% годовых на покупку или постройку жилья в Дальневосточном федеральном округе. Максимальный размер займа – 6 млн рублей, срок погашения – 20 лет. Первый взнос – 15%. Воспользоваться предложением могут:

молодые супруги, если возраст каждого не превышает 35 лет;

граждане РФ до 35 лет с детьми до 18 лет;

россияне, участвующие в программе «Дальневосточный гектар»;

граждане РФ, переехавшие в ДФО по государственным программам;

работники сферы образования и медицины, если их стаж на территории округа составляет более 5 лет;

граждане РФ, вынужденные покинуть территорию Украины и переехавшие на Дальний Восток.

Требования к возрасту не применяются к последним четырем пунктам из списка.

Воспользоваться предложением могут граждане РФ, даже не зарегистрированные на территории округа. Однако в таком случае после получения права собственности на имущество заемщики обязаны зарегистрироваться в течение 9 месяцев. В госпрограмме участвуют 16 банков, имеющих представительства в Дальневосточном федеральном округе.

Сельская ипотека

Данная программа подойдет гражданам, которые проживают в сельской местности или планируют переехать туда из города.

Условия кредитования:

ставка: 3% годовых;

срок: до 25 лет;

первоначальный взнос: 10%;

максимальный размер кредита: 5 млн рублей в Ленинградской области, ЯНАО и ДФО, 3 млн рублей в других регионах.

возраст дома: до 5 лет, если приобретается у физлиц, до 3 лет – у юрлиц и ИП;

расположение жилья: в сельской местности до 30 тыс. человек.

В течение 6 месяцев после получения средств необходимо предоставить банку подтверждение регистрации по новому адресу. Ипотеку предоставляют 16 российских банков, среди которых: Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Центр-Инвест, Левобережный, АК-Барс, Энергобанк, РНКБ, Дальневосточный банк, ДОМ.РФ, банк «РОССИЯ», банк «Санкт-Петербург», Кубань Кредит, Примсоцбанк, ФК «Открытие». Программа действует бессрочно.

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Подведем итог

События последних месяцев заставили многих россиян задуматься, стоит ли брать ипотеку в 2023 году. С большой вероятностью льготные условия кредитования будут пересмотрены и ужесточены. Тем не менее, остаются возможности получить кредит на жилье на выгодных условиях.