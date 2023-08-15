Стоит ли покупать недвижимость в 2022 году. Что будет с ценами в России на ипотеку и как они будут меняться. Главные факторы и мнения экспертов.
Многие россияне, желающие обзавестись жильем, уже сейчас решают, стоит ли покупать недвижимость в 2023 году и не подорожает ли она в будущем. Учитывая сложившуюся кризисную обстановку, к этому вопросу стоит подходить максимально осторожно. Эксперты уже подготовили приблизительные прогнозы на год.
Прогноз цен на недвижимость в России в 2023 году
Перед покупкой квартиры необходимо внимательно оценить сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости. Активный рост цен на жилье начался еще в 2020 году и достиг своего пика в 2021. Стоимость квадратных метров продолжала расти даже вопреки увеличению процентной ставки по ипотеке.
В 2022 году произошел спад интереса к недвижимости. Отчасти это связано с падением доходов граждан в этот сложный год. Россиянам просто стало невыгодно приобретать жилье, поэтому акцент сместился на аренду. К концу кризисного года произошло падение цены за квадратные метры на вторичном рынке недвижимости. По оценкам экспертов, в среднем падение составило 10-15%.
Обратная ситуация происходит с новостройками. Льготные условия кредитования пока еще поддерживают спрос граждан, но и тут уже происходит замедление. В настоящее время складывается уникальная ситуация, когда жилье на вторичном рынке стоит дешевле нового.
В ближайшее время Центральный банк РФ планирует ввести жесткий контроль за льготными ипотечными кредитами. Вероятно, в 2023 году у большинства россиян пропадет возможность приобрести новое жилье на привлекательных условиях. Однако вместе с падением спроса ожидается и снижение стоимости. В каких пределах будет снижение, станет известно после ввода контроля за кредитами от ЦБ РФ.
На вторичном рынке в 2023 году также ожидается продолжение спада. Прогнозируется снижение цены за квадратные метры как минимум на 10%. Если покупка жилья планируется для его последующей перепродажи, то такая инвестиция с большой вероятностью принесет убытки. Для собственного проживания, возможно, стоит немного подождать.
Мнение аналитиков
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков уверен, что цены на жилплощадь в 2023 году достигнут минимума приблизительно к лету. Снижение стоимости он объясняет взаимосвязанностью аренды и продажи. Сейчас мы находимся в той фазе, когда россияне, видя высокие цены на жилье, предпочитают снимать его, а не покупать. На выравнивание этого баланса, по словам эксперта, уйдет не менее полугода.
Аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости» убеждены, что падение будет продолжаться и в 2023 году, и в дальнейшем. По мнению экспертов, стоит ждать снижения стоимости примерно на 30%, но когда точно строительный сектор достигнет дна, пока неизвестно. Всё зависит от того, как быстро экономика сможет приспособиться с новым условиям.
Руководитель проектов отдела инвестиций Knight Frank St. Petersburg Сергей Дуванов делится своим видением. Он утверждает, что рынок недвижимости – один из самых консервативных, и все события в нем цикличны. После роста обязательно идет коррекция, а затем цикл повторяется. Сейчас сфера недвижимости находится в начале своего коррекционного движения, а значит, в ближайшие годы, включая 2023, будет падение.
Аналитики компании Apple Real Estate уже сейчас отмечают стабилизацию обстановки. Они советуют придерживаться правила: «В кризисное время инвестируй в недвижимость». Люди, будучи в панических настроениях, готовы уезжать из страны, распродавая имущество с большими скидками. Покупка жилья сейчас, по мнению экспертов, поможет сохранить деньги, а на длительной дистанции – даже приумножить. В конечном итоге квадратные метры после кризиса всегда дорожают.
Тем не менее, есть риски при покупке недостроенной жилплощади. Объявленная мобилизация существенно сократила количество рабочих рук, а введенные санкции усложняют производство материалов. Нельзя исключать вероятность переносов сроков сдачи жилищных комплексов, а также удорожания строительства.
Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка уверена, что в 2023 году ждать снижения цен не стоит. Наоборот, они могут вырасти на 5-15%. Но в качестве инвестиции на короткую дистанцию (1-3 года) квартиры лучше не рассматривать. Потенциальная прибыль будет обнулена инфляцией. К тому же, неизвестно, как долго продлится период неопределенности.
Цены на новострой
Спрос и рост цен на новое жилье достигается в большей мере за счет льготных ипотечных кредитов. По словам генерального директора компании Apple Real Estate Данила Савченко, около 83% совершаемых сделок на первичном рынке производятся через ипотеку. Низкие ставки позволяют сохранять спрос и, как следствие, поддерживать рост стоимости.
Впрочем, в 2023 году ситуация может кардинально измениться. Уже сейчас Центробанк РФ планирует ужесточать контроль за ипотеками под низкий процент. В конечном итоге это приведет к уменьшению количества сделок, а покупать по завышенным ценам россияне вряд ли согласятся.
При сохранении текущей ситуации мы с большой вероятностью увидим снижение спроса уже к весне 2023 года. Стоимость новостроек обязательно отреагирует на это – квартиры могут продавать с большим дисконтом или предлагать очень заманчивые условия от застройщика.
Внести коррективы в этот прогноз могут различные факторы: и усугубление мировой обстановки, и действия Центробанка, и быстрая адаптация экономики к сложившимся условиям.
Цены на вторичку
Стоимость жилья на вторичном рынке уже сейчас показывает резкое снижение, и в 2023 году эта тенденция с высокой долей вероятности сохранится. Впрочем, ждать большого падения цен не стоит. В среднем, стоимость квадратных метров упадет на 5-10%. Этому поспособствует и дефицит предложений, и низкая покупательская способность.
Более благоприятным будет прогноз на вторую половину 2023 года. Эксперты ожидают небольшое оживление рынка, в том числе и за счет отложенного спроса. Этих улучшений стоит ожидать при сохранении текущего экономического положения. Если же экономика столкнется с очередными вызовами, то во втором полугодии также следует ждать спад.
Подведем итог
За все кризисные годы квадратные метры были и остаются лучшим способом сохранения денег. Аналитики профильных агентств объяснили, что ждет строительную отрасль в 2023 году и стоит ли покупать недвижимость.