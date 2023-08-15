Многие россияне, желающие обзавестись жильем, уже сейчас решают, стоит ли покупать недвижимость в 2023 году и не подорожает ли она в будущем. Учитывая сложившуюся кризисную обстановку, к этому вопросу стоит подходить максимально осторожно. Эксперты уже подготовили приблизительные прогнозы на год.

Прогноз цен на недвижимость в России в 2023 году

Перед покупкой квартиры необходимо внимательно оценить сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости. Активный рост цен на жилье начался еще в 2020 году и достиг своего пика в 2021. Стоимость квадратных метров продолжала расти даже вопреки увеличению процентной ставки по ипотеке.

В 2022 году произошел спад интереса к недвижимости. Отчасти это связано с падением доходов граждан в этот сложный год. Россиянам просто стало невыгодно приобретать жилье, поэтому акцент сместился на аренду. К концу кризисного года произошло падение цены за квадратные метры на вторичном рынке недвижимости. По оценкам экспертов, в среднем падение составило 10-15%.

Обратная ситуация происходит с новостройками. Льготные условия кредитования пока еще поддерживают спрос граждан, но и тут уже происходит замедление. В настоящее время складывается уникальная ситуация, когда жилье на вторичном рынке стоит дешевле нового.

В ближайшее время Центральный банк РФ планирует ввести жесткий контроль за льготными ипотечными кредитами. Вероятно, в 2023 году у большинства россиян пропадет возможность приобрести новое жилье на привлекательных условиях. Однако вместе с падением спроса ожидается и снижение стоимости. В каких пределах будет снижение, станет известно после ввода контроля за кредитами от ЦБ РФ.

На вторичном рынке в 2023 году также ожидается продолжение спада. Прогнозируется снижение цены за квадратные метры как минимум на 10%. Если покупка жилья планируется для его последующей перепродажи, то такая инвестиция с большой вероятностью принесет убытки. Для собственного проживания, возможно, стоит немного подождать.

Мнение аналитиков

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков уверен, что цены на жилплощадь в 2023 году достигнут минимума приблизительно к лету. Снижение стоимости он объясняет взаимосвязанностью аренды и продажи. Сейчас мы находимся в той фазе, когда россияне, видя высокие цены на жилье, предпочитают снимать его, а не покупать. На выравнивание этого баланса, по словам эксперта, уйдет не менее полугода.

Аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости» убеждены, что падение будет продолжаться и в 2023 году, и в дальнейшем. По мнению экспертов, стоит ждать снижения стоимости примерно на 30%, но когда точно строительный сектор достигнет дна, пока неизвестно. Всё зависит от того, как быстро экономика сможет приспособиться с новым условиям.

Руководитель проектов отдела инвестиций Knight Frank St. Petersburg Сергей Дуванов делится своим видением. Он утверждает, что рынок недвижимости – один из самых консервативных, и все события в нем цикличны. После роста обязательно идет коррекция, а затем цикл повторяется. Сейчас сфера недвижимости находится в начале своего коррекционного движения, а значит, в ближайшие годы, включая 2023, будет падение.

Аналитики компании Apple Real Estate уже сейчас отмечают стабилизацию обстановки. Они советуют придерживаться правила: «В кризисное время инвестируй в недвижимость». Люди, будучи в панических настроениях, готовы уезжать из страны, распродавая имущество с большими скидками. Покупка жилья сейчас, по мнению экспертов, поможет сохранить деньги, а на длительной дистанции – даже приумножить. В конечном итоге квадратные метры после кризиса всегда дорожают.

Тем не менее, есть риски при покупке недостроенной жилплощади. Объявленная мобилизация существенно сократила количество рабочих рук, а введенные санкции усложняют производство материалов. Нельзя исключать вероятность переносов сроков сдачи жилищных комплексов, а также удорожания строительства.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка уверена, что в 2023 году ждать снижения цен не стоит. Наоборот, они могут вырасти на 5-15%. Но в качестве инвестиции на короткую дистанцию (1-3 года) квартиры лучше не рассматривать. Потенциальная прибыль будет обнулена инфляцией. К тому же, неизвестно, как долго продлится период неопределенности.

Практически все эксперты дают один совет: если жилье приобретается для себя, то стоит совершать сделку, чтобы не остаться без крыши над головой. Если же вы рассчитываете заработать на перепродаже недвижимости, то лучше дождаться стабилизации рынка или покупать по хорошему дисконту (около 30% от рыночной стоимости).

Цены на новострой

Спрос и рост цен на новое жилье достигается в большей мере за счет льготных ипотечных кредитов. По словам генерального директора компании Apple Real Estate Данила Савченко, около 83% совершаемых сделок на первичном рынке производятся через ипотеку. Низкие ставки позволяют сохранять спрос и, как следствие, поддерживать рост стоимости.

Впрочем, в 2023 году ситуация может кардинально измениться. Уже сейчас Центробанк РФ планирует ужесточать контроль за ипотеками под низкий процент. В конечном итоге это приведет к уменьшению количества сделок, а покупать по завышенным ценам россияне вряд ли согласятся.

При сохранении текущей ситуации мы с большой вероятностью увидим снижение спроса уже к весне 2023 года. Стоимость новостроек обязательно отреагирует на это – квартиры могут продавать с большим дисконтом или предлагать очень заманчивые условия от застройщика.

Внести коррективы в этот прогноз могут различные факторы: и усугубление мировой обстановки, и действия Центробанка, и быстрая адаптация экономики к сложившимся условиям.

Цены на вторичку

Стоимость жилья на вторичном рынке уже сейчас показывает резкое снижение, и в 2023 году эта тенденция с высокой долей вероятности сохранится. Впрочем, ждать большого падения цен не стоит. В среднем, стоимость квадратных метров упадет на 5-10%. Этому поспособствует и дефицит предложений, и низкая покупательская способность.

Более благоприятным будет прогноз на вторую половину 2023 года. Эксперты ожидают небольшое оживление рынка, в том числе и за счет отложенного спроса. Этих улучшений стоит ожидать при сохранении текущего экономического положения. Если же экономика столкнется с очередными вызовами, то во втором полугодии также следует ждать спад.

Подведем итог

За все кризисные годы квадратные метры были и остаются лучшим способом сохранения денег. Аналитики профильных агентств объяснили, что ждет строительную отрасль в 2023 году и стоит ли покупать недвижимость.