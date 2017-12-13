10 лучших YouTube-каналов для изучения английского

Видеоуроки — самый простой и доступный способ подтянуть английский, если времени на систематическое обучение нет. Конечно, полноценного курса они не заменят, зато это бесплатно, быстро и интересно.

Специалисты из онлайн-школы Skyeng поделились с нами 10 лучшими каналами для изучения языка на все случаи жизни.

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Learn English with EnglishClass101.com

Более 1000 коротких видеоуроков, разработанных для быстрого изучения языка, как говорится, «на ходу».

Очень много полезных фраз и наглядной демонстрации того, как работает «механика» английского языка — и, что не менее ценно, немало информации о культуре Великобритании и США. Отличный ресурс для тех, кто собрался туда в путешествие или даже насовсем.

American English with Philochko & Friends

Харизматичный и забавный американский актер Фил Джонс (он же — Филочко) записывает видеоуроки в основном именно для русских. Тут вам расскажут то, о чем не говорят в школе — американский сленг и слова, которые не принято произносить в приличном обществе, самые распространенные ошибки русских, которые пытаются говорить по-английски, и хитрые способы изучения языка для лентяев.

При этом Фил объясняет все так просто и понятно, что остается только недоумевать — почему в школе это казалось таким сложным?

Speak English With Misterduncan

Истинный британец с идеальным произношением. Дункан рассказывает о десятках способов сказать «Привет» и «Пока», знакомит иностранцев с английскими крылатыми выражениями — и своеобразным британским юмором. У каждого эпизода как минимум 1,2 миллиона просмотров, а это о чем-то да говорит.

Fluency MC

Джейс Левин нашел нестандартный подход к изучению английского языка — он читает рэп про неправильные глаголы, времена и тонкости произношения. Не запомнить просто невозможно.

Skyeng: онлайн-школа английского языка

Канал самой крупной в Восточной Европе онлайн-школы английского языка с нескучными роликами — разбор популярных песен, рассказы о распространенных англоязычных мемах и хештегах в Instagram, хитрости и лайфхаки для изучения грамматики и преодоления языкового барьера, обзоры лучших фильмов и сериалов — словом, никакого академического занудства.

Английский как по нотам

Десятки роликов, в которых правила грамматики разбираются на примере текстов песен и диалогов из культовых фильмов.

Даже удивительно, как Леди Гага или Бейонсе могут оживить такие хитрые темы, как сослагательное наклонение или склонение местоимений.

BBC Learning English

На самом «правильном» английском говорят британцы, а ВВС вообще считается эталоном. Каждый день (кроме выходных) на канале появляются новые ролики о том, как читать и смотреть новости, преподаватели объясняют заковыристую английскую грамматику, учат правильно говорить и запоминать слова.

Real English

Отличный канал, основанный на речи обычных людей. Маленькие интервью, опросы и беседы с людьми на улицах — и все с субтитрами. Очень полезно для тех, кто хочет научиться различать различные акценты и прокачать навыки восприятия английской речи на слух.

English in a minute

Канал, созданный ведущими радиостанции «Голос Америки». Название полностью соответствует содержанию — каждый урок длится всего минуту, что очень удобно для занятых людей. Создателям удается очень просто и на сверхзвуковой скорости объяснять правила грамматики, расхожие выражения и слова, которые часто попадаются в выпусках новостей.

Всего минута в день — и через пару недель вы заметите, что ваш английский заметно улучшается.

EF podEnglish

Торжество практического подхода — на этом канале правила английского разбирают на примерах конкретных жизненных ситуаций.

Мария, Элинор, Филип и Кендра путешествуют по миру, ходят в рестораны и на свидания, обсуждают искусство, жалуются на соседей, занимаются йогой. Канал определенно понравится тем, кто собирается активно общаться с иностранцами.