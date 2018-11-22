Мысль о том, что Юлия Салибекова забеременела в третий раз, посетила поклонников еще весной 2018 года. На протяжении первых недель бывшая участница популярного проекта на ТНТ ходила предпочтительно в широкой одежде, чтобы скрыть свое положение, однако, в мае она заявила, что снова ждет малыша.

Так, сегодня утром стало известно, что Юлия Салибекова родила 3 ребенка.

Теперь она носит статус многодетной мамы, ведь у нее есть еще двое сыновей. Юлия Салибекова родила сына, о чем она с радостью поделилась сегодня в своем Инстаграме, выложив фото с информационной биркой о ребенке.

Мальчик экс-участницы «Дом-2», вес которого составил 3, 85 килограмма, а рост 54 сантиметра, порадовал маму своим появлением утром в 10:00. Теперь Юлия и ее муж Тигран будут воспитывать еще одного сына.

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Стоит отметить, что роды Салибековой проходили в городской клинической больнице им. Плетнёва на улице Верхняя Первомайская в Москве, от престижных клиник она отказалась. В настоящее время самочувствие младенца и мамы хорошее, а от близких, друзей и поклонников исходят поздравления и добрые пожелания.

После того как экс-участница шоу на телевидении родила, в личном микроблоге она выразила все свои эмоции следующими словами: «Друзья, сегодня, 22 ноября, в День сыновей, Бог подарил нам с мужем еще одного сына!»

Роды прошли успешно, а хорошее отношение и профессиональный подход к молодой маме восхитил Юлию. Она выразила благодарность всем врачам и младшему персоналу, который принимал участие в появлении на свет ее третьего малыша.

Это Салибекова осветила в следующих словах:

«Отдельное спасибо хочется сказать персоналу роддома. Приехала со схватками, рожала не по контракту, но врачи и весь персонал сделали свое дело на высшем уровне! Какое же это чудо, увидеть свой маленький комочек, спустя столько месяцев, услышать его голосочек! Спасибо всем большое за поздравления!».

Знакомство Юлии с ее нынешним мужем Тиграном Салибековым произошло еще в то время, когда они участвовали в реалити-шоу «Дом-2». Там, у них очень быстро возникли отношения и вместе с ними первая беременность.

Первое время Тигран был недоволен этой новостью и не хотел становиться отцом. Однако, спустя длительное выяснение отношений, смирился и начал готовиться к появлению ребенка. Сейчас, у союза Салибековых уже три сына.