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Юлия Салибекова родила сына

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Мысль о том, что Юлия Салибекова забеременела в третий раз, посетила поклонников еще весной 2018 года. На протяжении первых недель бывшая участница популярного проекта на ТНТ ходила предпочтительно в широкой одежде, чтобы скрыть свое положение, однако, в мае она заявила, что снова ждет малыша.

Так, сегодня утром стало известно, что Юлия Салибекова родила 3 ребенка.

Теперь она носит статус многодетной мамы, ведь у нее есть еще двое сыновей. Юлия Салибекова родила сына, о чем она с радостью поделилась сегодня в своем Инстаграме, выложив фото с информационной биркой о ребенке.

Мальчик экс-участницы «Дом-2», вес которого составил 3, 85 килограмма, а рост 54 сантиметра, порадовал маму своим появлением утром в 10:00. Теперь Юлия и ее муж Тигран будут воспитывать еще одного сына.

Стоит отметить, что роды Салибековой проходили в городской клинической больнице им. Плетнёва на улице Верхняя Первомайская в Москве, от престижных клиник она отказалась. В настоящее время самочувствие младенца и мамы хорошее, а от близких, друзей и поклонников исходят поздравления и добрые пожелания.

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После того как экс-участница шоу на телевидении родила, в личном микроблоге она выразила все свои эмоции следующими словами: «Друзья, сегодня, 22 ноября, в День сыновей, Бог подарил нам с мужем еще одного сына!»

Роды прошли успешно, а хорошее отношение и профессиональный подход к молодой маме восхитил Юлию. Она выразила благодарность всем врачам и младшему персоналу, который принимал участие в появлении на свет ее третьего малыша.

Это Салибекова осветила в следующих словах:

«Отдельное спасибо хочется сказать персоналу роддома. Приехала со схватками, рожала не по контракту, но врачи и весь персонал сделали свое дело на высшем уровне! Какое же это чудо, увидеть свой маленький комочек, спустя столько месяцев, услышать его голосочек! Спасибо всем большое за поздравления!».

Знакомство Юлии с ее нынешним мужем Тиграном Салибековым произошло еще в то время, когда они участвовали в реалити-шоу «Дом-2». Там, у них очень быстро возникли отношения и вместе с ними первая беременность.

Первое время Тигран был недоволен этой новостью и не хотел становиться отцом. Однако, спустя длительное выяснение отношений, смирился и начал готовиться к появлению ребенка. Сейчас, у союза Салибековых уже три сына.

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22.11.2018
Теги: родила новости Юлия Салибекова

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  • Дарина / 22.11.18 20:36
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    Хорошая новость, здорово иметь таких ребятишек, как у Юлии. Они как на подбор. Маме хочется пожелать скорейшего восстановления, а малышу здоровья и хорошего самочувствия. Пусть все будет хорошо.
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  • Яна / 22.11.18 20:36
    -
    0
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    Какие же они молодцы, что смогли сохранить свою любовь и отношения после реалити-шоу. Обычно, ничем положительным эта тв-сказка не заканчивается. Стильная и гармоничная семья, по крайней мере, по фото.
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  • Sveta / 22.11.18 20:35
    -
    0
    +
    Очень красивая семья. Смотрю на их фото и просто любуюсь. Как же они все вместе прекрасно смотрятся. Такие счастливые и радостные. Сразу и не поверишь, что Тигран не хотел детей.
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