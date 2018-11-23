Погода в Москве в декабре 2018 года
Знать погоду на будущие периоды хотят практически все россияне. К тому же за последнее время многие предпочитают проводить свой зимний отпуск на родине, в особенности в столичном регионе. В связи с этим люди хотят знать, какая будет погода в Москве в декабре 2018 года, какие прогнозы ожидать от Гидрометцентра.
Зачастую холодные погодные условия в столице России характеризуются сопровождением многочисленных осадков. Чтобы узнать, какая погода будет в декабре 2018 года, необходимо просмотреть прогнозируемые сведения от Гидрометцентра.
Если верить научно-исследовательскому центру, то погода в Москве на декабрь будет холодной в течение всего месяца. Метеорологи прогнозируют интенсивные снегопады, сочетающиеся сильными ветрами.
Чтобы более тщательно ознакомиться с метеопрогнозами, можно просмотреть следующую таблицу погодной ситуации в столице на декабрь 2018 года:
|
Дата
|
Дневная температура
|
Ночная температура
|
Погодные условия, наличие осадков
|
1 декабря
|
+1
|
-7
|
Пасмурность, снег
|
2 декабря
|
+2
|
-1
|
Пасмурность снег
|
3 декабря
|
+6
|
+2
|
Пасмурность
|
4 декабря
|
+5
|
+3
|
Облачно
|
5 декабря
|
+3
|
+1
|
Облачно
|
6 декабря
|
+1
|
-2
|
Облачно, с прояснениями
|
7 декабря
|
0
|
-4
|
Солнечно
|
8 декабря
|
-2
|
-5
|
Облачно, с прояснениями
|
9 декабря
|
-3
|
-5
|
Облачно
|
10 декабря
|
-3
|
-6
|
Облачно
|
11 декабря
|
-3
|
-6
|
Облачно, с прояснениями
|
12 декабря
|
-3
|
-6
|
Облачно
|
13 декабря
|
-3
|
-5
|
Пасмурность, снег
|
14 декабря
|
-4
|
-9
|
Пасмурность, снег
|
15 декабря
|
-9
|
-15
|
Пасмурность, снег
|
16 декабря
|
-15
|
-19
|
Пасмурность, снег
|
17 декабря
|
-19
|
-24
|
Облачно
|
18 декабря
|
-14
|
-23
|
Пасмурность, снег
|
19 декабря
|
-14
|
-18
|
Пасмурность, снег
|
20 декабря
|
-4
|
-20
|
Пасмурность, снег
|
21 декабря
|
+1
|
-4
|
Пасмурность, снег
|
22 декабря
|
-1
|
-4
|
Пасмурность, снег
|
23 декабря
|
-4
|
-11
|
Пасмурность, снег
|
24 декабря
|
-9
|
-11
|
Пасмурность, снег
|
25 декабря
|
-9
|
-13
|
Пасмурность, снег
|
26 декабря
|
-12
|
-17
|
Облачно
|
27 декабря
|
-7
|
-12
|
Облачно, с прояснениями
|
28 декабря
|
-3
|
-11
|
Пасмурность, снег
|
29 декабря
|
0
|
-5
|
Пасмурность, снег
|
30 декабря
|
+1
|
-6
|
Пасмурность, мокрый снег
|
31 декабря
|
0
|
0
|
Пасмурность, дождь
Кроме этого, важно знать, какая конкретно погода ожидается на первые и последние две недели месяца, и будут ли отличия. Согласно данным Гидрометцентра, такие сведения есть.
Погода в Москве на начало декабря
На протяжении первых недель декабря 2018 года в столице не намечается обильных осадков. Средний показатель температуры воздуха примерно – 2 градуса. Такие погодные условия будут в первой половине дня с сопровождающимися кратковременными порывами ветра.
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Погода в Москве на конец декабря
Начиная со второй половины и до конца декабря 2018 года, согласно сведениям Гидрометцентра, в Москве будет интенсивно выпадать снег. Средний показатель температуры воздуха будет – 8 градусов. В завершающие пару дней декабря можно ожидать изменения в погодных условиях. Так, частота осадков может уменьшиться, а температура воздуха подняться до нуля.
Погодная обстановка в Московской области практически не имеет отличий от столичных декабрьских прогнозов. Ориентируясь на погоду в Москве, можно предположить, что ожидать в регионе.
Если верить прогнозам метеоцентра, в Московской области, как и в столице, на первые недели декабря нынешнего года можно ожидать холодную погоду без снегопада и дождей. Однако в завершающие недели месяца жители данных территорий столкнутся с многочисленными осадками и низкой температурой воздуха.
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Получив сведения о прогнозируемых метеоусловиях, можно хотя бы предполагать, чего ожидать в завершающем месяце 2018 года, а также быть готовым к любой обстановке и встретить самый неприятный климат во всеоружии.
Также чтобы быстро узнать точную погода в Москве на декабрь 2018 года, можно обратиться к сайту Гисметео.
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А вы будите в столице в декабре? 3
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Жанна / 23.11.18 13:58Хорошо, что будет не так холодно, можно пока не утепляться. Но очень хочется снега, чтобы Новый год встретить, как в снежной сказке. Хотя в последнее время осадки в дефиците. Будем надеяться, что в этом году ситуация изменится.
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Яна / 23.11.18 13:57А я всегда слежу за сайтом Гисметео и наблюдаю, что прогнозы совпадают. Не всегда, конечно, но во многих случаях. Слышала, что только на три дня вперед можно спрогнозировать погоду, и это условие выполняется.
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Katy / 23.11.18 13:57Никогда не верила прогнозу, ведь это нереально предсказать погоду за месяц, да даже за неделю, особенно зимой. В это время метеоусловия меняются со скоростью света.