Знать погоду на будущие периоды хотят практически все россияне. К тому же за последнее время многие предпочитают проводить свой зимний отпуск на родине, в особенности в столичном регионе. В связи с этим люди хотят знать, какая будет погода в Москве в декабре 2018 года, какие прогнозы ожидать от Гидрометцентра.

Зачастую холодные погодные условия в столице России характеризуются сопровождением многочисленных осадков. Чтобы узнать, какая погода будет в декабре 2018 года, необходимо просмотреть прогнозируемые сведения от Гидрометцентра.

Если верить научно-исследовательскому центру, то погода в Москве на декабрь будет холодной в течение всего месяца. Метеорологи прогнозируют интенсивные снегопады, сочетающиеся сильными ветрами.

Чтобы более тщательно ознакомиться с метеопрогнозами, можно просмотреть следующую таблицу погодной ситуации в столице на декабрь 2018 года:

Дата Дневная температура Ночная температура Погодные условия, наличие осадков 1 декабря +1 -7 Пасмурность, снег 2 декабря +2 -1 Пасмурность снег 3 декабря +6 +2 Пасмурность 4 декабря +5 +3 Облачно 5 декабря +3 +1 Облачно 6 декабря +1 -2 Облачно, с прояснениями 7 декабря 0 -4 Солнечно 8 декабря -2 -5 Облачно, с прояснениями 9 декабря -3 -5 Облачно 10 декабря -3 -6 Облачно 11 декабря -3 -6 Облачно, с прояснениями 12 декабря -3 -6 Облачно 13 декабря -3 -5 Пасмурность, снег 14 декабря -4 -9 Пасмурность, снег 15 декабря -9 -15 Пасмурность, снег 16 декабря -15 -19 Пасмурность, снег 17 декабря -19 -24 Облачно 18 декабря -14 -23 Пасмурность, снег 19 декабря -14 -18 Пасмурность, снег 20 декабря -4 -20 Пасмурность, снег 21 декабря +1 -4 Пасмурность, снег 22 декабря -1 -4 Пасмурность, снег 23 декабря -4 -11 Пасмурность, снег 24 декабря -9 -11 Пасмурность, снег 25 декабря -9 -13 Пасмурность, снег 26 декабря -12 -17 Облачно 27 декабря -7 -12 Облачно, с прояснениями 28 декабря -3 -11 Пасмурность, снег 29 декабря 0 -5 Пасмурность, снег 30 декабря +1 -6 Пасмурность, мокрый снег 31 декабря 0 0 Пасмурность, дождь

Кроме этого, важно знать, какая конкретно погода ожидается на первые и последние две недели месяца, и будут ли отличия. Согласно данным Гидрометцентра, такие сведения есть.

Погода в Москве на начало декабря

На протяжении первых недель декабря 2018 года в столице не намечается обильных осадков. Средний показатель температуры воздуха примерно – 2 градуса. Такие погодные условия будут в первой половине дня с сопровождающимися кратковременными порывами ветра.

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Погода в Москве на конец декабря

Начиная со второй половины и до конца декабря 2018 года, согласно сведениям Гидрометцентра, в Москве будет интенсивно выпадать снег. Средний показатель температуры воздуха будет – 8 градусов. В завершающие пару дней декабря можно ожидать изменения в погодных условиях. Так, частота осадков может уменьшиться, а температура воздуха подняться до нуля.

Погодная обстановка в Московской области практически не имеет отличий от столичных декабрьских прогнозов. Ориентируясь на погоду в Москве, можно предположить, что ожидать в регионе.

Если верить прогнозам метеоцентра, в Московской области, как и в столице, на первые недели декабря нынешнего года можно ожидать холодную погоду без снегопада и дождей. Однако в завершающие недели месяца жители данных территорий столкнутся с многочисленными осадками и низкой температурой воздуха.

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Получив сведения о прогнозируемых метеоусловиях, можно хотя бы предполагать, чего ожидать в завершающем месяце 2018 года, а также быть готовым к любой обстановке и встретить самый неприятный климат во всеоружии.

Также чтобы быстро узнать точную погода в Москве на декабрь 2018 года, можно обратиться к сайту Гисметео.