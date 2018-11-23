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Погода в Москве в декабре 2018 года

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Знать погоду на будущие периоды хотят практически все россияне. К тому же за последнее время многие предпочитают проводить свой зимний отпуск на родине, в особенности в столичном регионе. В связи с этим люди хотят знать, какая будет погода в Москве в декабре 2018 года, какие прогнозы ожидать от Гидрометцентра.

Зачастую холодные погодные условия в столице России характеризуются сопровождением многочисленных осадков. Чтобы узнать, какая погода будет в декабре 2018 года, необходимо просмотреть прогнозируемые сведения от Гидрометцентра. 

Если верить научно-исследовательскому центру, то погода в Москве на декабрь будет холодной в течение всего месяца. Метеорологи прогнозируют интенсивные снегопады, сочетающиеся сильными ветрами.

Чтобы более тщательно ознакомиться с метеопрогнозами, можно просмотреть следующую таблицу погодной ситуации в столице на декабрь 2018 года:

 

Дата

Дневная температура

Ночная температура

Погодные условия, наличие осадков

1 декабря

+1

-7

Пасмурность, снег

2 декабря

+2

-1

Пасмурность снег

3 декабря

+6

+2

Пасмурность

4 декабря

+5

+3

Облачно

5 декабря

+3

+1

Облачно

6 декабря

+1

-2

Облачно, с прояснениями

7 декабря

0

-4

Солнечно

8 декабря

-2

-5

Облачно, с прояснениями

9 декабря

-3

-5

Облачно

10 декабря

-3

-6

Облачно

11 декабря

-3

-6

Облачно, с прояснениями

12 декабря

-3

-6

Облачно

13 декабря

-3

-5

Пасмурность, снег

14 декабря

-4

-9

Пасмурность, снег

15 декабря

-9

-15

Пасмурность, снег

16 декабря

-15

-19

Пасмурность, снег

17 декабря

-19

-24

Облачно

18 декабря

-14

-23

Пасмурность, снег

19 декабря

-14

-18

Пасмурность, снег

20 декабря

-4

-20

Пасмурность, снег

21 декабря

+1

-4

Пасмурность, снег

22 декабря

-1

-4

Пасмурность, снег

23 декабря

-4

-11

Пасмурность, снег

24 декабря

-9

-11

Пасмурность, снег

25 декабря

-9

-13

Пасмурность, снег

26 декабря

-12

-17

Облачно

27 декабря

-7

-12

Облачно, с прояснениями

28 декабря

-3

-11

Пасмурность, снег

29 декабря

0

-5

Пасмурность, снег

30 декабря

+1

-6

Пасмурность, мокрый снег

31 декабря

0

0

Пасмурность, дождь

Кроме этого, важно знать, какая конкретно погода ожидается на первые и последние две недели месяца, и будут ли отличия. Согласно данным Гидрометцентра, такие сведения есть.

Погода в Москве на начало декабря

 На протяжении первых недель декабря 2018 года в столице не намечается обильных осадков. Средний показатель температуры воздуха примерно – 2 градуса. Такие погодные условия будут в первой половине дня с сопровождающимися кратковременными порывами ветра.

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Погода в Москве на конец декабря 

Начиная со второй половины и до конца декабря 2018 года, согласно сведениям Гидрометцентра, в Москве будет интенсивно выпадать снег. Средний показатель температуры воздуха будет – 8 градусов. В завершающие пару дней декабря можно ожидать изменения в погодных условиях. Так, частота осадков может уменьшиться, а температура воздуха подняться до нуля.

Погодная обстановка в Московской области практически не имеет отличий от столичных декабрьских прогнозов. Ориентируясь на погоду в Москве, можно предположить, что ожидать в регионе.

Если верить прогнозам метеоцентра, в Московской области, как и в столице, на первые недели декабря нынешнего года можно ожидать холодную погоду без снегопада и дождей. Однако в завершающие недели месяца жители данных территорий столкнутся с многочисленными осадками и низкой температурой воздуха.

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Получив сведения о прогнозируемых метеоусловиях, можно хотя бы предполагать, чего ожидать в завершающем месяце 2018 года, а также быть готовым к любой обстановке и встретить самый неприятный климат во всеоружии. 

Также чтобы быстро узнать точную погода в Москве на декабрь 2018 года, можно обратиться к сайту Гисметео.

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23.11.2018
Теги: погода декабрь Москва

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  • Жанна / 23.11.18 13:58
    -
    0
    +
    Хорошо, что будет не так холодно, можно пока не утепляться. Но очень хочется снега, чтобы Новый год встретить, как в снежной сказке. Хотя в последнее время осадки в дефиците. Будем надеяться, что в этом году ситуация изменится.
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  • Яна / 23.11.18 13:57
    -
    0
    +
    А я всегда слежу за сайтом Гисметео и наблюдаю, что прогнозы совпадают. Не всегда, конечно, но во многих случаях. Слышала, что только на три дня вперед можно спрогнозировать погоду, и это условие выполняется.
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  • Katy / 23.11.18 13:57
    -
    0
    +
    Никогда не верила прогнозу, ведь это нереально предсказать погоду за месяц, да даже за неделю, особенно зимой. В это время метеоусловия меняются со скоростью света.
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