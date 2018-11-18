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Ушел из жизни Евгений Осин

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Умер Евгений Осин: все средства массовой информации посвятили этой новости хотя бы несколько строчек, но причина смерти какое-то время хранилось в секрете. Нынешний продюсер «Ласкового мая», Андрей Разин в интервью по этому поводу, данному «Звезде», туманно намекнул на большие проблемы со здоровьем. 

О природе болезни, громко заговорили, когда «МК», вместо творческой биографии и моментов славы, привел откровенные высказывания о кончине звезды российской поп-музыки.

Звездные моменты

Широким массам слушателей Евгений Осин известен по трем хитам, долгое время возглавлявшим рейтинги отечественной эстрады. В 90-е годы трудно назвать другого певца, чьи песни охотно распевали и молодые, и пожилые, крутили на каждой дискотеке, почти в каждой квартире. Все знали «Качку», «Плачет девочка в автомате», «Портрет работы Пабло Пикассо».

Но только истинные почитатели его таланта знали другие стороны его творческой биографии:

  • работу с группой в центре Стаса Намина;
  • сотрудничество с группой «Браво», тоже находившейся тогда в зените славы;
  • выпуск 15 альбомов, из которых далеко не все нашли признание у слушателей, а последний, датируемый 2016, и вовсе прошел незамеченным;
  • создание собственной группы, еще в 1986, благодаря которой он и стал популярным;
  • постоянные съемки на телевидении, где его очень хорошо принимали зрители.

Умер Евгений Осин, и вместо того, чтобы вспомнить худенького невысокого мальчика, рост которого был всего 168 см (его песням восторженно аплодировали все девчонки на концертах), все стали срочно интересоваться причиной смерти.

  • А вы слушаете песни Евгения Осина?

Ему было всего 54 года, природа дала ему сразу несколько талантов – он прекрасно пел, писал музыку и слова к песням.

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Непростая личная жизнь началась с отцом-сектантом, впоследствии оставившим мать с двумя детьми на руках. Она привела к непостоянству в занятиях, но пристрастие к музыке он испытывал с самого детства. Юноша всегда знал, чего хочет и, не закончив ни музыкальную школу, ни институт культуры, в который с легкостью поступил, на пике своего взлета танцевал на сцене с президентом  Борисом Ельциным.

Кто бы мог предположить, что пару десятилетий спустя он умрет одиноким в своей квартире, а причину смерти Евгения Осина, будут стараться скрыть от полонников.

Умер в полном одиночестве

С женой Натальей он встретился, когда женщина была замужем, но она быстро развелась и вышла за популярного исполнителя. У них родилась дочь Агния, для которой он даже написал несколько детских песен. Причиной развода стало пагубное пристрастие: несмотря на все усилия жены, друзей и сестры, Евгению так и не удалось от него избавиться.

И хотя его директор, Александр Сидоренко и попытался сделать официальной версию, что причиной смерти был сердечный приступ, но недвусмысленное интервью Разина развеяло все сомнения.

У певца и музыканта был цирроз печени, и в последнее время он жаловался на то, что у него отнимаются ноги.

Лечение проходило неоднократно, причем, даже в Таиланде, но в какой момент его жизнь пошла под откос, и были ли возможности остановить падение, уже никогда не узнать. До последних дней он продолжал работать и снимал клип с Юлией Береттой.

Эта работа и скрасила последние дни, таланливого музыканта, который навсегда, как и его хиты, останется в памяти у его поклонников.

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18.11.2018
Теги: причина смерти биография болезнь

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