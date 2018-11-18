Ушел из жизни Евгений Осин

Умер Евгений Осин: все средства массовой информации посвятили этой новости хотя бы несколько строчек, но причина смерти какое-то время хранилось в секрете. Нынешний продюсер «Ласкового мая», Андрей Разин в интервью по этому поводу, данному «Звезде», туманно намекнул на большие проблемы со здоровьем.

О природе болезни, громко заговорили, когда «МК», вместо творческой биографии и моментов славы, привел откровенные высказывания о кончине звезды российской поп-музыки.

Звездные моменты

Широким массам слушателей Евгений Осин известен по трем хитам, долгое время возглавлявшим рейтинги отечественной эстрады. В 90-е годы трудно назвать другого певца, чьи песни охотно распевали и молодые, и пожилые, крутили на каждой дискотеке, почти в каждой квартире. Все знали «Качку», «Плачет девочка в автомате», «Портрет работы Пабло Пикассо».

Но только истинные почитатели его таланта знали другие стороны его творческой биографии:

работу с группой в центре Стаса Намина;

сотрудничество с группой «Браво», тоже находившейся тогда в зените славы;

выпуск 15 альбомов, из которых далеко не все нашли признание у слушателей, а последний, датируемый 2016, и вовсе прошел незамеченным;

создание собственной группы, еще в 1986, благодаря которой он и стал популярным;

постоянные съемки на телевидении, где его очень хорошо принимали зрители.

Умер Евгений Осин, и вместо того, чтобы вспомнить худенького невысокого мальчика, рост которого был всего 168 см (его песням восторженно аплодировали все девчонки на концертах), все стали срочно интересоваться причиной смерти.

Ему было всего 54 года, природа дала ему сразу несколько талантов – он прекрасно пел, писал музыку и слова к песням.

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Непростая личная жизнь началась с отцом-сектантом, впоследствии оставившим мать с двумя детьми на руках. Она привела к непостоянству в занятиях, но пристрастие к музыке он испытывал с самого детства. Юноша всегда знал, чего хочет и, не закончив ни музыкальную школу, ни институт культуры, в который с легкостью поступил, на пике своего взлета танцевал на сцене с президентом Борисом Ельциным.

Кто бы мог предположить, что пару десятилетий спустя он умрет одиноким в своей квартире, а причину смерти Евгения Осина, будут стараться скрыть от полонников.

Умер в полном одиночестве

С женой Натальей он встретился, когда женщина была замужем, но она быстро развелась и вышла за популярного исполнителя. У них родилась дочь Агния, для которой он даже написал несколько детских песен. Причиной развода стало пагубное пристрастие: несмотря на все усилия жены, друзей и сестры, Евгению так и не удалось от него избавиться.

И хотя его директор, Александр Сидоренко и попытался сделать официальной версию, что причиной смерти был сердечный приступ, но недвусмысленное интервью Разина развеяло все сомнения.

У певца и музыканта был цирроз печени, и в последнее время он жаловался на то, что у него отнимаются ноги.

Лечение проходило неоднократно, причем, даже в Таиланде, но в какой момент его жизнь пошла под откос, и были ли возможности остановить падение, уже никогда не узнать. До последних дней он продолжал работать и снимал клип с Юлией Береттой.

Эта работа и скрасила последние дни, таланливого музыканта, который навсегда, как и его хиты, останется в памяти у его поклонников.