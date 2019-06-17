Фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Потап и Настя Каменских – один из самых ярких дуэтов на эстраде за последнее время. Они всегда эпатировали публику своим поведением, нарядами и музыкальными хитами. Ходили слухи о том, что между певцами существуют не только рабочие, но и более "личные" отношения. Что же происходило за все это время, до тех пор, пока не появилось сообщение о свадьбе, давайте попробуем разобраться.

Как и где прошла свадьба Потапа и Насти Каменских

Прошло много лет, на протяжении которых развивались отношения двух певцов, пока в прессе не появилась информация о свадьбе Потапа и Насти Каменских в 2019 году, фото пары запестрели на информационных лентах и глянцевых журналах.

И все бы было для них хорошо, но у Алексея Потапенко был штамп в паспорте. Отношения были сложными и развивались достаточно непросто. Но 4 года назад Потап развелся со своей первой супругой Ириной Горовой.

И 23 мая 2019 года была сыграна свадьба Алексея Потапенко с Настей Каменских. Прошло торжество в заведении Fabius. Гости на свадьбу Потапа и Насти Каменских начали съезжаться еще к 16.00. На фото, напечатанных после торжества, видно, что сама церемония проходила на открытом воздухе на природе.

Молодожены выбрали романтическую обстановку в окружении соснового бора. Влюбленные приносили друг другу клятву любви и верности на природе.

По информации, которая умудрилась просочиться в прессу, Настя и Потап заплатили только за тамаду на своем торжестве более 5000 долларов. Церемонию организовывало специальное элитное event-агентство. На свадьбу были приглашены первая супруга Потапа – Ирина Горовая и сын. Но мальчика так и не запечатлели среди гостей торжества.

32-летняя невестасообщила, что мечтает о большой семье. Поэтому, можно предположить, что в ближайшем будущем пара удивит не только яркой церемонией, но и скорым пополнением в семействе.

Наряд Насти был очень элегантным и соответствовал ее сексуальному образу. Платье прямого силуэта с кружевной верхней частью с глубоким декольте. Кто был дизайнером создавшим ей наряд, пока загадка. Но предполагается, что было потрачено несколько тысяч долларов на кружевное бежевое великолепие, украшенное драгоценными камнями.

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Что касается антуража самой церемонии, то клятву молодые люди приносили на фоне соснового бора в арке, которая была необычно оформлена в виде кольца, разделенного на лиственную зеленую часть и подвязанные снопы необычного растения слегка похожего то ли на пшеницу, то ли на ковыль.

Еще интересным фактом является то, что украшение помещения на свадьбу Насти Каменских и Потапа они выполняли сами, точнее они придумывали дизайн, а на фото видно, что все сделано весьма оригинально и необычно.

Столы на свадьбу Потапа и Насти Каменских были украшены шикарными белыми скатертями и такого же цвета свечами. К тому же на столах красовались великолепные свежие розы. Фото торжества, которые появились совсем недавно в сети Интернет, просто завораживают. Там же с потолка свисали необычные кисти белой бахромы, что придавало некоторой загадочности всему происходящему действу.

Гости торжества

Своей радостью молодые поделись со сливками украинской эстрады, с которыми они в принципе являются хорошими друзьями.

Среди приглашенных оказались:

Владимир Дантес;

ведущие Осадчая и Горбунов;

коллектив "Время и Стекло" и многие другие.

На фото свадьбы видно не только, как гости радовались за сформированную пару, но и как сами молодые счастливы и торжественны.

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Медовый месяц

По словам гостей стало известно, что молодожены сразу после церемонии отправятся в медовый месяц, который продлится около месяца.

Пара сразу направилась в романтическое путешествие, в Анталию в Турцию. В сети Инстаграм и в прессе появились фото с медового месяца знаменитых певцов, которые, в принципе, они охотно выкладывали в сеть сами, делясь своим счастьем.

Для того чтобы попасть на курорт, они сняли частный самолет. Это позволило им с удобством оказаться на морском побережье, избежав при этом многочисленных навязчивых журналистов.

Также в сети появилось пикантное фото обнаженной Насти, которое она подписала, заигрывая со своим мужем и привлекая внимание своих подписчиков.

История любви

Отношения теперь уже супругов Насти и Потапа развивались достаточно долго. Их встреча состоялась 13 лет назад, когда молодой продюсер подыскивал для себя вокалистку, чтобы создать новый песенный дуэт. Первые контакты и первый рабочий опыт породили слухи о том, что между ними вспыхивают все время недопонимания и конфликты.

Но позже, молодые люди почувствовали друг к другу притяжение, которое впоследствии переросло в нежную любовь.

Длинный и бурный роман предшествовал их бракосочетанию. Появившиеся кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских, а также фото и нарезки видео позволили подписчикам и поклонникам оценить церемонию и то, насколько долго они шли к своему счастью.