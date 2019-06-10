Потап честно рассказал, почему скрывал роман с Настей Каменских
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О том, что между Потапом и Настей Каменских роман, слухи ходили с самого начала образования дуэта. Немного утихли они, когда выяснилось, что мужчина женат. Спустя 6 лет он развелся, и история вновь стала обрастать домыслами. Вплоть до самой свадьбы никто из артистов ситуацию не комментировал. Первым молчание прервал сам Алексей.
В рамках интервью украинскому телеканалу продюсер вспомнил, что их знакомство с Настей запомнилось ему возникшей неприязнью по отношению к будущей коллеге. Сразу она ему не понравилась и некоторое время артисты притирались друг к другу.
В какой-то момент Потап понял, что он безумно влюблён в девушку. Мужчина честно признался, что тогда он был ещё женат, а в семье подрастал сын. Что делать со всеми обстоятельствами, он не знал и боялся осуждения со стороны поклонников, общественности и близких. Также артист опасался, что скандал может пошатнуть карьеру.
Итогом долгих метаний и нарастающих чувств стал развод. Потап рад, что им с бывшей женой удалось сохранить хорошие отношения. Сейчас он помогает их общему сыну и с удовольствием общается с ним. Настя в его жизни стала отдельной новой страницей. О романе пара продолжила молчать уже по её просьбе.
Когда же после бракосочетания все окончательно узнали о том, что Потап и Настя вместе, мужчина признался – он словно снял с души тяжёлый камень. Сейчас Алексей Потапенко безумно рад происходящему. Он счастлив и доволен, что может громко и во всеуслышание говорить о том, насколько сильно любит Каменских.
Краткая информация о Насте Каменских
Имя: Настя Каменских
Отчество: Алексеевна
День рождения: 04.05.1987
Возраст: 32 года
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 174 см
Вес: 67 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А вы уважаете Потапа за такую честность? 3
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Цвикова / 11.06.19 11:00Тю! Та и так уже все поняли. Расходимся. Неинтересно.
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Ляна / 10.06.19 15:32Какая честность, если он жену обманывал.
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ooops / 10.06.19 14:08Грязненькая история, потому и молчали. Сразу же понятно было. У нее даже романа толкового ни с кем не было за все время их дуэта. А девка-то молодая. Значит, почти сразу и закрутили.