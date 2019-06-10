 
 
 

 
 
На главную
 
 

Потап честно рассказал, почему скрывал роман с Настей Каменских


2 2

О том, что между Потапом и Настей Каменских роман, слухи ходили с самого начала образования дуэта. Немного утихли они, когда выяснилось, что мужчина женат. Спустя 6 лет он развелся, и история вновь стала обрастать домыслами. Вплоть до самой свадьбы никто из артистов ситуацию не комментировал. Первым молчание прервал сам Алексей.

В рамках интервью украинскому телеканалу продюсер вспомнил, что их знакомство с Настей запомнилось ему возникшей неприязнью по отношению к будущей коллеге. Сразу она ему не понравилась и некоторое время артисты притирались друг к другу.

В какой-то момент Потап понял, что он безумно влюблён в девушку. Мужчина честно признался, что тогда он был ещё женат, а в семье подрастал сын. Что делать со всеми обстоятельствами, он не знал и боялся осуждения со стороны поклонников, общественности и близких. Также артист опасался, что скандал может пошатнуть карьеру.

Итогом долгих метаний и нарастающих чувств стал развод. Потап рад, что им с бывшей женой удалось сохранить хорошие отношения. Сейчас он помогает их общему сыну и с удовольствием общается с ним. Настя в его жизни стала отдельной новой страницей. О романе пара продолжила молчать уже по её просьбе.

Когда же после бракосочетания все окончательно узнали о том, что Потап и Настя вместе, мужчина признался – он словно снял с души тяжёлый камень. Сейчас Алексей Потапенко безумно рад происходящему. Он счастлив и доволен, что может громко и во всеуслышание говорить о том, насколько сильно любит Каменских.

Краткая информация о Насте Каменских

Имя: Настя Каменских

Отчество: Алексеевна

День рождения: 04.05.1987

Возраст: 32 года

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 174 см

Вес: 67 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певица, телеведущая

Смотреть фотографии с Настей Каменских

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Настей Каменских


2 Не нравится 2 Нравится 10.06.2019 Теги: настя каменских

А вы уважаете Потапа за такую честность? 3  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору