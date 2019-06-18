Архангельск - город на Северо-западе страны. Местные жители, не могут похвастать высокими температурами, но бывают и аномальные явления. Предлагаем ознакомиться с погодой в Архангельске на 14 дней. Прогноз самый точный, так как представлен Гидрометцентром.

Что ожидает жителей Архангельска в ближайшие 14 дней

Гидрометцентр - компания, которая работает на территории нашей страны не первый год. Благодаря тому, что у исследователей есть данные за предыдущие десятилетия, можно произвести точный анализ изменения температурного режима.

Погода в Архангельске на 14 дней, самый точный прогноз от Гидрометцентра.



Дата Температура в градусах по Цельсию Что ожидается 19 июня + 23 Несмотря на то, что температура воздуха прогреется достаточно хорошо, ощущается всего на +17 градусов. В течении дня возможны осадки, которые не прекратятся даже к вечеру. В утренние часы дождя скорее всего не будет, но облачность гарантирована 20 июня +17 Учитывая, что весь предыдущий день был дождь, температура воздуха будет пониженной. В течение дня осадков не ожидается, а в вечерний период, температура воздуха опустится до +12 21 июня +24 Воздух постепенно начинает прогреваться, температура повышается, но к вечеру все испортит дождь, в результате чего температура будет снижена 22 июня + 26 В утренние часы ожидается дождь, будет достаточно прохладно. Но к обеду воздух прогреется, дождь прекратиться и на улице станет комфортно, хотя влажность будет достаточно высокой. 23 июня +21 В утренние часы возможен дождь, за счет чего температура воздуха не прогреется. На улице будет сыро и промозгло. 24 июня + 17 Теперь все осадки, переносятся на обед и вечер, поэтому стоит взять с собой зонтик. Дождь затяжной. 25 июня +18 В течение дня дождя не ожидается, но зато в ночной период, температура воздуха не прогревается выше +5 градусов. 26 июня + 17 Переменная облачность, воздух не прогреется до максимальных показателей. Несмотря на то, что показатель температуры фиксированный, ощущается как +14 27 июня + 22 Облачно с пояснениями, дождя не ожидается в течение дня 28 июня + 15 Несмотря на то, что дождя в течение дня не обещают, воздух прогревается достаточно медленно. 29 июня + 17 С обеда начнется дождь, переменная облачность с прояснениями 30 июня + 17 Облачно, без осадков, но воздух ощущается как +15 1 июля +17 Облачно, без осадков

Для сравнения, в этот временной период, в Центральном регионе России, воздух прогреется до +31 градус.