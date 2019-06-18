 
 
 

Клео.ру
 
 

Погода в Архангельске на 14 дней

0 0

Архангельск - город на Северо-западе страны. Местные жители, не могут похвастать высокими температурами, но бывают и аномальные явления. Предлагаем ознакомиться с погодой в Архангельске на 14 дней. Прогноз самый точный, так как представлен Гидрометцентром.

Что ожидает жителей Архангельска в ближайшие 14 дней

Гидрометцентр - компания, которая работает на территории нашей страны не первый год. Благодаря тому, что у исследователей есть данные за предыдущие десятилетия, можно произвести точный анализ изменения температурного режима.

Погода в Архангельске на 14 дней, самый точный прогноз от Гидрометцентра.
 

Дата

Температура в градусах по Цельсию

Что ожидается

19 июня

+ 23

Несмотря на то, что температура воздуха прогреется достаточно хорошо, ощущается всего на +17 градусов. В течении дня возможны осадки, которые не прекратятся даже к вечеру. В утренние часы дождя скорее всего не будет, но облачность гарантирована

20 июня

+17

Учитывая, что весь предыдущий день был дождь, температура воздуха будет пониженной. В течение дня осадков не ожидается, а в вечерний период, температура воздуха опустится до +12

21 июня

+24

Воздух постепенно начинает прогреваться, температура повышается, но к вечеру все испортит дождь, в результате чего температура будет снижена

22 июня

+ 26

В утренние часы ожидается дождь, будет достаточно прохладно. Но к обеду воздух прогреется, дождь прекратиться и на улице станет комфортно, хотя влажность будет достаточно высокой.

23 июня

+21

В утренние часы возможен дождь, за счет чего температура воздуха не прогреется. На улице будет сыро и промозгло.

24 июня

+ 17

Теперь все осадки, переносятся на обед и вечер, поэтому стоит взять с собой зонтик. Дождь затяжной.

25 июня

+18

В течение дня дождя не ожидается, но зато в ночной период, температура воздуха не прогревается выше +5 градусов.

26 июня

+ 17

Переменная облачность, воздух не прогреется до максимальных показателей. Несмотря на то, что показатель температуры фиксированный, ощущается как +14

27 июня

+ 22

Облачно с пояснениями, дождя не ожидается в течение дня

28 июня

+ 15

Несмотря на то, что дождя в течение дня не обещают, воздух прогревается достаточно медленно.

29 июня

+ 17

С обеда начнется дождь, переменная облачность с прояснениями

30 июня

+ 17

Облачно, без осадков, но воздух ощущается как +15

1 июля

+17

Облачно, без осадков

Для сравнения, в этот временной период, в Центральном регионе России, воздух прогреется до +31 градус.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
18.06.2019
Теги: погода прогноз погоды таблица

Читайте также

 

А какую погоду любите вы? 2  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору