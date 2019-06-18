Погода в Архангельске на 14 дней
Архангельск - город на Северо-западе страны. Местные жители, не могут похвастать высокими температурами, но бывают и аномальные явления. Предлагаем ознакомиться с погодой в Архангельске на 14 дней. Прогноз самый точный, так как представлен Гидрометцентром.
Что ожидает жителей Архангельска в ближайшие 14 дней
Гидрометцентр - компания, которая работает на территории нашей страны не первый год. Благодаря тому, что у исследователей есть данные за предыдущие десятилетия, можно произвести точный анализ изменения температурного режима.
Погода в Архангельске на 14 дней, самый точный прогноз от Гидрометцентра.
|
Дата
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Температура в градусах по Цельсию
|
Что ожидается
|
19 июня
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+ 23
|
Несмотря на то, что температура воздуха прогреется достаточно хорошо, ощущается всего на +17 градусов. В течении дня возможны осадки, которые не прекратятся даже к вечеру. В утренние часы дождя скорее всего не будет, но облачность гарантирована
|
20 июня
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+17
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Учитывая, что весь предыдущий день был дождь, температура воздуха будет пониженной. В течение дня осадков не ожидается, а в вечерний период, температура воздуха опустится до +12
|
21 июня
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+24
|
Воздух постепенно начинает прогреваться, температура повышается, но к вечеру все испортит дождь, в результате чего температура будет снижена
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22 июня
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+ 26
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В утренние часы ожидается дождь, будет достаточно прохладно. Но к обеду воздух прогреется, дождь прекратиться и на улице станет комфортно, хотя влажность будет достаточно высокой.
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23 июня
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+21
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В утренние часы возможен дождь, за счет чего температура воздуха не прогреется. На улице будет сыро и промозгло.
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24 июня
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+ 17
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Теперь все осадки, переносятся на обед и вечер, поэтому стоит взять с собой зонтик. Дождь затяжной.
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25 июня
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+18
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В течение дня дождя не ожидается, но зато в ночной период, температура воздуха не прогревается выше +5 градусов.
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26 июня
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+ 17
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Переменная облачность, воздух не прогреется до максимальных показателей. Несмотря на то, что показатель температуры фиксированный, ощущается как +14
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27 июня
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+ 22
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Облачно с пояснениями, дождя не ожидается в течение дня
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28 июня
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+ 15
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Несмотря на то, что дождя в течение дня не обещают, воздух прогревается достаточно медленно.
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29 июня
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+ 17
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С обеда начнется дождь, переменная облачность с прояснениями
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30 июня
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+ 17
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Облачно, без осадков, но воздух ощущается как +15
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1 июля
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+17
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Облачно, без осадков
Для сравнения, в этот временной период, в Центральном регионе России, воздух прогреется до +31 градус.