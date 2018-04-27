О Сергее Цивилеве заговорили после произошедшей чудовищной трагедии в Кемерово. Напомним, из-за возгорания в ТЦ "Зимняя вишня" заживо сгорело 64 человека, среди которых подавляющее большинство дети. Узнаем, кто такой Сергей Цивилев, какую должность он занимает сейчас в администрации Кемерово и о его биографии

Биография

Цивилев Сергей Евгеньевич родился 21 сентября 1961 года в городе Жданов Сталинской области. Сейчас эта территория известна под названием Донецк.

Учеба

Поступил в 1978 году в Черноморское высшее военно-морское училище в городе Севастополь, а в 1983 году выпустился с дипломом отличия.

Сергей Евгеньевич служил в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации до 1994 года. За время службы получил звание капитана третьего ранга.

Финансист

После прохождения службы решил поступить в ГУЭиФ Санкт-Петербурга и в 1999 году закончил высшее учебное заведение по специальности "Финансы и кредит".

Последующие должности

В 1995-1996 годах руководил службой безопасности в питерском банке "Аэрофлот".

С 1997 года и в течение последующих пяти лет был руководителем юридической компании "Нортэк", основанной им, его братом и коллегой Игорем Соболевским. Последний был однокурсником Владимира Путина, действующего Президента Российской Федерации.

В 2007 году Сергей Евгеньевич стал соучредителем строительной компании "Ленэкспоинвест". Его компаньонами стали Виктор Хмарин и Владимир Ходырев. Компании Хмарина были основными поставщиками оборудования для "Газпрома".

Горнодобывающая отрасль

С 2010 года Цивилев является инвестором в горнодобывающей отрасли. Занимался добычей угля в Якутии, его обогащением и отгрузкой.

В 2012-2013 годах Сергей Евгеньевич Цивилев занимал должность заместителя председателя совета директоров ООО "Колмар".

В 2014 году стал генеральным директором этого предприятия и держателем 70 процентов акций компании.

2 марта 2018 года Цивилев стал заместителем губернатора Кемеровского края. В его полномочия входили сферы потребительского рынка, транспорта и промышленности. Сергей Цивилев пообещал поднять Кемерово как регион, организовать льготы некоторым слоям населения, рабочие места.

Его биография указывает на то, что предприниматель является человеком жестким и это дает надежду, что все обещания Цивилева будут выполнены.

Личная жизнь

У Сергея Евгеньевича есть брат Валерий, который руководит компанией "Колмар" и ее дочерними организациями. После назначения Сергея на пост губернатора, владельцами семейных компаний стали супруга Сергея и его брат. У пары трое детей.

Супруга Анна Цивилева является владелицей 70 процентов акций в ООО "Колмар групп". До 2 марта 2018 года оба супруга являлись руководителями швейцарской компании "Колмар Сейл и Логистик". По образованию она является психиатром.

Трагедия

После произошедшей трагедии в Кемерово, Президент России Владимир Путин отстранил действовавшего на тот момент губернатора Амана Тулеева и назначил на его должность временного исполняющего обязанности Сергея Цивилева.

Назначение Цивилева произошло после случившего 25 марта пожара в ТЦ "Зимняя вишня". В тот день произошло возгорание, в ходе которого унесло 64 жизни, из них сгорел 41 ребенок. По всему СНГ проходили акции памяти о погибших, а в самом Кемерово обстановка накалилась в те дни до предела. Люди требовали найти виновных в произошедшем. На встречу с кемеровчанами приехал Владимир Путин, который пообещал наказать всех, кто причастен к трагедии. Был объявлен общенациональный траур по всей стране.

Люди видели виновником произошедшего действующего губернатора Амана Тулеева. Губернатор не приехал навстречу к людям, не выразил соболезнования, а всех митингующих назвал "постоянными бузотерами".

Отчаявшиеся люди настойчиво требовали отставки Тулеева, собравшись у городской администрации. Немало было и таких людей, кто решил, что можно совершить переворот под маской митингующих. Так как Тулеев отказался выходить к людям, вышел Сергей Цивилев.

В Кемерово Сергей был новым человеком, биография которого была неизвестна людям. Но он пытался говорить на одном языке с обезумевшими от горя людьми.

Сначала он обвинил человека, который потерял троих детей, жену и сестру в пожаре, в нескромном пиаре. А по прошествии некоторого времени Цивилев встал на колени перед кемеровчанами и попросил прощения за произошедшее. Он пообещал, что виновные будут наказаны.

В итоге 1 апреля Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора, а Тулеева отправили в отставку.