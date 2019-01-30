Виктория Лопырева беременна от бизнесмена Самвела Карапетяна

Поскольку Виктория Лопырева уже давно не пытается скрыть свою беременность от несвободного мужчины, слухи об отце ее будущего ребенка продолжают обрастать новыми интересными фактами. Девушка никогда не скрывала, что ее избранник не беден, хотя и далек от отечественного шоу-бизнеса. Такими заявлениями она исключила из числа кандидатов Николая Баскова и прочих представителей эстрады. Так от кого же на самом деле беременна модель и справедливы ли слухи о ее тайной связи с известным миллиардером?

Виктория Лопырева и Самвел Карапетян вместе?

Армянин Самвел Карапетян, будучи близко знакомым с Викторией Лопыревой, предпочел остаться в тени, избегая внимания общественности к своей персоне. Примечательно, что и супруга бизнесмена никак не реагировала на происходящее.

Она с былой спокойностью и невозмутимостью продолжала дружить с Лопыревой, назло всем сплетням и пересудам.

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Чтобы опровергнуть догадки о том, что к беременности Виктории Лопыревой причастен певец Николай Басков, девушке пришлось поведать некоторые подробности своего интересного положения. Ее откровения подняли новую волну сплетен, хотя многие все же сумели сделать свои выводы и моментально догадались, о ком идет речь.

В последнее время Самвел Карапетян и Виктория Лопырева вместе проводили много времени и успели засветиться в сети на совместных фото. И этот человек идеально подходят под определение самой модели, относящееся к отцу ее будущего ребенка.

Беременность от Самвела Карапетяна - правда или нет

Будучи влиятельным человеком, руководящим группой компаний «Ташир», больших торговых центров и гостиниц, Карапетян вполне может позволить себе содержать беременную любовницу. Да и в прошлом бизнесмен не единожды был замечен в компании со стройными моделями и актрисами, чем только укрепил в сознании общественности звание «неверного супруга».

Еще больше слухов порождает безмолвие Этери Карапетян, жены Самвела. Женщина привыкла, что ее муж падок на красивых блондинок, поэтому никак не комментирует происходящее, чтобы не привлекать еще большее внимание к своей семье. Поговаривают, что она и дальше готова терпеть любовницу и внебрачного ребенка своего супруга, чтобы только не остаться у «разбитого корыта».

Положение исправила сама Виктория Лопырева опровергла все домыслы, относительно своей беременности и причастности к ней Самвела. Так же в сети появилась серия снимков из Майями, на которых отчетливо видно, что сопровождает девушку на отдыхе Игорь Булатов – зять Карапетяна.

Является ли молодой мужчина отцом будущего ребенка модели пока остается загадкой. А все из-за того, что и сама Виктория, по слухам не уверена в этом.

По словам близкой подруги, девушка сообщила об интересном положении сразу двум обеспеченным бизнесменам, с которыми у нее были романы. Вопрос с отцовством будет решен, как только станет известно о результатах ДНК-теста, который будет проведен только после рождения малыша на свет.

Роман Виктории Лопыревой с зятем Самвела Карапетяна

До недавнего времени Игорь Булатов считался примерным семьянином. Он не давал поводов для ревности супруге, с которой совместно воспитывал двоих детей, младшему из которых не исполнилось и года. Известно, что неполадки в семье Таты Карапетян и Игоря Булатова начались еще летом.

Женщина подала на развод и предпочитает никак не реагировать на взорвавшие интернет новости о неверности ее бывшего супруга.

По словам знакомых семьи Карапетян, армянка тяжело перенесла неверность мужа и предательство подруги, но все же смогла собраться с силами и разорвала всяческие отношения с бывшими ей когда-то близкими людьми. Известно, что пока Булатов и Лопырева нежились на солнышке в Майами, наследница группы компаний «Ташир» с детьми улетела на Мальдивы.

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Против Виктории настроились все друзья семьи Карапетян — Филипп Киркоров, Николай Басков и другие представители звездной элиты. А судьба самого Игоря Булатова, похоже, уже решена. Его сняли с поста вице-президента ГК «Ташир», но это не помешает ему наслаждаться жизнью с новой избранницей и их общим ребенком, не зная нужды. А все потому, что за годы работы на своего влиятельного тестя, Булатов сумел накопить приличное состояние.