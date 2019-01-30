Слухи о романе Виталия Мутко и Виктории Лопыревой

Осенью в интернете появились слухи о беременности завидной невесты и красавицы Виктории Лопыревой. Отцом ребенка быстро назначили бывшего министра спорта, Виталия Мутко, хотя сами герои слухов предпочли не комментировать данную информацию, распространившуюся на просторах сети.

Модель долгое время молчала об интересном положении, но в недавнем интервью все же раскрыла завесу тайны и рассказала о своем счастье и любимом человеке. Конкретного имени отца ребенка не прозвучало, что спровоцировало новую волну предположений.

Виктория Лопырева и Мутко: роман и сплетни

Спровоцировали сплетни о тайной связи модели и политика совместные снимки, которые с молниеносной скоростью распространяются по сети.

Предполагаемые влюбленные были несколько раз замечены вместе, а в их нежных взглядах сторонние наблюдатели заподозрили что-то больше, чем просто вежливые улыбки на камеру.

Вскоре в сети появилась информация, что Викторию Лопыреву и Виталия Мутко уже давно связывают тайные романтические отношения. И это несмотря на разницу в возрасте, которая составляет 25 лет, и на официальную жену политика, от которой у него двое детей и их совместных детей. Комментарии самой Виктории по этому поводу всякий раз были размытыми, хотя она и утверждала, что с Мутко ее связывают только рабочие отношения.

Виталий Мутко отец ребенка Виктории Лопыревой

Роман Виктории Лопыревой и Виталия Мутко соотносят и с другим значимым моментом - частичным сложением полномочий в РФС вице-премьера. Предполагается, что политик решил полностью сосредоточиться на предстоящем отцовстве, поэтому вынужден освободить часть своего времени на общение с возлюбленной.

Но сам Мутко о том, что вскоре станет папой, ничего не говорит, а Лопыреване перестает радовать поклонников своими снимками в Инстаграм.

Совсем недавно в деле Виктории и Виталия открылись новые интересные факты. Модель решила, наконец, раскрыть тайну своей беременности и категорически заявила, что с господином Мутко каждый раз они общались только по рабочим вопросам во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу. Никаких тайных, интимных связей с политиком, по словам девушки, у нее никогда не было и не будет.

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Самые свежие слухи о беременной Виктории Лопыревой гласят, что отцом ее будущего ребенка является не Виталий Мутко, а известный миллиардер. Девушка предпочитала умалчивать подробности, ссылаясь на то, что ее любимый не является представителем шоу-бизнеса и далек от публичности, чем и привлек ее внимание.

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«Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца».

Именно такой фразой модель охарактеризовала о своих отношениях с загадочным поклонником. Чтобы избегать всевозможных стрессовых ситуаций в ожидании первенца, Виктория продолжает избавляться от злых комментариев недоброжелателей под своими фото, провоцирующие сплетни и склоки.

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По слухам в сети, популярная блондинка построила свое личное счастье, разбив семью близкой подруги, в доме которой она была долгое время чатым гостем, дочери Самвела Карапетяна, Тате. Позже общественности стали известны невероятные, шокирующие подробности этой запутанной истории. Сообщалось, что Виктория за спиной лучшей подруги закрутила роман с ее супругом Игорем, который на тот момент был отцом ее ребенка.

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Правда о том, от кого беременна Виктория Лопырева, вскрылась благодаря папарацциям, которые застали пару на отдыхе в Майами. Будущие родители счастливо проводят время, а Булатов нежно гладит возлюбленную по заметно округлившемуся животику.

Вскоре СМИ стало известно настоящее имя отца ребенка, ранее находящегося в законном браке с дочерью владельца компании «Ташир». Знакомая семьи Булатова и Карапетян подтвердила расставание супругов из-за неверности бизнесмена. Хотя открыто называть причину конфликта женщина не собиралась, вездесущие журналисты быстро связали оба события. Сейчас Игорь Булатов отдыхает в объятиях Виктории Лопыревой в Майами, хотя официального развода с супругой еще не состоялось.