«Ибицу» Киркорова запретили
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Эпатаж Баскова и Киркорова вышел боком. Клип артистов запретили к показу в эфире ТВ.
Артисты запрет еще никак не комментировали. В эпоху социальных сетей и интернета, когда большая часть запрещенного в эфире телевизионных каналов без цензуры выходит и распространяется в виртуальном пространстве, их это не особо волнует. Так считает Игорь Крутой.
Именно композитор и один из руководителей «Новой волны» разрешил Николаю и Филиппу выступить на сцене фестиваля с провокационной песней и танцевальной постановкой под стать.
По мнению представителя шоу-бизнеса, Киркоров – мастер эпатажа. Ярким тому доказательством является его последний клип «Цвет настроения синий». В нем собрали самых популярных артистов шоу-бизнеса и представили их в ироничных образах. Сам трек гремел на танцевальных площадках все лето.
В успех «Ибицы», записанной вместе с Басковым, Киркоров верил не меньше, чем в предыдущий хит. Отметим, что трек исполнителей был запрещен в ротации нескольких радиостанций. Руководители последних услышали в припеве песни ненормативную лексику, нарушающую закон о СМИ, и не стали рисковать.
Тем временем трек артистов на телеканале Youtube уже собрал больше 3 млн. просмотров.
Игорь Крутой уверен, что «Ибица» вскоре также будет звучать отовсюду. Услышат ее телезрители и на «Песне года».
Краткая информация о Филиппе Киркорове
Имя: Филипп Киркоров
Отчество: Бедросович
День рождения: 30.04.1967
Возраст: 51 год
Место рождения: г. Варна, Болгария
Рост: 198 см
Вес: 95 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, продюсер
Фотографии
Фотографии
Как вам клип «Ибица»? 9
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Сто кг Спб / 10.09.18 23:23Полное г..но.
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Васаби / 10.09.18 15:39Хочешь сделать рекламу клипу- напиши, что его запретили:))) и даже тот, кто никогда не интересовался Киркоровым и Басковым, сделает клип миллионником:))))) Вот вы бы посмотрели, если б не хайп? Искали бы спецом что там новенького у Фили и Коли? :)))
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Катя / 10.09.18 15:28Музыка - цвет настроеня синий. По клипу - нет, это вам не Гудка клип Цвет насроения синий. Нет, не получилось. Жалко даже.
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Света / 10.09.18 14:56Перегнули…
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Rosy / 10.09.18 14:53А мне очень понравилось. Хоть какая-то интересная развлекуха от тех, кто, на минуточку, по долгу профессии обязан быть «петрушкой».
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АБ / 10.09.18 14:53Ладно Киркоров, но Басков….
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Zara / 10.09.18 14:48Боже, докатились, старички хайпить стали. Даже Тимати себе такого убожества не позволяет.