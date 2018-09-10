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«Ибицу» Киркорова запретили


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Эпатаж Баскова и Киркорова вышел боком. Клип артистов запретили к показу в эфире ТВ.

Артисты запрет еще никак не комментировали. В эпоху социальных сетей и интернета, когда большая часть запрещенного в эфире телевизионных каналов без цензуры выходит и распространяется в виртуальном пространстве, их это не особо волнует. Так считает Игорь Крутой.

Именно композитор и один из руководителей «Новой волны» разрешил Николаю и Филиппу выступить на сцене фестиваля с провокационной песней и танцевальной постановкой под стать.

По мнению представителя шоу-бизнеса, Киркоров – мастер эпатажа. Ярким тому доказательством является его последний клип «Цвет настроения синий». В нем собрали самых популярных артистов шоу-бизнеса и представили их в ироничных образах. Сам трек гремел на танцевальных площадках все лето.

В успех «Ибицы», записанной вместе с Басковым, Киркоров верил не меньше, чем в предыдущий хит. Отметим, что трек исполнителей был запрещен в ротации нескольких радиостанций. Руководители последних услышали в припеве песни ненормативную лексику, нарушающую закон о СМИ, и не стали рисковать.

Тем временем трек артистов на телеканале Youtube уже собрал больше 3 млн. просмотров.

Игорь Крутой уверен, что «Ибица» вскоре также будет звучать отовсюду. Услышат ее телезрители и на «Песне года».

Краткая информация о Филиппе Киркорове

Имя: Филипп Киркоров

Отчество: Бедросович

День рождения: 30.04.1967

Возраст: 51 год

Место рождения: г. Варна, Болгария

Рост: 198 см

Вес: 95 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: певец, продюсер

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0 Не нравится 4 Нравится 10.09.2018 Теги: Филипп Киркоров

Как вам клип «Ибица»? 9  

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