«Ибицу» Киркорова запретили

Эпатаж Баскова и Киркорова вышел боком. Клип артистов запретили к показу в эфире ТВ.

Артисты запрет еще никак не комментировали. В эпоху социальных сетей и интернета, когда большая часть запрещенного в эфире телевизионных каналов без цензуры выходит и распространяется в виртуальном пространстве, их это не особо волнует. Так считает Игорь Крутой.

Именно композитор и один из руководителей «Новой волны» разрешил Николаю и Филиппу выступить на сцене фестиваля с провокационной песней и танцевальной постановкой под стать.

По мнению представителя шоу-бизнеса, Киркоров – мастер эпатажа. Ярким тому доказательством является его последний клип «Цвет настроения синий». В нем собрали самых популярных артистов шоу-бизнеса и представили их в ироничных образах. Сам трек гремел на танцевальных площадках все лето.

В успех «Ибицы», записанной вместе с Басковым, Киркоров верил не меньше, чем в предыдущий хит. Отметим, что трек исполнителей был запрещен в ротации нескольких радиостанций. Руководители последних услышали в припеве песни ненормативную лексику, нарушающую закон о СМИ, и не стали рисковать.

Тем временем трек артистов на телеканале Youtube уже собрал больше 3 млн. просмотров.

Игорь Крутой уверен, что «Ибица» вскоре также будет звучать отовсюду. Услышат ее телезрители и на «Песне года».