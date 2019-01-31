Задержан сенатор КЧР Арашуков Рауф

Еще до того, как было опубликовано видео с подробностями задержания Рауфа Арашукова, стало ясно, что в январе 2019 года – это самая громкая из всех появившихся последних новостей. До появления съемки представители средств массовой информации были вынуждены довольствоваться сообщениями достоверных источников, потому что сенатора КЧР задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации.

После попытки скрыться через лестницу верхнего этажа, Рауф Арашуков был препровожден обратно, а после некоторого времени, проведенного всеми в закрытом зале заседаний, был задержан. По мнению политологов, обстоятельства задержания напоминают хорошо продуманную акцию для подачи сигнала об отсутствии неприкасаемых и неподсудных в российской политической элите.

Подробности и основания

До этого дня широкая общественность, возможно, и не знала, кто такой Арашуков Рауф, и скандальные подробности задержания прямо в пленарном зале заседаний Совета Федерации привлекли внимание журналистов и политологов. Последние уже успели проанализировать ситуацию и дать вполне логичное объяснение произошедшему.

Цель задержания на глазах у множества депутатов – не только показательно продемонстрировать, что преступления и коррупция будут наказуемы на любом уровне, даже самом высоком.

О предстоящем событии были осведомлены в СКР. На место развития событий прибыли лично Генпрокурор страны Ю. Чайка и Глава СКР А. Бастрыкин, накануне предупредили В. Матвиенко.

Из зала настойчиво попросили удалиться присутствовавших там представителей прессы, ассистентов, других лиц, не обладающих нужным статусом. Вновь прибывшие зачитали основания для снятия неприкосновенности, составившие обширный список:

причастность к организации и деятельности ОПГ;

призывы к свержению власти и смене существующей власти в КЧР;

причастность к резонансному убийству А. Ю. Жукова, на тот момент – зам. председателя ОД «Адыгэ-Хасэ», потрясшем общественность в 2010 г.;

участие в подготовке физического устранения советника Президента КЧР Ф.З-К. Шебзухова;

крупные хищения (по разным данным, от 10 до 30 млрд);

подделку и фальсификацию данных, ставших основанием для избрания сенатором Совфеда.

По предпоследнему пункту обвинения задержан также отец сенатора Рауфа Арашукова, Рауль Арашуков. Он был в Санкт-Петербурге, в одном из офисов Газпром. После оглашения на закрытом заседании перечня, за что арестован нынешний сенатор, было отмечено, что все преступления, в которых он подозревается, были совершены еще до момента его вступления в нынешний статус.

Некоторые политологи отмечают, что это ожидаемое событие, потому что сведения о криминальном клане Арашукова уже довольно долгое время появлялись в Интернете. По данным СКР, они участвуют в контроле теневых денежных потоков, перечисляемых за энергоресурсы.

Ход событий

Последние новости о происходящем, стали самыми резонансными из всего, что происходило уже в 2019 году. Депутаты Совета Федерации, практически единогласно (при одном воздержавшемся) дали разрешение на снятие неприкосновенности. Но это не помешало им в кулуарных беседах выразить недовольство тем, что скандальное задержание было проведено прямо в пленарном зале, поскольку в прошлый раз арест сенатора Коровника был проведен не так резонансно и почти не привлек внимания.

Политологи уже нашли в аресте «чеченский след» из-за недавнего конфликта Чечни и Газпрома, усмотрели факт выборочных репрессий и отмены системы гарантий внутриэлитных связей.

Появившееся сообщение о требовании экс-сенатором переводчика на основании плохого знания русского языка (по нацинальности Арашуков черкес) было немедленно опровергнуто.

Были вытащены даже подробности двухлетней давности о связи Арашукова с Канделаки, которая немедленно прокомментировала случившееся, хотя вот уже два года как их не видели вместе. Как бесспорные факты, подаются причастность отца Арашукова к хищениям в Газпроме, и попытка убежать при появлении представителей СКР и Верховного суда, которую пресекла Матвиенко.