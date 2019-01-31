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Задержан сенатор КЧР Арашуков Рауф

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Еще до того, как было опубликовано видео с подробностями задержания Рауфа Арашукова, стало ясно, что в январе 2019 года – это самая громкая из всех появившихся последних новостей. До появления съемки представители средств массовой информации были вынуждены довольствоваться сообщениями достоверных источников, потому что сенатора КЧР задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. 

После попытки скрыться через лестницу верхнего этажа, Рауф Арашуков был препровожден обратно, а после некоторого времени, проведенного всеми в закрытом зале заседаний, был задержан. По мнению политологов, обстоятельства задержания напоминают хорошо продуманную акцию для подачи сигнала об отсутствии неприкасаемых и неподсудных в российской политической элите.

Подробности и основания

До этого дня широкая общественность, возможно, и не знала, кто такой Арашуков Рауф, и скандальные подробности задержания прямо в пленарном зале заседаний Совета Федерации привлекли внимание журналистов и политологов. Последние уже успели проанализировать ситуацию и дать вполне логичное объяснение произошедшему.

Цель задержания на глазах у множества депутатов – не только показательно продемонстрировать, что преступления и коррупция будут наказуемы на любом уровне, даже самом высоком.

О предстоящем событии были осведомлены в СКР. На место развития событий прибыли лично Генпрокурор страны Ю. Чайка и Глава СКР А. Бастрыкин, накануне предупредили В. Матвиенко.

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Из зала настойчиво попросили удалиться присутствовавших там представителей прессы, ассистентов, других лиц, не обладающих нужным статусом. Вновь прибывшие зачитали основания для снятия неприкосновенности, составившие обширный список:

  • причастность к организации и деятельности ОПГ;
  • призывы к свержению власти и смене существующей власти в КЧР;
  • причастность к резонансному убийству А. Ю. Жукова, на тот момент – зам. председателя ОД «Адыгэ-Хасэ», потрясшем общественность в 2010 г.;
  • участие в подготовке физического устранения советника Президента КЧР Ф.З-К. Шебзухова;
  • крупные хищения (по разным данным, от 10 до 30 млрд);
  • подделку и фальсификацию данных, ставших основанием для избрания сенатором Совфеда.

По предпоследнему пункту обвинения задержан также отец сенатора Рауфа Арашукова, Рауль Арашуков. Он был в Санкт-Петербурге, в одном из офисов Газпром. После оглашения на закрытом заседании перечня, за что арестован нынешний сенатор, было отмечено, что все преступления, в которых он подозревается, были совершены еще до момента его вступления в нынешний статус.

Некоторые политологи отмечают, что это ожидаемое событие, потому что сведения о криминальном клане Арашукова уже довольно долгое время появлялись в Интернете. По данным СКР, они участвуют в контроле теневых денежных потоков, перечисляемых за энергоресурсы.

Ход событий

Последние новости о происходящем, стали самыми резонансными из всего, что происходило уже в 2019 году. Депутаты Совета Федерации, практически единогласно (при одном воздержавшемся) дали разрешение на снятие неприкосновенности. Но это не помешало им в кулуарных беседах выразить недовольство тем, что скандальное задержание было проведено прямо в пленарном зале, поскольку в прошлый раз арест сенатора Коровника был проведен не так резонансно и почти не привлек внимания.

Политологи уже нашли в аресте «чеченский след» из-за недавнего конфликта Чечни и Газпрома, усмотрели факт выборочных репрессий и отмены системы гарантий внутриэлитных связей.

Появившееся сообщение о требовании экс-сенатором переводчика на основании плохого знания русского языка (по нацинальности Арашуков черкес) было немедленно опровергнуто.

Были вытащены даже подробности двухлетней давности о связи Арашукова с Канделаки, которая немедленно прокомментировала случившееся, хотя вот уже два года как их не видели вместе. Как бесспорные факты, подаются причастность отца Арашукова к хищениям в Газпроме, и попытка убежать при появлении представителей СКР и Верховного суда, которую пресекла Матвиенко.

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31.01.2019
Теги: Арашуков Рауф новости 2019

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