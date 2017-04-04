Певица Габриэлла: «Люблю лепить пельмени»

Бразильянка, которая полюбила русского, стала нашей соотечественницей и записала музыкальный альбом на языке Пушкина — все это о певице Габриэлле.

В интервью «Клео» она рассказала, за что стоит ценить русских мужчин, и поделилась бразильскими секретами красоты.

— Габриэлла, вы так хорошо говорите и поете на русском языке. Расскажите, как вы его освоили?

— Спасибо за комплимент, но мне еще нужно много работать и учиться правильно произносить слова.

Было очень трудно. У меня был преподаватель, и, конечно, главный мой учитель — это муж. Но он гораздо быстрее освоил португальский, чем я — русский. Произношение некоторых слов на русском мне до сих пор не дается. (Смеется.)

— Вы родом из Бразилии. Принимали участие в местных карнавалах?

— В самих карнавалах я участие не принимала, но очень много выступала в эти праздничные дни перед большой аудиторией. Однажды я пела на стадионе перед 130-тысячной публикой. Это было очень эмоционально.

— Габриэлла, до встречи с мужем вы думали о том, чтобы эмигрировать из Бразилии?

— Нет, но и не исключала такую возможность. Я в тот период уже много гастролировала, и мне нравилось бывать в других странах.

— Вы с 7 лет поете. Что еще вам с детства нравится делать? Какие у вас сейчас хобби?

— Я очень люблю танцевать. Самба — это прекрасный способ поднять настроение и держать тело в тонусе. Когда есть свободная минутка, я включаю музыку и начинаю танцевать. Для меня это и способ поднять настроение, и движение. Я много занимаюсь танцами, но и для удовольствия мы часто собираемся с друзьями у меня дома, чтобы потанцевать.

— Вы с мужем вместе уже много лет. Что вам помогает поддерживать любовь и уважение друг к другу?

— Любовь не требует поддержки. Она или есть, или ее нет. Для меня мой муж — это друг, партнер и любовник. Он помогает и поддерживает меня во всем.

Я знаю всегда, что даже если у нас есть какие-то разногласия, а они бывают во всех семьях, мой муж всегда найдёт правильный выход или решение, которое устроит нас обоих.

— Какие качества вам нравятся в вашем муже, которых не было у ваших бразильских парней?

— Надежность, ответственность, умение быть твердым в своих решениях. Бразильские мужчины очень ветрены и в большинстве своем не хотят быть ответственными даже за себя.

— Как вы считаете, за что россиянкам стоит ценить своих мужчин?

— В России много очень умных, ответственных и серьезных мужчин, которые хотят создавать семью, иметь детей. Перемена места жительства не всегда помогает обрести желаемое счастье. Важнее найти свою половинку, своего мужчину, с которым будет хорошо в любой стране, на любом континенте.

— Когда вы только начинали жить в России, какие у вас были самые яркие впечатления, были какие-то смешные ситуации?

— Я вообще очень веселый человек, и для меня познание России было как «один смешной случай». Многое мне было непонятно и даже дико, например, как можно есть мороженое при минусовой температуре на улице или почему в воде после курицы плавают макароны. (Смеется.)

— Вы живете в России около 9 лет. Как вы сходились с людьми? Вам было сложно завести друзей?

— Сложность была только в одном: я не знала языка. Но мне повезло, меня и моего мужа окружали очень гостеприимные и веселые люди, которые помогли мне не чувствовать себя отрезанной от мира из-за незнания языка. Я всегда очень легко схожусь с людьми, стараюсь быть открытой для всех. Да, было трудно. В какой-то момент даже купила билет и улетела в Рио. Муж прилетел за мной, и я поняла, что наша любовь способна на чудеса. Мы вернулись в Москву и больше никогда не расставались.

— В России люди мало улыбаются и обнимаются. Вас поначалу это удивляло? Как вы адаптировались к местному менталитету?

— Вообще, мне показалось, что менталитет обычных людей не отличается. Люди так же хотят любить, дружить, быть счастливыми.

Считается, что в России холодные и сдержанные люди, но мне так не кажется. У меня много веселых, энергичных и темпераментных друзей, которые, как и в моей родной стране, готовы веселиться или работать, не зная усталости.

— У вас двое детей, как вы с мужем учили их разговаривать? Какой язык был первым?

— Я говорю с детьми на португальском, а муж на русском и английском, поэтому дети хорошо знают три языка.

— Какие склонности, способности у ваших детей? Как вы их развиваете?

— Мои дети очень любят петь и танцевать, причем с самого раннего возраста. Я обязательно буду помогать им развивать свои способности. Но ни в коем случае не хочу указывать, какое будущее себе выбирать. Это должно быть их решение с нашей, родительской помощью. Хотя что-то мне подсказывает, что их очень тянет на сцену. (Смеется.) Посмотрим...

— Какие блюда русской кухни вы едите и готовите? Изменились ли у вас вкусы в еде с переездом в Россию?

— Я не очень люблю готовить, но научилась делать пельмени. Очень интересно вместе с детьми лепить пельмени, а потом вместе их съесть. Немного, но поменялись вкусы. Я стала любить горячие блюда и супы. (Смеется.)

— Как в Бразилии относятся к возрасту? Женщины в солидном возрасте ведут активную социальную жизнь или больше занимаются внуками?

— Сейчас женщины не хотят стареть не только в Бразилии, но и во всем мире. Много примеров перед глазами. Женщины занимаются спортом, делают пластику, следят за питанием, и это прекрасно. Но кому-то хочется посвятить себя внукам и подрастающему поколению, тут выбор за женщиной.

— Какие самые смелые эксперименты в карьере вы делали?

— Я в корне изменила свою жизнь, переехав в Россию и решив делать свою карьеру здесь.

Я записала свой первый русскоязычный альбом. Для меня это очень важный этап в жизни, и я очень надеюсь, что успешный. Альбом должен выйти уже весной.

— Как обычно проходит ваш день?

— Ранний подъем, завтрак с детьми, потом может быть примерка или репетиция, запись на студии, вечером мероприятия или выступления.

— Раскройте нам секреты красоты от Габриэллы. Пара бьюти-советов, которые вам помогают в жизни?

— Мой главный бьюти-совет — это никогда не унывать, потому что это все отражается на лице. Если есть улыбка, хорошее настроение, то и выглядеть будешь намного лучше.

Для кожи главное — увлажнение. Всегда пользуюсь увлажняющими масками и кремами. Кстати, самое эффективное средство против целлюлита в домашних условиях — кофейная гуща и цветочный мед. Сначала молотый кофе использовать как скраб, а потом тонким слоем меда намазывать проблемные места и начинать «защипывать» их, таким образом стимулируя крово­обращение. Мед улучшит состояние кожи, насытит ее полезными веществами и выведет ненужную жидкость. После этого не лишним будет обмотаться пищевой пленкой и полежать, накрывшись пледом или одеялом, минут 20-30. Вот увидите: кожа станет необыкновенно бархатистой и нежной!

Блицопрос «Клео»:

— Дружите ли вы с Интернетом?

— Сама веду свои соцсети.

— У вас было прозвище в детстве?

— Нет.

— Какая часть своего тела у вас самая любимая?

— Грудь.

— Нет.

— Как вы снимаете стресс?

— Пою.