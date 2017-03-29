Тщеславие напоказ. Стоит ли тратить время на Insta-girls

Сколько времени вы проводите в социальных сетях? По подсчетам социологов, среднестатистический россиянин уделяет 2,5 часа в день общению на различных интернет-платформах. И в этом нет ничего удивительного - многие рабочие вопросы решаются сегодня в режиме онлайн, виртуальные бизнес-империи растут как на дрожжах.

Но есть особая категория пользователей, которые чуть ли не сутками проводят время в одной из самых популярных соцсетей - девушки, одержимые Instagram.

Мы привыкли жить в глобальной деревне. Привыкли к троллингу в соцсетях, к задорным и ожесточенным дискуссиям, запросто можем написать той или иной звезде шоу-бизнеса свое "фе" в комментариях блога.

Тем не менее виртуальная реальность - явление относительно новое. И приводит к появлению ранее неизвестных феноменов вроде суперблогеров, влогеров, звезд Youtube и Insta. И если с блогерами на платформах вроде ЖЖ и Facebook (интересные заметки, рассуждение на злобу дня, умение спровоцировать читателей на бурные дискуссии) ситуация более-менее ясна, то популярность некоторых звезд платформы Instagram наводит на мысли вроде: «До чего докатились!» и «Боже, неужели такое вообще возможно!»

Ведение блога в соцсетях давно стало формой занятости. Так можно зарабатывать вполне приличные деньги, при этом заработок напрямую зависит от рейтингов популярности и посещаемости. С медийными персонами в принципе все ясно - Ксения Собчак, Алена Водонаева, Анастасия Волочкова и прочие звездные леди регулярно публикуют рекламные посты, но вряд ли их стоит критиковать.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Mar 19, 2017 at 1:08pm PDT

Поразительно другое: нередко звездами Insta оказываются девушки (а порой и парни), единственная заслуга которых - удачный ракурс.

«Самый главный ключ к успеху – это хорошие и интересные фотографии в вашем профиле. Без них любые ухищрения не принесут труда, а с ними все усилия будут приносить двойной или даже тройной результат», — говорится в специальном курсе «Школы популярности» Instagram.

Казалось бы, все достаточно просто. Звездой платформы может стать любая девушка с нормальной камерой и хорошей фантазией. Надо лишь хорошо постараться - конкуренция за внимание публики довольно жесткая.

И тут начинается самое интересное - у большинства insta-girls с фантазией, мягко говоря, туговато. Самые распространенные типы снимков: девушка в нижнем белье, девушка в бикини, в шикарной шубе, на тренажере, лифтолук. Губы уточкой (существует даже специальная техника движения челюстями, чтобы получился удачный снимок), томный или призывный взгляд, улыбка «Мона Лиза 21 века».

Время от времени девушки решаются на селфи без макияжа, хотя мало кто позволяет себе отказываться от фильтров. Некоторые публикуют видеоотчеты о походах к косметологу и специалистам по контурной пластике.

Впрочем, встречаются исключения. Российская звезда Instagram Виктория Одинцова, например, с риском для жизни позировала для крутого снимка на небоскребе в Дубае. Но это явно чересчур.

Публикация от Viki Odintcova (@viki_odintcova) Дек 29 2016 в 7:50 PST

Хотя надо отдать должное, у многих Insta-girls поразительная выдержка. Блогер FB недавно иронично заметила, что дамы, разгуливающие весной в длинных норковых шубах, могут запросто стать космонавтами, поскольку приноровились выдерживать перегрузки и нарушение работы системы вентиляции. Таких леди можно запросто выпускать в открытый космос при условии, «если перед ними будет лететь соболиная шуба и будет возможность выложить фото в Instagram».

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Но давайте попробуем представить, как долго просуществует тренд на хорошеньких insta-girls? Разумеется, некоторым повезет в один прекрасный день получить предложение от модельного агентства. Некоторые особо упорные и целеустремленные наверняка будут вести свои блоги на протяжении многих лет, если только нелепая случайность не разлучит их со смартфоном.

А остальные, имя которым легион? Что ждет их, потративших на соцсети массу времени в ущерб образованию и развитию?

Впрочем, в глобальном масштабе все не так плохо. В последнее время в Facebook набирает популярность группа Smart is the new sexy (Интеллект - новая сексуальность). И вероятно, девушкам, надувающим губки, придется задуматься о чем-то посерьезнее, чем лифтолуки и подборка фильтров.