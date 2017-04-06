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Уже не те! Звезды, которые изменили внешность

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«Оскар» — явление столь важное для имиджа в Голливуде, что некоторые знаменитости не спешат прекращать отношения до церемонии, а кое-кто заранее... прибегает к помощи пластики.

«Клео» вместе с пластическим хирургом Дмитрием Скворцовым решил выяснить, кто из кинозвезд изменил внешность на этот раз.

Кирстен Данст

Одну из самых известных блондинок Голливуда фанаты недавно заподозрили в пластике груди. Если сравнить внешность Кирстен пару лет назад и сегодня — изменения очевидны.

Несмотря на то, что звезда не комментирует возможность хирургического вмешательства, заметно, что формы актрисы несколько увеличились.

По мнению Дмитрия Скворцова, грудь не только больше, но и в отличной подтянутой форме, которую очень сложно получить естественным путем.

Шарлиз Терон

В Голливуде, где молодость сравнима с культом, стареть не хочет никто. Шарлиз Терон — одна из тех, кто не желает мириться с возрастом и делает это превосходно. Изменений минимум, но все-таки они есть: лицо актрисы заметно преобразилось — чтобы добиться такого эффекта, достаточно сделать MACS-лифтинг.

Как считает Дмитрий, в своей карьере Шарлиз прибегала к ринопластике, после которой носик стал более эстетичным.

Хэлли Берри

Знойная красотка Хэлли на церемонии «Оскар» была на высоте, а между тем звезде уже исполнилось пятьдесят. Актриса умело доказывает, что выглядеть безупречно можно в любом возрасте. Для достижения успеха нужно меняться, поэтому без пластики дело не обошлось. Сравните фото Хэлли в 2015 году и сейчас!

В свое время звезда также делала ринопластику, что позволило ей преуспеть в карьере.  

Дженнифер Энистон

Ринопластика — одна из самых популярных операций среди звезд, как отмечает Дмитрий Скворцов, и Дженнифер не стала исключением. Кроме того, у актрисы можно заметить отличное состояние кожи лица — возможно, в этом заслуга фейслифтинга.

Скарлетт Йоханссон

В начале своего карьерного пути Скарлетт сделала ринопластику — небольшое преобразование, способное так изменить внешность. Актриса прекрасно выглядит и многократно это доказывает, но до сих пор отрицает, что делала пластику.

Николь Кидман

В последнее время увеличение груди не так популярно, как десять лет назад, отмечает пластический хирург Дмитрий Скворцов. Все чаще и чаще звезды обращаются к восстановлению природной формы.

Николь Кидман большая грудь явно стала доставлять неудобства. Вопреки новой прихоти, актриса по-прежнему неотразима и ничуть не потеряла сексуальности, в этом заслуга инъекций красоты. Лицо актрисы подтянуто: нет опущения век и брылей.

Можем предположить, что Николь прибегала к пластике шеи, которая обеспечивает целый комплекс омолаживающих изменений.

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    Кому красиво с новой внешностью?

0 Не нравится 5 Нравится 06.04.2017 Теги: голливудские звезды пластические операции Оскар до и после

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