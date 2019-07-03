Как чувствует себя Николай Носков на сегодняшний день

Ишемический инсульт, который пришлось пережить Николаю Носкову, оказал невероятное воздействие на его организм. В последствие певец перенес сложнейшую операцию, и реабилитация уже длится несколько лет. Состояние здоровья Николая Носкова на сегодняшний день стабильное и он даже активно занимается новыми музыкальными проектами. Многие поклонники в скором времени могут ожидать новых песен и выступлений.

Последние новости 2019 года

Николай Носков после ишемического инсульта находил в тяжелейшем состоянии. Врачи обнаружили оторвавшийся тромб и решили проводить операцию по его удалению. Сложность заключалась в том, что этот тромб располагался в шейном отделе. Но все прошло успешно, и певец пошел на поправку. Смотря фото на сегодняшний день Николая Носкова, можно с уверенностью сказать, что состояние здоровья отличное.

Также певец практически все свое свободное время проводит на студии, где записывает новые песни и музицирует. Небольшие проблемы с речью скоро пройдут, так как Николай проходит каждодневную реабилитацию.

Все представленные условия очень важны, как и поддержка поклонников. Николай Носков старается делать все возможное чтобы порадовать своих поклонников новыми песнями, но пока нет того голоса, чтобы сделать это. Но ведется активная работа.

За 2019 год, здоровье Николая Носкова в значительной степени улучшилось. Он появляется в различных телепередачах и с каждым днем становится все бодрее. Конечно же, все благодаря окружению и ежедневным медицинским процедурам.

Также немалое значение сыграла и физическая подготовка певца. Очень важным фактором стало желание самого Николая продолжать заниматься музыкой. По его словам, именно музыка помогла выкарабкаться из столь серьезной ситуации.

Творчество артиста в 2019 году

В скором времени ожидается триумфальное возвращение певца. Вместе со своим продюсером Виктором Дробышем они готовят новый проект, и будет несколько концертов. Сам Николай Носков уже музицирует, но есть определенные сложности в речи.

По большому счету это не помешает ему активно заниматься своей музыкальной карьерой. Последние новости о состоянии здоровья Николая Носкова воодушевляют многих. Теперь остается ожидать только публикации даты следующего концерта.

Для большинства поклонников творчества Николая Носкова огромным ударом стал тот факт, что его последний альбом был удален с электронной библиотеки «ITunes».

Сейчас ведется работа по подготовке нового сборника, который можно будет скачать в сети. Также ожидается несколько новых композиций. Все зависит от здоровья самого артиста.