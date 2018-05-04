После долгих холодов наступают долгожданные теплые денечки, а также многочисленные выходные. Это прекрасная пора, чтобы отдохнуть от серых трудовых будней и насладиться пробуждающейся природой. И многие горожане и гости города уже сейчас думают, куда же сходить на майские праздники и как интересно провести время в Москве в 2018 году.

На государственные праздничные дни запланировано множество всяческих развлечений, а самые пышные торжества и концерты пройдут по всей столице. Каждый найдет себе мероприятие по душе. В данном обзоре представлены самые масштабные торжества, места и время их проведения.

Фестиваль Московская весна

Музыкальный фестиваль «Московская весна» 2018 года начнет свои торжественные мероприятия уже 27 апреля и завершится в День Победы – 9 Мая. Здесь произойдет объединение различных традиций самых популярных европейских музыкальных фестивалей, что несомненно сформирует оригинальную креативную обстановку в городе. Эти концерты пройдут не только в парках и на площадях, но и на некоторых улицах Москвы.

Для праздничных гуляний установят более 300 палаток, в которых развернутся различные мастер-классы, кафе и рестораны, и, конечно же, торговля. А в самый последний день горожан ждет незабываемая программа, посвященная Дню Победы.

Места проведения:

Тверской бульвар;

Тверская площадь: улица Тверская, дом 13;

Центральный государственный музей современной истории России: улица Тверская, дом 21;

Здание газеты «Известия»: улица Тверская, дом 18, строение 1.

Бесплатные экскурсии в Москве

Для любителей исторических экскурсий приготовили большой сюрприз. В эти праздничные дни будут проведены бесплатные экскурсии по самым неизведанным и увлекательным местам Москвы.

Маршрут будет проложен по улицам, до сих пор сохранившим здания из далеких времен, а также архитектурные памятники. Квалифицированные экскурсоводы расскажут о былых временах столицы.

Болотные истории

Немногим известно, что прямо посреди Москвы расположился большой остров. И кстати обосновался ведь он напротив Кремля. Казалось бы, самое посещаемое и известное место, однако, и оно таит в себе некую таинственность.

Интересно будет посмотреть и на сочетание многочисленных стилей, объединившихся в одну великолепную композицию на небольшом участке.

Здесь присутствуют и модерн, и конструктивизм, и барокко; а также вписались и русские народные узоры, и знаменитые красные кирпичи.

Место проведения:

Станция метро «Кропоткинская»: выход на Гоголевский бульвар. Замоскворечье

Замоскворечье является одним из самых древних районов Москвы. И именно ему столица обязана своим величавым названием «Златоглавая». Ведь в Замоскворечье с незапамятных времен находятся многочисленные русские церкви, сверкающие своими золотыми куполами. Здесь пройдет пешеходная экскурсия.

Экскурсия – бесплатна, для этого нужно лишь пройти регистрацию в интернете.

Ничего сложного: вбивается соответствующий запрос, затем нужно перейти по открывшейся ссылке, далее выбирается желаемое место посещения и заполняется анкета для регистрации. По завершении на электронную почту придет письмо с извещением об успешной записи, также будет указано место и время проведения выбранной экскурсии.

Место проведения:

Станция метро «Новокузнецкая». Велотур по паркам Москвы.

Велосипеды, конечно, есть не у всех, но ведь так хочется побывать везде и сразу, поэтому на праздничные дни количество пунктов проката данного вида транспорта будут увеличены.

С помощью велотура за короткий промежуток времени получится и покататься, и фильм посмотреть, и галерею посетить, а также погулять по набережной и успеть на концерт популярной музыки. Такой увлекательный отдых запомнится надолго.

Майские праздники 2018 в парках Москвы

Прогулки под весенними солнечными лучами приносят не только огромное удовольствие, но и поднимают настроение, дают возможность расслабиться после долгой хмурой зимы. Город словно заново рождается вместе с первой зеленью. Узнаем, куда еще можно сходить в Москве на предстоящих майских праздниках в 2018 году.

Парки в столице - самые уютные места в это время. Многие из них имеют бесплатный wi-fi, комфортные кафе и множество развлечений для всех категорий населения и возрастов.

Парк Горького (ул. Крымский Вал, 9)

Парк Горького является центральным местом отдыха горожан и гостей Москвы. В принципе здесь шумно и весело в любое время года, однако, весенние праздники – это особое праздничное настроение и единение с оживающей природой.

Парк ВДНХ (проспект Мира, 121)

Парк ВДНХ – это выставочный комплекс столицы, занимающий второе место по масштабности, он является достопримечательностью Москвы, ведь сохранился еще с советских времен.

Парк «Сокольники» (ул. Сокольнический Вал, 1)

Парк «Сокольники» является одним из старейших парков столицы. Он представляет собой целый комплекс национальной и ландшафтной культуры, а также является памятником садово-паркового искусства.

9 Мая в Москве

Так сложилось, что в России День Победы – это самый великий и грандиозный праздник, в связи с которым в каждом населенном пункте проходят масштабные мероприятия. В Москве уже много лет Парад Победы проходит на Красной площади, с традиционными пешими и механизированными колоннами и авиацией. В парках столицы, а также на улицах в этот знаменательный день можно будет увидеть грандиознейшую развлекательную программу.

Здесь предстанут и ярмарки, и фестивали, и концерты, и выставки, и даже конкурсы творческих работ. Все мероприятия не перечислить – их множество, на любой темперамент и возрастную категорию.

9 Мая в парках Москвы

День Победы 2018 года – это 73-я годовщина Победы в ВОВ. И в честь такой великой даты в парках Москвы пройдут праздничные общегородские мероприятия. На протяжении всего дня везде будут слышны военные песни, во многих местах выступят духовые и военные оркестры.

Еще можно посмотреть на тематические фотовыставки и поучаствовать в уроках вальса и кадрили.

Обычно широкое гулянье разворачивается после полудня. А на протяжении всего дня патриоты как взрослые, так и дети благодарят ветеранов за мирное небо над головой и дарят им цветы. Для пожилых, прошедших войну людей – это время воспоминаний, общения с боевыми товарищами и незабываемой полевой кухни.

9 Мая состоиться грандиозный фейерверк , который тоже уже запланирован практически во всех парках города.

9 мая на ВДНХ

На ВДНХ празднования, как всегда, начнутся заранее. Главный вход станет настоящим произведением искусства уже с 6 мая. Проецирование свето-цветовых шоу, посвященных ВСХВ, будет производиться 6, 7, 8 мая в промежуток времени с 20:30 до 23:00. На арке будут демонстрироваться хроники военных лет, а также время строительства Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

А вот в сам День Победы с 20:30 до 22:00 запланирован бесплатный концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. На сайте ВДНХ можно посмотреть прямую трансляцию. В программу включены песни о войне, а также выступление военных барабанщиков.

Парк «Останкино» ждет гостей 9 мая с 12:00 до «20:00», причем здесь будет множество различных тематических площадок. Только войдя в парк через центральный вход, можно увидеть незабываемую «Аллею воспоминаний», в основном будут выставлены стенды с военной тематикой. Взгляд порадуют актеры в форме, которые окажут ветеранам различные знаки внимания. А еще фронтовые артисты споют песни под звуки баяна и гитары.

Театральные ретро постановки пройдут на летней эстраде. Здесь также прозвучат песни военных лет, а также стихи о жизни бойцов тыла. А в Зеленой ротонде представится возможность поиграть в шашки, лото, домино и шахматы под впечатляющую музыку 40-50-х годов.