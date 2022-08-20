Как снимают современную рекламу с Брюсом Уиллисом?

В пандемию мир изменился до неузнаваемости. Большинство технологий направлены на то, чтобы люди смогли жить и работать дистанционно. Не стал исключением и мир рекламы. Ведь он по-прежнему должен был удивлять зрителя. Так появилась реклама с Брюсом Уиллисом, который на самом деле находился за много километров от съемочного процесса. Все секреты технологий нам раскрыл продюсер продакшна «Стереотактик» Дмитрий Бочаров.

За свою карьеру продюсера Дмитрий запустил и снял более 250 рекламных роликов для таких брендов, как Apple, Google, Hyundai, L’Oréal, Mercedes-Benz, PepsiCo и других. Также он работал в разных странах – от Китая, Индии и Турции до США, Португалии и Марокко. Съемки за границей помогли понять мультикультурный код, который зачастую и заложен в рекламных роликах.

Но, конечно, в пандемию поездки по миру резко сократились. Появилась задача снимать рекламу непосредственно в одной стране, в одном павильоне. Дмитрий рассказал, что реклама с Брюсом Уиллисом, Юлией Пересильд и Азаматом Мусагалиевым снималась на самом деле не в Казахстане на Байконуре, а в Москве.

Для этого использовались технологии, которые до этого применялись в кинематографе. Например, во время съемок известного сериала «Мандолорец» по вселенной «Звездных войн». Это бесшовный мир, в котором заранее отрисованные, динамичные и фотореалистичные 3D-миры сочетаются с физическим планом, где играют актеры.

Магия кино творится на фоне гигантских 25-метровых светодиодных LED-экранов и декораций перед ними. Такие технологии только на первый взгляд кажутся дорогими. На самом деле, если подсчитать, какой бюджет необходим для того, чтобы везти съемочную группу в другую страну, да еще и с участием звезд первой величины, то все выйдет гораздо дороже.

Помимо бюджета есть еще преимущества в использовании технологий: объем, глубину, графику цифрового изображения на LED-экранах профессионалы дорабатывают в режиме реального времени. Если условия освещения кажутся режиссеру неестественными, то можно просто пустить солнце с запада на восток, получив таким образом необходимое состояние по освещению.

Выставление света во время съемки на натуре занимает много времени. Если погодные условия не очень комфортны, артистам приходится мерзнуть. А тут Азамат Мусагалиев может несколько часов разгуливать в одном смокинге на «морозе», находясь при этом в теплом павильоне.

Кстати, для появления Брюса Уиллиса в ролике также использовались современные технологии. С помощью нейросетей отрисовано лицо «крепкого орешка», а играет его наш соотечественник, имя которого не раскрывается. Так что Брюс находился в Голливуде, пока снимали рекламу с ним.

И даже не подозревал, через что пришлось пройти съемочной группе. Ведь в павильон для того, чтобы изобразить природу Байконура, пришлось привести около тонны сухой травы, земли. Растения высаживали вручную… На полную проработку декораций было потрачено около 10 дней.

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Кадры с бегущим по полю Азаматом Мусагалиевым длятся всего две-три секунды, но чтобы их снять, пришлось выстраивать из экранов вогнутую внутрь конструкцию на 25 метров шириной и 6 метров высотой. Без визуальной глубины зритель бы сразу понял, что степь ненастоящая. Пространства должно было хватить на реальные десять шагов.

В сцене с Уиллисом, который сидит на берегу озера прямо на площадке правили световое решение — никак не могли понять, как должно взаимодействовать с фоном солнце и что сделать, чтобы оно не искажало текстуру воды.

В итоге на съемки Азамата и Юлии было потрачено 12-14 часов, а на самую маленькую сцену с Брюсом — часов восемь.

Иногда LED-экраны сбоили и показывали цифровые коды. Таким образом за спинами актеров оказывалась настоящая матрица — такой своеобразный симбиоз технологичности и обыденности, из чего и складывается создание видеоролика.