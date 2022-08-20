Михаил Горбачев — биография и личная жизнь

Из школьного курса истории все знают о политиках СССР, но мало кому известны все подробности их биографии. Так, многим людям интересен Михаил Горбачев, его личная жизнь, семья, жена, дети.

Ранняя жизнь и семья

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное в Ставропольском крае на юге России. Он был младшим из трех детей, родившихся в семье Марии Пантелеевны и Сергея Андреевича Горбачевых. Его отец был комбайнером и ветераном Первой мировой войны. Мать работала колхозным счетоводом. Воспитание Горбачева было отмечено бедностью.

В интервью газете «Известия» в 1989 году Горбачев рассказал, что в детстве он был свидетелем смерти двух младших братьев и ареста отца за антисоветскую агитацию: «Мои самые ранние воспоминания — это голод ... Потом была война». Отец Горбачева вернулся с фронта вовремя, чтобы научить его читать и писать, а мать научила его считать. Денег у семьи было мало, часто они не могли позволить себе ни мяса, ни масла, питаясь творогом и картошкой.

Когда Горбачеву было девять лет, работа его отца комбайнером заставила их часто переезжать. Он ходил в школы в трех разных деревнях, прежде чем, наконец, смог пойти в восьмой класс в соседнем Красногвардейском. Он вспоминал, как просматривал книги об Америке в местной библиотеке и чувствовал себя «несчастным и оскорбленным» тем, насколько лучше жизнь там по сравнению с СССР.

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После войны Горбачев учился в Московском государственном университете, где изучал право. Позже он вступил в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС) и, пройдя через ее ряды, стал генеральным секретарем в 1985 году. Будучи лидером КПСС, Горбачев начал серию реформ, направленных на возрождение советской экономики и демократизацию общества. Они включали в себя гласность (открытость) и перестройку (реструктуризацию), которые привели к большей свободе слова и экономическому дерегулированию.

Карьера

В 1985 году Горбачев стал генеральным секретарем коммунистической партии, а в 1986 году сменил Константина Черненко на посту советского лидера. Будучи советским лидером Горбачев начал серию реформ, которые стали известны как перестройка и гласность. Они включали в себя предоставление большей свободы слова и ослабление ограничений на частное предпринимательство.

Межэтнические конфликты и силовое решение проблем Михаилом Горбачевым

Когда Михаил Горбачев пришел к власти в Советском Союзе в 1985 году, он унаследовал страну с долгой историей межэтнических конфликтов. Под его руководством Советский Союз провел ряд реформ, направленных на разрешение этих конфликтов и укрепление национального единства.

Одним из первых шагов Горбачева стало назначение комиссии для расследования причин межэтнической напряженности и выработки рекомендаций по их устранению. В докладе комиссии, опубликованном в 1986 году, был назван ряд коренных причин проблемы, включая экономическое неравенство, политическую дискриминацию, а также культурные и языковые различия.

Горбачев также приступил к реализации программы экономических реформ, направленных на сокращение различий между разными этническими группами. Он также предпринял шаги по поощрению культурного и языкового разнообразия, в том числе сделал русский язык официальным языком Советского Союза, разрешив при этом использование других языков в школах и государственных учреждениях.

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Помимо этих внутренних реформ, Горбачев также работал над разрешением напряженности в отношениях с другими регионами. Он помог заключить мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, а также содействовал переговорам между Израилем и Палестиной, которые привели к подписанию соглашений в Осло в 1993 году.

Усилия Горбачева по разрешению межэтнических конфликтов в Советском Союзе были в основном успешными, однако они не всегда приводили к прочному миру. Например, несмотря на его усилия по укреплению национального единства, в 1988 году между армянами и азербайджанцами вспыхнул конфликт из-за Нагорного Карабаха. И хотя он помог установить мир между Израилем и Палестиной, напряженность между этими двумя группами остается высокой и сегодня. Тем не менее, работа Горбачева заложила основу для более мирных отношений между различными этническими группами как внутри Советского Союза, так и за его пределами.

Окончание Афганской войны

Советско-афганская война длилась с 1979 по 1989 годы. Она началась, когда Советский Союз вторгся в Афганистан, пытаясь поддержать там коммунистическое правительство. Война закончилась выводом советских войск, и в стране началась гражданская война, которая продолжается до сих пор.

Во время войны советским лидером был Михаил Горбачев. Он пришел к власти в 1985 году и сразу же начал добиваться прекращения конфликта. В 1988 году он заключил мирный договор с президентом Афганистана и начал выводить советские войска, которые окончательно покинули Афганистан в феврале 1989 года.

Горбачевская политика гласности (открытости) и перестройки (реструктуризации) сыграла важную роль в прекращении войны. Открыв каналы коммуникации и обеспечив большую открытость и прозрачность, Горбачев создал условия, в которых можно было вести переговоры о прекращении конфликта. Кроме того, его экономические реформы помогли ослабить напряженность между Советским Союзом и Афганистаном, а также между различными этническими группами в самом Афганистане.

Афганская война была важным событием в мировой истории, и ее исход был во многом обусловлен руководством Михаила Горбачева.

Признание катынской трагедии

В 1990 году советский лидер Михаил Горбачев наконец признал то, о чем многие давно догадывались, — Советский Союз несет ответственность за массовое убийство польских офицеров в Катыни во время Второй мировой войны. Это признание стало переломным моментом в советско-польских отношениях и способствовало распаду Советского Союза.

В течение многих лет Советский Союз отрицал свою ответственность за это массовое убийство, возлагая вину за него на нацистов. Но в конце 1980-х годов, когда появились новые доказательства, Горбачев решил признаться в случившемся. В своей речи к польскому народу в 1990 году он выразил «глубокое и искреннее раскаяние» в совершенном злодеянии.

Катынская резня была разрушительным событием в истории Польши, и признание Горбачевым своей ответственности стало важным шагом к залечиванию ран прошлого. Оно также показало, что даже такая сверхдержава, как Советский Союз, не застрахована от ответственности. В конце концов, правда и справедливость восторжествовали.

Итоги политической деятельности

Реформаторская политика Горбачева привела к росту напряженности в отношениях с жесткими коммунистическими чиновниками и представителями военного истеблишмента. В 1989 году это вылилось в серию народных протестов против коммунистического правления, которые стали известны как революции 1989 года. В ответ на эти протесты Горбачев ушел с поста Генерального секретаря Коммунистической партии в августе 1991 года. Это вызвало ряд событий, которые завершились крахом коммунизма в Восточной Европе и, наконец, распадом самого Советского Союза 26 декабря 1991 года.

После ухода из политики Горбачев продолжает активную деятельность как автор и международный защитник ядерного разоружения и мира во всем мире. Его также широко уважают за его роль в прекращении коммунизма в Восточной Европе и установлении там демократии. В 2005 году он был удостоен Нобелевской премии мира «за выдающиеся усилия по укреплению международного сотрудничества между людьми».

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Личная жизнь Горбачева

В 1955 году Горбачев женился на Раисе Титаренко, украинской студентке-медике, которая впоследствии стала педиатром. У них было двое детей: Ирина и Елена. Пара оставалась вместе до смерти Раисы от лейкемии в 1999 году.

После ухода от власти Горбачев продолжал активную деятельность как в России, так и за рубежом. Он стал одним из основателей международной экологической организации «Зеленый крест» и написал несколько книг о своем пребывании у власти.

В феврале 2021 года Горбачев перенес операцию по неустановленным причинам. Сообщалось, что вскоре после этого он был выписан из больницы.

Итоги

Михаил Горбачев был последним лидером Советского Союза, и ему часто приписывают помощь в завершении Холодной войны. Однако не все воспринимают его как положительную фигуру. На самом деле, некоторые люди весьма критически относятся к его действиям и считают, что он принес больше вреда, чем пользы.

Одним из основных критических замечаний в адрес Горбачева является то, что он был слишком мягок в проведении реформ. Многие считают, что он должен был действовать более агрессивно, и что его нежелание действительно встряхнуть ситуацию привело в конечном итоге к распаду Советского Союза.

Другая распространенная критика заключается в том, что Горбачев был слишком доверчив к Западу. Он заключил с ними ряд соглашений, полагая, что они помогут поддержать его реформы. Однако многие считают, что эти соглашения в конечном итоге ослабили Советский Союз и сделали его более восприимчивым к внешнему влиянию.

Наконец, Горбачева часто критикуют за его отношение к экономике. Хотя он и добился определенных успехов в этой области, многие считают, что его реформ было недостаточно для того, чтобы действительно решить проблемы, с которыми столкнулся Советский Союз. Это, в конечном счете, способствовало экономическому упадку страны.

Из последних новостей и фото 2022 года известно, что бывший политик живет на своей даче в Подмосковье и редко отправляется в путешествия за границу. Часто он посещает больницы и госпитали для поддержания здоровья.