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Какого числа отмечают День пионерии 2018

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Какого числа отмечают День пионерии в 2018 году известно всем. День рождение детской организации в России празднуют 19 мая. Знают ли современные дети, что такое пионер? Попробуем разобраться.

С развалом СССР пионерская организация перестала существовать, но память о ней осталась. Это вселяет надежду на появление в РФ организации, привлекающей внимание детей к будущему страны.

Что означает «пионерия»

С пионерией связана история становлением Советского Союза, тоталитарного государства. После Гражданской войны, большевики укрепили власть, создали молодежное движение. Государство контролировало жизнь населения и формирование молодежных организаций играло важную роль.

Факты о пионерии:

  1. Скаутинг – международное молодежное движение, повлиявшее на новое. В отличие от скаутинга, движение пионеров контролировала Коммунистическая партия.
  2. Партия воспитывала детей в рамках коммунистической идеологии и привлекая в ряды новобранцев.
  3. Другие молодежные группы объявлены вне закона.
  4. Пионерские группы созданы в 1922 году.
  5. На третий год обучения в школе дети 9-10 лет участвовали в официальной церемонии посвящения в пионеры. Посвященный в пионеры читал клятву и торжественно принимал красный галстук и нагрудный значок – важные символы членства в пионерской организации.

После развала СССР в адрес пионерских организаций обрушилась критика за давление на детей со стороны коммунистических идеологов.

Многие вспоминают о членстве в объединении с ностальгией. Быть членом организации престижно, у детей были цели:

  • повышение успеваемости в школе;
  • занятие спортом;
  • принятие участия в общественных мероприятиях.

Пионерам прививали коммунистические принципы, доказательство их заповеди:

  1. Пионер любит Родину, Коммунистическую партию Советского Союза и готовится к принятию звания "комсомол".
  2. Чтят память тех, кто пожертвовал собой за свободу Советской Родины.
  3. Дружат с детьми других стран.
  4. Стремятся хорошо учиться, быть вежливыми и дисциплинированными.
  5. Пионеры не отлынивают от труда и бережно относятся к государственной собственности.
  6. Пионеры помогают молодым и старым.
  7. Пионеры не боятся трудностей.
  8. Пионеры честны и честь отряда для них важна.
  9. Ежедневно становятся сильнее, занимаясь спортом.
  10. Пионер защищает природу.
  11. Пионеры – пример для других детей.
  12. Пионерская организация готовила детей к переходу в комсомол, где решалось будущее человека, выбор профессиональной и партийной карьеры.

Пионеры после распада СССР

Мнения о пионерских организациях разделились. Одни вздохнули с облегчением, после ликвидации организации на официальном уровне, другие ломают голову над восстановлением.

В России празднуют День пионерии, хотя пионерское движение отсутствует.

Некоторые детские организации на территории РФ работают по принципу такого объединения:

  • организовываются регулярные спортивные состязания;
  • проводятся линейки с торжественным вручением наград за успехи в учебе;
  • поощряется активное участие в общественных работах, уборка дворов, помощь старым людям;
  • организовываются походы с традиционной встречей зорьки;
  • проводятся вечера у «пионерского» костра, объединяющие коллектив.

На защиту и в поддержку организаций стало немало людей, которые считают, что современное поколение должно обучаться урокам жизни по принципу пионерских объединений. Восстановление пионерского движения, непростая задача. По мнению многих – это решит проблему культа хамства среди детей.

На смену понятиям пионер, комсомол пришли «гопник», «геймер». Родители и общественность обеспокоены, пытаются воспитывать детей достойными членами общества, нацеливают молодое поколение проявлять заботу к окружающим.

Как отмечают праздник

Говоря о Дне пионерии 2018 года, многие задают вопрос, какого числа отмечают сейчас праздник. Ничего не поменялось – 19 мая. Праздничные мероприятия изменились.

Важной частью праздника были:

  • марш пионеров-барабанщиков;
  • линейка, на которой в пионеры принимали октябрят;
  • вручение дипломов и наград, включая награду «Герой Советского Союза». Ее за особые достижения
  • получили единицы;
  • песни у костра;
  • концерты;
  • походы в кино.

Некоторые традиции сохранились. Вспомните торжественную линейку на Красной Площадки, организованную В. В. Путиным – символическое посвящение талантливых детей страны в пионеры. Принимали участие в празднике дети стран СНГ.

В городах 19 мая проводят праздничные мероприятия, посвященные пионерскому движению, его популяризации среди детей. На выставках дети узнают о сути пионерии и ее значимости для общества.

Кроме России, стремящейся восстановить пионерские организации, выделяют Беларусь. 19 мая в этой стране отмечают пышно. Детские организации Беларуси стремятся, чтобы неофициальная пионерия оставалась хранителем ритуалов и традиций прошлого.

Сейчас День пионерии – праздник многим чужой и незнакомый. Кто знаком с этим понятием в 2018 году не всегда скажут, какого числа отмечают день рождение детской организации.

0 Не нравится 0 Нравится 28.04.2018 Теги: пионеры дата праздник

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