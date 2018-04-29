да, будет отмечаться День Победы. Многие люди интересуются, как отдыхаем на 9 Мая 2018 года, каким будет перенос будних и выходных дней. От этого напрямую зависят планы на свободные дни.

9 Мая – это День Победы, один из самых важных и долгожданных праздников для многих россиян. В 2018 году, как и всег

Особенности переноса выходных в мае 2018 года

В 2018 году День Победы приходится на середину недели, на среду. По данной причине 8 мая, вторник, будет сокращенным рабочим днем. Однако 10 мая все-таки придется выйти на работу.

В начале месяца россияне смогут насладиться более длинными выходными, которые подчеркнут возможности отдыха на 9 Мая. Итак, на 1 мая, День труда, можно будет отдыхать в течение четырех дней (с 29 апреля, воскресенье, по 2 мая, среду, включительно). Самое важное – это приготовится к рабочей субботе, которая выпадает на 28 апреля.

9 Мая разбавит следующую рабочую неделю, благодаря чему возвращение к собственным трудовым обязанностям существенно упростится.

Важность 9 Мая

9 Мая – это очень важная дата, которую должны помнить все поколения. Именно в этот день традиционно отмечают День Победы. Этот праздник связан с разными особенными чувствами, а точнее – с радостью от победы в Великой Отечественной войне, гордостью за свой народ, патриотизм и веру в счастливое и успешное будущее.

Каждый год россияне с нетерпением ожидают Дня победы, ведь этот праздник связан с искренними и приятными чувствами и настоящей гордостью за свою страну:

На протяжении многих лет существует особенная традиция. Итак, волонтеры должны раздавать георгиевские ленточки, которые являются символом Великой Победы не только для ветеранов, но и для молодежи. Невозможно также обойтись без церемоний возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны. По-прежнему проводятся ежегодные праздничные мероприятия, связанные с чествованием ветеранов войны и работников тылового фронта. Праздничные концерты всегда включают в себя важные военные песни, которые обладают особым смыслом. В учебных заведениях традиционно проводятся уроки мужества, реконструкции сражений. Эти мероприятия очень важны для подрастающего населения России.

Как можно убедиться, 9 Мая является важным историческим праздником, который нужно отмечать тем, кто заботится о своей родине, искренне переживает за Россию.

Также необходимо помнить исторические события. В 1945 году состоялась Берлинская операция, которая стала завершающей в Великой Отечественной войне. В этой операции участвовали больше двух с половиной миллионов солдат и офицеров, 7500 самолетов, 6250 танков и самоходных орудий. При этом потери оказались огромными. Итак, за сутки потери превысили 15 000 солдат, офицеров. Общее количество потерь составило 352 тысячи человек за всю Берлинскую операцию. Во время Берлинской операции отечественные военные должны были активно использовать танки, несмотря на отсутствие возможности применения широкого маневра.

Однако именно это и позволило стать победителями в Великой Отечественной войне и подарить светлое будущее следующим поколениям.

9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился экипаж А. И. Семенкова на самолете Ли-2, который доставил в Москву акт, подтверждающий капитуляцию фашистской Германии. 24 июня 1945 года в Москве был впервые проведен парад на Красной площади.

День Победы ежегодно напоминает о том, насколько важно помнить о самоотверженных действиях российских военных.

Какие праздничные мероприятия планируются к 9 Мая

Россияне заинтересованы в том, чтобы узнать, как отдыхаем на 9 Мая 2018 года и какие праздничные мероприятия должны состояться. К тому же перенос выходных дней по-прежнему остается актуальным вопросом.

Итак, как уже было отмечено, 9 Мая – это будет единственным выходным среди рабочей недели. Основные выходные приурочены к 1 мая, Дню труда. Несмотря на это, во многих российских городах должны состояться важные праздничные мероприятия, связанные с Днем Победы и величием этого праздника.

Как будут отмечать 9 Мая в Москве и Санкт-Петербурге

9 Мая в Москве и Санкт-Петербурге состоятся военные парады, будут проведены акции «Бессмертный полк». Каждый желающий может стать участником парадных шествий, сфотографироваться и пообщаться с участниками войны и тружениками тыла. Многим пожилым людям будет приятно, что о них до сих пор помнят, их уважают за подвиг и самоотверженность, любовь к Родине.

К тому же регистрация для участия в военных парадах и акциях «Бессмертный полк» не требуется.

9 Мая также состоятся концертные мероприятия с праздничным салютом. Фейерверк традиционно начнется в 22.00. Отмечается, что за 5 минут салюта осуществят около 80 тысяч залпов. Такие концерты позволят россиянам ощутить общность и понять, что они представляют один и тот же народ.

В Санкт-Петербурге традиционно будут гореть факелы на Ростральных колоннах. В честь великого праздника факелы зажгут дважды: 9.00 – 12.00 (военный парад), 17.00–23.00 (время концертных мероприятий).

В 22 часа вечера также можно увидеть артиллерийский салют у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, причем он обещает стать одним из самых лучших.

В Санкт-Петербурге и Москве метро, а также общественный транспорт в праздники будет работать дольше обычного. Жители обоих старинных мегаполисов могут внимательно изучить графики изменения работ общественного транспорта для того, чтобы правильно составить свои планы ко Дню победы.

Как будут отмечать 9 Мая в Севастополе

Массовые мероприятия должны состояться в российском городе Севастополе. Итак, планируются следующие мероприятия к 9 Мая:

возложение венков к Мемориальной стене на площади имени Нахимова;

реконструкции;

концертные мероприятия;

акция «Бессмертный полк»;

возможность бесплатного посещения музеев Военной истории и Черноморского флота.

Севастополь станет одним из тех городов, где будут проводиться особенные праздничные мероприятия, приуроченные к 9 Мая.

Особенности праздничных мероприятий в Оренбурге

Оренбург также активно готовится к 9 Мая. Город будет украшен с учетом концепции «Семейные реликвии Великой Победы» и использованием предметов, которые принадлежат участникам войны, защищавшим СССР, Россию и Оренбург. Особое украшение города подчеркнет важность праздника.

Во время праздника состоятся парады, военные концерты, пройдут почетные караулы у мемориалов с участием школьников.

Каждый город России активно готовится к 9 Мая. Многие россияне стараются детально изучить, как отдыхаем на 9 Мая 2018 года, какими будут выходные дни и какой перенос планируется, ведь в День Победы так хочется побыть со своими близкими и вспомнить о тех, кто отдал свои жизни на войне ради будущего своей страны.