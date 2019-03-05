Благовещенье в 2019 году - история праздника
Дата одного из великих православных праздников, Благовещения, фиксированная, не зависит от того, какого числа отмечают Рождество или Пасху, и в 2019 году, как и всегда, приходится на 7 апреля (25 марта по старому стилю). В разные времена в православии он считался Богородицким либо Господским праздником. Сегодня его относят к самым почитаемым Богородицким торжествам и в храмах священники облачаются в голубые одежды для праздничных особых молитв.
История праздника
Сама история праздника дала ему название. Непорочной молодой Деве Марии явился архангел с благой вестью. Благая весть была о том, что вскоре Дева зачнет особого младенца. Зачатие будет Святым и непорочным. Сам Господь Бог родится в образе человека на земле во имя спасения. Дева Мария не смела противиться воле Бога и со смирением приняла известие.
В этом смирении и был некий сакральный смысл. Марию противопоставляют Еве, первой женщине, которая смела ослушаться. Ее поступок способствовал тому, что человечество своими грехами привело бы себя к неминуемой смерти, если бы не рождение Спасителя. А Мария олицетворяет то спасение через смирение, начало жизни и саму жизнь.
С этой благой вести и началось спасение. Мария, услышав слова Архангела Гавриила, приняла волю Божию и произнесла: «Се, Раба Господня, да будет Мне по слову твоему!». Принято считать, что именно в этот момент и произошло непорочное зачатие.
Праздник имеет особое символическое значение, которое сложно переоценить. Беспрекословное повиновение воле Господа, которое выразила Мария своим согласием, считается началом искупления. Есть мнение о том, что Благовещение, которое отмечают 7 апреля в 2019 году, а по старому стилю 25 марта, произошло в день сотворения мира. Поступок Марии, ее согласие и повиновение воле Бога, окупает непослушание Евы.
Когда будет Благовещенье
Благовещенье у православных в 2019 году, как и всегда, приходится на одно и то же число – 7 апреля. В этом году это воскресенье.
Дата празднования внесена в православный календарь на 2019 год как Богородицкий великий праздник, и он не зависит от даты Пасхи или Рождества.
Но по одной из версий происхождения даты, считается, что дата связана с Рождеством. Ровно 9 месяцев спустя после 25 марта наступает 25 декабря – Рождество Христово, которое ранее было принято за повсеместную дату отмечания рождения младенца Христа на земле, сегодня это 7 декабря у православных. Соответственно и Благовещение приходится на 7 апреля, отступив ровно 9 месяцев назад, время обычной женской беременности.
В церковном календаре на 2019 год у православных Благовещение отмечено 7 числа в апреле, как непереходящий Двунадесятый праздник.
Гадание на Благовещенье
Девушки гадали на Благовещение с давних времен. Есть несколько птичьих примет или так называемое гадание на птицах. Утром 7 апреля девушка, которая выйдет на порог, должна оглядеться и заметить птиц вокруг.
Каких пернатых больше, такой и будет ближайшая весна для нее:
- Ласточки сулили легкость, которая может перерасти в легкомыслие.
- Воробьи обещали стабильную весну, без резких перемен в любую сторону.
- Сороки, наоборот, резкие перемены в любой из сфер жизни.
- Вороны предвещали уныние или тоску.
- Если девушка увидит мертвую птицу, то ее ждут денежные проблемы.
Еще одним гаданием, связанным с птицами, можно считать то, что если утром на подоконнике окажется синица или голубь, грядут приятные известия.
Есть еще одно гадание или обряд с веточкой. Нужно принести утром в дом тонкую ветку от дерева и положить ее себе под подушку. Перед сном следует загадать четко желание, а утром посмотреть под подушку. Сломанная веточка предвещает скорое исполнение задуманного. Целая веточка говорит о том, что желание не сбудется.
Приметы на Благовещенье
Издревле существуют приметы и особые поверья на Благовещение, они сформировались когда жили крестьяне и действуют по 2019 год.
Есть приметы, которые относятся к погоде:
- Если в день Благовещения, 7 апреля тепло, то впереди ждут еще холода и морозы.
- Если ласточки еще не прилетели к этому дню, то будет холодная весна.
- Если в ночь на 7 апреля нет звезд на небе – куры будут плохо нестись.
- Яркий солнечный день на Благовещение предвещает отличный урожай зерновых.
- Если 7 апреля дождливо, то будет много грибов осенью и хорошая рыбалка.
- Теплое солнечное лето и урожай орешника предвещает гроза на Благовещение.
- Мороз в праздник сулит урожай огурцов летом.
Есть приметы бытовые, например:
- Если в Благовещение надеть новые одежды, то они быстро сносятся, поэтому не приняты обновки в этот день.
- Было доброй приметой посеять горох накануне, это к хорошему урожаю.
Приметы, связанные с погодой – это долголетние и вековые наблюдения крестьян, они имеют под собой основу в виде повторяющегося примера. А бытовые сродни суевериям. Дело каждого, прислушиваться к ним или нет.
Благовещенье Пресвятой Богородицы: что нельзя делать
Благовещение считается большим церковным праздником. Как и в любой праздник не желательно работать, заниматься хозяйством и любым делом. Это связано с тем, что хотя бы это время следует посвятить Богу, молитвам, своей семье. Не стоит пить, курить, сквернословить и прелюбодействовать.
Если праздник выпадает на рабочий день недели и необходимо трудиться, то в этом церковь не видит ничего греховного, а наоборот, считает выполнением своего долга. Но запрещено следующее:
- Домашние дела: уборка, мытье посуды, пола, стирка.
- Рукоделие: вязание, шитье и прочее.
- Мытье головы, расчесывание волос, укладка.
- Любые дела на земле: сеять, копать, вспахивать и так далее.
- Шумные гулянья.
По поверьям не следует надевать что-либо новое или начинать новые дела.
В этот день следует:
- Посетить храм, помолиться, поставить свечи.
- Побыть в семье, навестить родных.
Дома или в гостях лучше провести время в беседах, не следует шуметь, пить, плотно есть.
Традиции и Обряды: как отмечать
Для праздника Благовещения есть свои народные традиции и обряды. Еще в Древней Руси в этот день было принято разжигать костры и прыгать через огонь. Этот обряд подходил для молодых людей. Считалось, что во время прыжка в костре сгорают все грехи и происходит очищение.
У старших людей была своя традиция. Принято было умываться талой водой. Это обещало здоровье и долголетие.
На Руси существовала еще одна очень красивая традиция. На Благовещение отпускали на волю любых птиц, голубей, чаще всего. Устраивались даже своеобразные птичьи базары или приносили в храм клетки с птицами и выпускали их. Это символический обряд. Птица символизирует человеческую душу, которая освобождается от тяжб.
Благовещенская просфора
Еще было принято печь специальный хлеб – просфору или печенья. Благовещенская просфора обладает особой силой и смыслом. Ее ели и запасали впрок. Крошки просфоры закапывали в землю для урожая, давали в корм скоту.
Благовещенская лечебная соль
Особым значением наделяли и Благовещенскую соль. Она готовится так:
- Заранее приобрести соль.
- Утром до рассвета в Благовещение высыпать соль на сухую сковороду и жарить минут 15.
- Остудить и сложить в мешочки или глиняную посуду.
- Убрать в укромное место.
Эту соль можно употреблять в пищу весь год или добавлять в лечение. Говорят, что она поднимает даже тяжелобольных. Кроме того, защищает детей от сглаза.
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А вы знали точную дату Благовещения в 2019 году? 3
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Ольга / 05.03.19 16:52А я думала, что работы на земле в праздник разрешены. Может быть, это такой серьезный день, ведь недаром говорят, «Птица гнезда не вьет». Придется воздержаться от поездки на дачу.
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Елена / 05.03.19 16:51А я слышала, что птица на окне к нехорошему. Видно на Благовещение это наоборот. Понаблюдаю.
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Мария / 05.03.19 16:51Такой интересный обычай с солью. Я где-то слышала, но не знала, что все так просто. Интересно попробовать, тем более что затраты минимальны.