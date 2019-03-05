Благовещенье в 2019 году - история праздника

Дата одного из великих православных праздников, Благовещения, фиксированная, не зависит от того, какого числа отмечают Рождество или Пасху, и в 2019 году, как и всегда, приходится на 7 апреля (25 марта по старому стилю). В разные времена в православии он считался Богородицким либо Господским праздником. Сегодня его относят к самым почитаемым Богородицким торжествам и в храмах священники облачаются в голубые одежды для праздничных особых молитв.

История праздника

Сама история праздника дала ему название. Непорочной молодой Деве Марии явился архангел с благой вестью. Благая весть была о том, что вскоре Дева зачнет особого младенца. Зачатие будет Святым и непорочным. Сам Господь Бог родится в образе человека на земле во имя спасения. Дева Мария не смела противиться воле Бога и со смирением приняла известие.

В этом смирении и был некий сакральный смысл. Марию противопоставляют Еве, первой женщине, которая смела ослушаться. Ее поступок способствовал тому, что человечество своими грехами привело бы себя к неминуемой смерти, если бы не рождение Спасителя. А Мария олицетворяет то спасение через смирение, начало жизни и саму жизнь.

С этой благой вести и началось спасение. Мария, услышав слова Архангела Гавриила, приняла волю Божию и произнесла: «Се, Раба Господня, да будет Мне по слову твоему!». Принято считать, что именно в этот момент и произошло непорочное зачатие.

Праздник имеет особое символическое значение, которое сложно переоценить. Беспрекословное повиновение воле Господа, которое выразила Мария своим согласием, считается началом искупления. Есть мнение о том, что Благовещение, которое отмечают 7 апреля в 2019 году, а по старому стилю 25 марта, произошло в день сотворения мира. Поступок Марии, ее согласие и повиновение воле Бога, окупает непослушание Евы.

Когда будет Благовещенье

Благовещенье у православных в 2019 году, как и всегда, приходится на одно и то же число – 7 апреля. В этом году это воскресенье.

Дата празднования внесена в православный календарь на 2019 год как Богородицкий великий праздник, и он не зависит от даты Пасхи или Рождества.

Но по одной из версий происхождения даты, считается, что дата связана с Рождеством. Ровно 9 месяцев спустя после 25 марта наступает 25 декабря – Рождество Христово, которое ранее было принято за повсеместную дату отмечания рождения младенца Христа на земле, сегодня это 7 декабря у православных. Соответственно и Благовещение приходится на 7 апреля, отступив ровно 9 месяцев назад, время обычной женской беременности.

В церковном календаре на 2019 год у православных Благовещение отмечено 7 числа в апреле, как непереходящий Двунадесятый праздник.

Гадание на Благовещенье

Девушки гадали на Благовещение с давних времен. Есть несколько птичьих примет или так называемое гадание на птицах. Утром 7 апреля девушка, которая выйдет на порог, должна оглядеться и заметить птиц вокруг.

Каких пернатых больше, такой и будет ближайшая весна для нее:

Ласточки сулили легкость, которая может перерасти в легкомыслие. Воробьи обещали стабильную весну, без резких перемен в любую сторону. Сороки, наоборот, резкие перемены в любой из сфер жизни. Вороны предвещали уныние или тоску. Если девушка увидит мертвую птицу, то ее ждут денежные проблемы.

Еще одним гаданием, связанным с птицами, можно считать то, что если утром на подоконнике окажется синица или голубь, грядут приятные известия.

Есть еще одно гадание или обряд с веточкой. Нужно принести утром в дом тонкую ветку от дерева и положить ее себе под подушку. Перед сном следует загадать четко желание, а утром посмотреть под подушку. Сломанная веточка предвещает скорое исполнение задуманного. Целая веточка говорит о том, что желание не сбудется.

Приметы на Благовещенье

Издревле существуют приметы и особые поверья на Благовещение, они сформировались когда жили крестьяне и действуют по 2019 год.

Есть приметы, которые относятся к погоде:

Если в день Благовещения, 7 апреля тепло, то впереди ждут еще холода и морозы. Если ласточки еще не прилетели к этому дню, то будет холодная весна. Если в ночь на 7 апреля нет звезд на небе – куры будут плохо нестись. Яркий солнечный день на Благовещение предвещает отличный урожай зерновых. Если 7 апреля дождливо, то будет много грибов осенью и хорошая рыбалка. Теплое солнечное лето и урожай орешника предвещает гроза на Благовещение. Мороз в праздник сулит урожай огурцов летом.

Есть приметы бытовые, например:

Если в Благовещение надеть новые одежды, то они быстро сносятся, поэтому не приняты обновки в этот день. Было доброй приметой посеять горох накануне, это к хорошему урожаю.

Приметы, связанные с погодой – это долголетние и вековые наблюдения крестьян, они имеют под собой основу в виде повторяющегося примера. А бытовые сродни суевериям. Дело каждого, прислушиваться к ним или нет.

Благовещенье Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

Благовещение считается большим церковным праздником. Как и в любой праздник не желательно работать, заниматься хозяйством и любым делом. Это связано с тем, что хотя бы это время следует посвятить Богу, молитвам, своей семье. Не стоит пить, курить, сквернословить и прелюбодействовать.

Если праздник выпадает на рабочий день недели и необходимо трудиться, то в этом церковь не видит ничего греховного, а наоборот, считает выполнением своего долга. Но запрещено следующее:

Домашние дела: уборка, мытье посуды, пола, стирка. Рукоделие: вязание, шитье и прочее. Мытье головы, расчесывание волос, укладка. Любые дела на земле: сеять, копать, вспахивать и так далее. Шумные гулянья.

По поверьям не следует надевать что-либо новое или начинать новые дела.

В этот день следует:

Посетить храм, помолиться, поставить свечи. Побыть в семье, навестить родных.

Дома или в гостях лучше провести время в беседах, не следует шуметь, пить, плотно есть.

Традиции и Обряды: как отмечать

Для праздника Благовещения есть свои народные традиции и обряды. Еще в Древней Руси в этот день было принято разжигать костры и прыгать через огонь. Этот обряд подходил для молодых людей. Считалось, что во время прыжка в костре сгорают все грехи и происходит очищение.

У старших людей была своя традиция. Принято было умываться талой водой. Это обещало здоровье и долголетие.

На Руси существовала еще одна очень красивая традиция. На Благовещение отпускали на волю любых птиц, голубей, чаще всего. Устраивались даже своеобразные птичьи базары или приносили в храм клетки с птицами и выпускали их. Это символический обряд. Птица символизирует человеческую душу, которая освобождается от тяжб.

Благовещенская просфора

Еще было принято печь специальный хлеб – просфору или печенья. Благовещенская просфора обладает особой силой и смыслом. Ее ели и запасали впрок. Крошки просфоры закапывали в землю для урожая, давали в корм скоту.

Благовещенская лечебная соль

Особым значением наделяли и Благовещенскую соль. Она готовится так:

Заранее приобрести соль. Утром до рассвета в Благовещение высыпать соль на сухую сковороду и жарить минут 15. Остудить и сложить в мешочки или глиняную посуду. Убрать в укромное место.

Эту соль можно употреблять в пищу весь год или добавлять в лечение. Говорят, что она поднимает даже тяжелобольных. Кроме того, защищает детей от сглаза.