Ани Лорак: личная жизнь, биография и новости 2018

В настоящее время имя Ани Лорак, подробности из ее биографии, а также личная жизнь стали самыми обсуждаемыми в социальной сети Instagram и в прессе. В августе 2018 года стало известно о том, что супруг очаровательной певицы, модели и актрисы ушел к любовнице, пока поп-дива давала концерты на сцене различных городов по запланированному расписанию.

Тем не менее, исполнительница никак не комментирует ситуацию и продолжает работать, отодвинув личное на второй план.

Детство украинской певицы

Каролина Мирославовна Куек родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань на Украине. Девочка росла в обществе трех братьев: Сергея (1968), Игоря (1976) и Антона (1985). Народная артистка неоднократно говорила в интервью для украинских журналов, что каждый из братьев появился на свет от разных мужей.

Родители девочки развелись еще до ее рождения. Поэтому об отце она знала только то, что он работал журналистом в местной городской газете.

Последующие годы для разведенной матери-одиночки Жанны Линьковой, работавшей директором на радио в Черновцах, были очень тяжелыми. Заработанных денег не хватало на то, чтобы полноценно обеспечить трех сыновей и дочь. Поэтому женщина отдала их в садик, где было разрешено оставлять детей на 5 дней с ночевкой, забирая только на выходные. Позже мальчики и девочка проживали в школе-интернате, видясь с матерью лишь по выходным.

Когда Каролине исполнилось 9 лет, ее старший брат погиб в Афганистане. Но трагедия в семье не сказалась негативно на психике девочки, а напротив, сделала ее более сильной и научила ценить жизнь, такой, какая она есть.

Жанна Линькова восхищалась талантами будущей Ани Лорак, поддерживая в желании стать певицей. Женщина искренне надеялась, что судьба, карьера, биография и личная жизнь дочери сложится абсолютно иначе и она станет не только популярной, но и счастливой.

Перейдя в 7-й класс, девочка решила, что больше не хочет жить в интернате. Поэтому она забрала документы у директора и перевелась в школу, которая находилась рядом с домом. С этого момента Каролина стала помогать маме по хозяйству и решила развивать музыкальные таланты. Для этого девочка записалась в студию эстрадного вокала и участвовать в различных конкурсах.

Одним из значимых стало выступление на фестивале “Первоцвет”, на котором Каролина познакомилась с будущим мужем и продюсером Юрием Фалесой.

Талантливый композитор, педагог и наставник настоял на том, чтобы мать девочки подписала контракт, дав разрешение на обучение и опекунство дочери. Став популярной и знаменитой, Ани Лорак с теплотой в голосе отзывается об этом мужчине, ставшим для нее не только учителем, но и близким человеком. С ним девушка связала на долгие годы свою личную жизнь, и именно он оставил значимый след в ее биографии.

Становление певицы

Юрий Фалеса был рядом с артисткой 8 лет. За это время он написал для своей музы множество красивых и популярных песен, а карьера Каролины стала стремительно развиваться:

В 1995 году певица выступила в передаче “Утренняя звезда”, собрав лавры победительницы. Именно тогда девушка приняла решение взять псевдоним, так как исполнительница Каролина уже была. Для этого продюсер и украинская певица решили использовать ее имя так, как оно отражается в зеркале, разделив его на две части: “Ани Лорак”. В 1995 году при участии в международном музыкальном конкурсе “Таврийские игры” артистка была награждена премией “Золотая Жар-Птица”. А также во время проведения опроса “Новые звезды старого года” получила награду “Открытие года”. Во время участия в фестивале “Червона рута”, ежегодно проводящемся на территории Республики Крым, начинающая исполнительница заняла 2-е место, обойдя более популярных конкурсантов. Осенью 1995 года вышел первый альбом Ани Лорак “Хочу летать”, выдержанный в стиле джаз-рок в кассетном варианте. А вот его собрат в виде компакт-диска, записанный известной английской компанией Holy Music в 1996 году и вышедший в количестве 6000 экземпляров, был раскуплен за границей, так и не попав на родину артистки.

Вновь получив приглашение на музыкальный фестиваль “Таврийские игры VI” в 1996 году поп-дива победила и опять получила премию лучшей исполнительницы “Золотая Жар-Птица”, доказав свое первенство.

Не останавливаясь на достигнутом, в том же 1996 году Ани Лорак отправилась на фестиваль Big Apple Music в Нью-Йорк, став победительницей.

Летом 1997 года на “Таврийских играх” прошел анонс нового альбома в виде клипа “Я вернусь”.Но поклонники очаровательной певицы смогли купить диски и кассеты только в декабре.

Зимой 1999 года Ани Лорак вместе с Юрием Фелеса отправилась в гастрольный тур по миру, выступив в крупных городах США, Франции, Германии и Венгрии. Возвращение домой было ознаменовано новыми концертами на родине и получением из рук президента награды Заслуженная артистка Украины.

В этом же году певица знакомится с Игорем Крутым. Мужчина уговаривает Ани Лорак расторгнуть контракт с предыдущим продюсером и заключить новый в 2000 году. Девушка соглашается и в творческом тандеме появляется уникальная композиция “Зеркала”. Певица не только меняет стиль исполнения, но и берет курс на российскую публику.

Она заслуженно становится самой сексуальной женщиной Украины и поднимается на более высокий уровень. С этого момента Каролина выступает на конкурсах и фестивалях международного уровня и заключает контракты с зарубежными брендами в качестве модели.

Личная жизнь знаменитости

С 1996 года по 2004 год артистка проживала в гражданском браке с Юрием Фалеса. Но после заключения контракта с Игорем Крутым и приходом большей популярности их отношения стали портится, а затем и прекратились.

15 августа 2009 года Ани Лорак удивила все свое окружение, выйдя замуж за молодого и состоятельного бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, одного из акционеров авиа-гиганта Turtess Travel. Украинская певица настояла на том, чтобы заключение брака прошло в Киеве, а затем молодожены отметили важное событие в Турции. С этого момента к биографии и личной жизни Ани Лорак появилось пристальное внимание со стороны прессы.

Ее супругу неоднократно приписывали романы с красивыми девушками, но сама исполнительница никак не комментировала эти домыслы.

Через 2 года очаровательная певица поделилась с поклонниками значимой новостью: 9 июня 2011 года она стала мамой. Крестными стали король поп-музыки Филипп Киркоров и депутат ВР Украины Ирина Бережная. Счастливая мама называет свою дочь принцессой и проводит с Софией и супругом все свободное время, стараясь подарить ей детство, которого у нее никогда не было.

В настоящее время по мнению “желтой прессы”, семья Ани Лорак переживает критический период. Ходят слухи о том, что муж артистки ушел к другой женщине. Но ни муж певицы, ни сама исполнительница поп-музыки не подтверждают эти домыслы и предпочитают не отвечать на вопросы журналистов.