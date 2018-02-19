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Дочь Филиппа Киркорова будет покорять лед


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Филипп Киркоров с удовольствием занимается воспитанием детей. У поп-короля подрастают дочь и сын: Алла-Виктория и Мартин, и они уже живо интересуются спортом, музыкой и рисованием. А недавно шестилетняя дочка певца настояла на том, чтобы ее отдали на фигурное катание.

 

Алла-Виктория побывала на ледовых шоу «Руслан и Людмила» и «Щелкунчик» и вдохновилась тем, как выступал сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша. Девочке тоже захотелось покорить лед.  

«Он долго готовился, тренировался, все ему аплодировали. Будущий олимпийский чемпион растет! Глядя на него, Алла-Виктория тоже захотела встать на коньки, научиться делать красивые движения на льду. Мы решили: если есть желание – значит, пусть пробует», - сообщил Киркоров изданию StarHit.

Филипп готов отдать девочку в Академию фигурного катания Евгения Плющенко Angels of Plushenko. Пока неизвестно, будет ли двукратный олимпийский чемпион лично обучать дочь поп-короля.

«Алла-Виктория уже готовится, смотрела выступления фигуристов в Пхенчхане. Ребята дружат с Сашей Плющенко, часто вместе отмечают детские праздники. А теперь дочка с Гном Гномычем еще и в Академии встречаться будет», - поведал артист.
 



0 Не нравится 0 Нравится 19.02.2018 Теги: Филипп Киркоров

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