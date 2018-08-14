Лорак нарушила молчание
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Обнародованная несколько недель назад публичная измена супруга Ани Лорак, вынудила ее уйти в тень. Все это время певица хранила молчание и никак не комментировала происходящее.
Сразу после фестиваля «Жара» в Баку она приехала в Киев, забрала дочь и вместе с ней улетела в Иерусалим, оставив Мурата в столице одного.
Фанаты предполагали, что после публичного скандала Ани нужно время, чтобы все тщательно обдумать. Очевидно, ей удалось восстановиться. Она впервые прокомментировала события, происходящие в ее жизни.
Певица рассказала, что благодарит высшие силы за врагов, друзей и учителей, которые есть в ее жизни. Также она благодарна за испытания, которые встречаются на ее пути. Они сделали Лорак такой, какой видят ее поклонники и знакомые сейчас.
Достаточно пространное высказывание навело фолловеров на мысли, что рубить сгоряча Ани не будет. Вполне возможно, что пара, имеющая общую дочь, будет искать в себе силы, чтобы вновь наладить контакт.
В подтверждение этих предположений на днях обратился к фолловерам и хейтерам сам Мурат. Он попросил прекратить нападки и травлю в сети. Также мужчина отметил, что не стоит оценивать все его мысли и поступки со своей колокольни. Никто из пользователей не знает, что на самом деле творится внутри него.
Напомним, что девушкой, с которой Мурат появился в обнимку в одном из столичных клубов, является Яна Беляева. На данный момент она принимает участие в конкурсе «Мисс Украина». На прямые вопросы журналистов девушка не отвечает. В сети она также не комментирует произошедшую ситуацию.
Краткая информация об Ани Лорак
Имя: Ани Лорак
Отчество: Мирославовна
День рождения: 27.09.1978 ( возраст: 39 лет )
Место рождения: Кицмань, СССР
Рост: 162 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, у пары Ани и Мурата еще есть будущее? 5
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Прелесть / 15.08.18 01:13Если она работает как лошадь в погоне за деньгами то это вполне закономерно. Никакой мужчина этого не потерпит. И она это знает. Не дура.
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Лада / 14.08.18 19:28Непросто быть публичным человеком. Вся жизнь на виду у страны. А муженьку пофик. Душа, видишь ли, просит разнообразия, чито поделать)
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Леля / 14.08.18 12:19Нет. Слишком очевидна разница в ментальности.
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Николаевна / 14.08.18 12:32Причем тут ментальность, если человек с гнильцой? Мусульмане, если им подобное религия и финансы позволяют, заводят вторые семьи на законных основаниях. Чтят и любят и ту, и другую. А здесь что? Она публичная персона, а он ей репутацию в грязь и топчется сверху. Здесь нет элементарного: у-ва-же-ни-я! Это не от ментальности, это от нутра человека зависит.
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Мирон / 14.08.18 12:00Будущее у него есть с женщиной из мусульманской страны, для которой подобное поведение при определенных условиях может являться нормой. У Ани банально нервы не выдержат.