Лорак нарушила молчание

Обнародованная несколько недель назад публичная измена супруга Ани Лорак, вынудила ее уйти в тень. Все это время певица хранила молчание и никак не комментировала происходящее.

Сразу после фестиваля «Жара» в Баку она приехала в Киев, забрала дочь и вместе с ней улетела в Иерусалим, оставив Мурата в столице одного.

Фанаты предполагали, что после публичного скандала Ани нужно время, чтобы все тщательно обдумать. Очевидно, ей удалось восстановиться. Она впервые прокомментировала события, происходящие в ее жизни.

Певица рассказала, что благодарит высшие силы за врагов, друзей и учителей, которые есть в ее жизни. Также она благодарна за испытания, которые встречаются на ее пути. Они сделали Лорак такой, какой видят ее поклонники и знакомые сейчас.

Достаточно пространное высказывание навело фолловеров на мысли, что рубить сгоряча Ани не будет. Вполне возможно, что пара, имеющая общую дочь, будет искать в себе силы, чтобы вновь наладить контакт.

В подтверждение этих предположений на днях обратился к фолловерам и хейтерам сам Мурат. Он попросил прекратить нападки и травлю в сети. Также мужчина отметил, что не стоит оценивать все его мысли и поступки со своей колокольни. Никто из пользователей не знает, что на самом деле творится внутри него.

Напомним, что девушкой, с которой Мурат появился в обнимку в одном из столичных клубов, является Яна Беляева. На данный момент она принимает участие в конкурсе «Мисс Украина». На прямые вопросы журналистов девушка не отвечает. В сети она также не комментирует произошедшую ситуацию.