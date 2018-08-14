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Лорак нарушила молчание


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Обнародованная несколько недель назад публичная измена супруга Ани Лорак, вынудила ее уйти в тень. Все это время певица хранила молчание и никак не комментировала происходящее.

Сразу после фестиваля «Жара» в Баку она приехала в Киев, забрала дочь и вместе с ней улетела в Иерусалим, оставив Мурата в столице одного.

Фанаты предполагали, что после публичного скандала Ани нужно время, чтобы все тщательно обдумать. Очевидно, ей удалось восстановиться. Она впервые прокомментировала события, происходящие в ее жизни.

Певица рассказала, что благодарит высшие силы за врагов, друзей и учителей, которые есть в ее жизни. Также она благодарна за испытания, которые встречаются на ее пути. Они сделали Лорак такой, какой видят ее поклонники и знакомые сейчас.

Достаточно пространное высказывание навело фолловеров на мысли, что рубить сгоряча Ани не будет. Вполне возможно, что пара, имеющая общую дочь, будет искать в себе силы, чтобы вновь наладить контакт.

В подтверждение этих предположений на днях обратился к фолловерам и хейтерам сам Мурат. Он попросил прекратить нападки и травлю в сети. Также мужчина отметил, что не стоит оценивать все его мысли и поступки со своей колокольни. Никто из пользователей не знает, что на самом деле творится внутри него.

Напомним, что девушкой, с которой Мурат появился в обнимку в одном из столичных клубов, является Яна Беляева. На данный момент она принимает участие в конкурсе «Мисс Украина». На прямые вопросы журналистов девушка не отвечает. В сети она также не комментирует произошедшую ситуацию.

Краткая информация об Ани Лорак

Имя: Ани Лорак

Отчество: Мирославовна

День рождения: 27.09.1978 ( возраст: 39 лет )

Место рождения: Кицмань, СССР

Рост: 162 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая

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0 Не нравится 1 Нравится 14.08.2018 Теги: ани лорак

Как вы думаете, у пары Ани и Мурата еще есть будущее? 5  

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  • Прелесть / 15.08.18 01:13
    -
    0
    +
    Если она работает как лошадь в погоне за деньгами то это вполне закономерно. Никакой мужчина этого не потерпит. И она это знает. Не дура.
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  • Лада / 14.08.18 19:28
    -
    0
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    Непросто быть публичным человеком. Вся жизнь на виду у страны. А муженьку пофик. Душа, видишь ли, просит разнообразия, чито поделать)
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  • Леля / 14.08.18 12:19
    -
    0
    +
    Нет. Слишком очевидна разница в ментальности.
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    • Николаевна / 14.08.18 12:32
      -
      6
      +
      Причем тут ментальность, если человек с гнильцой? Мусульмане, если им подобное религия и финансы позволяют, заводят вторые семьи на законных основаниях. Чтят и любят и ту, и другую. А здесь что? Она публичная персона, а он ей репутацию в грязь и топчется сверху. Здесь нет элементарного: у-ва-же-ни-я! Это не от ментальности, это от нутра человека зависит.
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  • Мирон / 14.08.18 12:00
    -
    2
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    Будущее у него есть с женщиной из мусульманской страны, для которой подобное поведение при определенных условиях может являться нормой. У Ани банально нервы не выдержат.
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