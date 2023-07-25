Какие фасоны купальников помогут скрыть недостатки фигуры на пляже

Каждая женщина хочет выглядеть великолепно на море

Летний период в самом разгаре, а это значит, что у представительниц прекрасного пола наконец-то появилась возможность щеголять в коротеньких платьях и шортах. Лето – период ярких эмоций и впечатлений. Не секрет, что именно в это время проще всего завести новый роман. Многие дамы любят демонстрировать достоинства своей фигуры на пляже. Разумеется, все мы не идеальны, так что к лету некоторые несовершенства тела могут расстраивать. Женский журнал kleo.ru рассказывает, как можно скрыть недостатки фигуры за счет ловко подобранного купальника.

Как скрыть лишние килограммы и растяжки

Чаще всего представительницы прекрасного пола комплексуют из-за появления ненавистных килограммов в зоне живота. Иногда стоит только плотно поужинать, как утром талия расплывается, уступая место внушительному животику. К счастью, это несовершенство легко помогает скрыть слитный купальник. Также он позволит спрятать от взгляда любопытствующих растяжки и шрамы на животе, если они присутствуют.

В таком случае нужно отдавать предпочтение купальным костюмам из эластичной плотной ткани. Этот материал хорошо держит тело, визуально сужает талию и корректирует фигуру в проблемных зонах. Кроме того, в таких купальниках удобно заниматься активными видами отдыха, например, серфингом.

Как удлинить шею и подчеркнуть грудь

Для того чтобы привлечь взгляды противоположного пола и быть звездой пляжа, нужно акцентировать внимание окружающих на достоинствах фигуры. Обладательницы пышного бюста могут сделать выбор в пользу купальника с треугольными чашечками. Такой фасон делает акцент на зоне декольте и визуально удлиняет шею. Девушки с небольшим ростом в таком купальнике выглядят чуть выше и стройнее.

Как визуально удлинить ноги

Также отличным лайфхаком для невысоких прелестниц стали вернувшиеся в моду плавки на тонких завязках с высокой талией. Фасон существенно удлиняет ноги и визуально делает их стройнее. Высоким девушкам также подойдет такой купальный наряд. Их длинные ноги будут выглядеть фантастически.

Как сделать миниатюрную грудь пышнее

Для обладательниц аккуратного бюста подойдут купальники с яркими принтами. Красочные картинки на верхе купальника визуально добавят объем груди. Беспроигрышный вариант – купальник с эффектом пуш-ап. Удобные чашечки приподнимут бюст и помогут женщинам чувствовать себя увереннее под восхищенными взглядами представителей противоположного пола.