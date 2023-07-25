Массаж рубинами и сон в корсете: какие секреты красоты звезд лучше не повторять

Не все звездные лайфхаки могут привести к желаемому результату

Представительницы прекрасного пола в погоне за красотой готовы пойти на всевозможные ухищрения. Когда дело ограничивается переходом на жесткий ЗОЖ и регулярными тренировками в зале, дамам можно только поаплодировать. К сожалению, нередко девушки начинают экспериментировать с сомнительными медицинскими процедурами, а некоторые и вовсе уходят в альтернативную медицину. Женский журнал kleo.ru собрал самые необычные звездные бьюти-процедуры. Опытные медики уверяют, что такими лайфкахами лучше не пользоваться.

Массаж рубинами

Знаменитая актриса Мила Кунис давно заявила, что полностью разочарована в современной медицине. Популярная кинодива выступает за натуральность, однако в ее понимании она выглядит достаточно необычно. Так, звезда тратит колоссальные суммы на массаж драгоценными камнями. Больше всего Миле полюбились рубины и бриллианты.

Артистка расходует на эту процедуру порядка 7 тысяч долларов в неделю. Кожу звезды регулярно растирают драгоценностям, перед этим обработав кусочками льда. Дело в том, что минералы богаты антиоксидантами — именно поэтому знаменитости хотят верить, что они способны повернуть время вспять. Однако медики не рекомендуют слишком усердно царапать кожу камнями.

Сон в корсете

Известная американская дива Ким Кардашьян всеми силами старается походить на песочные часы. Пышная грудь и крутые бедра делают акцент на тонкой талии Ким, однако этого ей недостаточно. Для того чтобы еще больше утянуть живот, девушка целых два месяца, не снимая, носила плотный корсет. Модель даже ночевала в утягивающей одежде. Медики предостерегают, что такие манипуляции могут привести к смещению органов, что способно самым негативным образом отразиться на здоровье.

Маска из птичьего помета

Для многих представительниц прекрасного пола Виктория Бекхэм – настоящий образец для подражания. Однако далеко не всем советам певицы стоит следовать. На протяжении долгих лет Виктория практикует нанесение на лицо масок из свежего птичьего помета. Перед использованием он обязательно должен быть теплым. Впрочем, далеко не любая птичка подходит для такой процедуры. Помет берут у молодых

соловьев, которых держат на строгой диете из свежих ягод и семян. Отходы превращают в порошок, затем разводят с водой и распределяют по коже. Известно, что помет этих птиц действительно помогает бороться с морщинами, однако высокое содержание мочевины задерживает лишнюю влагу в эпидермисе, что негативно сказывается на качестве кожи.