Покраска волос по лунному календарю в мае 2024 года

Возможность менять цвет волос – это достаточно простой, но эффективный способ продемонстрировать свою уникальность. Но чтобы эта процедура прошла по плану, необходимо заранее выбирать для нее подходящее время. Kleo.ru предлагает разобраться, когда лучше всего делать покраску волос по лунному календарю в мае 2024 года.

Влияние Луны на волосы и окрашивание

Земной спутник привлекал внимание мудрецов и ученых всех эпох человечества. Луне уделялось особое внимание не только в культуре, но и более практичных сферах деятельности. Лунные календари применялись для планирования и определения благоприятных дней в медицине, сельском хозяйстве и других направлениях. Интерес к энергетике Луны сохраняется и в современном мире: развитие технологий делает прогнозирование более точным.

Согласно астрологическим исследованиям, энергетика земного спутника оказывает особое воздействие на организм человека. Скорость некоторых процессов может меняться, из-за чего различные процедуры могут давать совершенно неожиданные результаты. Так, например, будучи в различных фазах, Луна влияет на состояние волос, поэтому окрашивание может быть менее эффективным.

Чтобы достичь желаемого результата, следует планировать покраску только на самое подходящее для этого время. Клео.ру предлагает изучить, как будет меняться влияние Луны на волосы в различных фазах цикла. В мае 2024 года они будут такими:

Убывающая (1-7, 24-31 мая) . На этом этапе лунного цикла структура волос становится более плотной, крепкой и устойчивой к повреждениям. Прическа получит более здоровый вид, однако для окрашивания такие условия не очень подходящие. Краска ляжет на волосы немного хуже, чем в другие дни месяца, а из-за низкой впитываемости быстро вымоется.

. На этом этапе лунного цикла структура волос становится более плотной, крепкой и устойчивой к повреждениям. Прическа получит более здоровый вид, однако для окрашивания такие условия не очень подходящие. Краска ляжет на волосы немного хуже, чем в другие дни месяца, а из-за низкой впитываемости быстро вымоется. Растущая (9-22 мая) . В этот период физические и энергетические возможности человека значительно возрастают. Жизненные процессы происходят быстрее, что требует большого количества питательных веществ. Для покраски волос создаются самые лучшие условия: красящий пигмент будет легко и равномерно впитываться поверхностью, надолго обеспечивая дамам выбранный оттенок.

. В этот период физические и энергетические возможности человека значительно возрастают. Жизненные процессы происходят быстрее, что требует большого количества питательных веществ. Для покраски волос создаются самые лучшие условия: красящий пигмент будет легко и равномерно впитываться поверхностью, надолго обеспечивая дамам выбранный оттенок. Новолуние (8 мая) . Самый неблагоприятный день лунного месяца для любых косметических процедур, включая окрашивание. Недостаток энергии в такие моменты ощущается особенно сильно, а внешнее воздействие будет очень большим стрессом для волос.

. Самый неблагоприятный день лунного месяца для любых косметических процедур, включая окрашивание. Недостаток энергии в такие моменты ощущается особенно сильно, а внешнее воздействие будет очень большим стрессом для волос. Полнолуние (23 мая). В этот момент интенсивность лунного влияния будет самой высокой на протяжении всего цикла. Такое влияние благоприятно сказывается на здоровье и физические возможности человека, но не для покраски волос. Из-за повышенного влияния организм намного сильнее реагирует на внешнее влияние. Могут появляться аллергические реакции даже на самые безопасные компоненты.





Благоприятные дни для окрашивания волос в мае 2024 года

Выбор даты может определить, каким будет результат косметической процедуры. Если это время подходит для окрашивания, то цвет окажется стойким и легко ляжет на волосы. При выборе неблагоприятных дней результат будет противоположным. Более того, могут возникать дополнительные проблемы, на которые ранее не было даже намека.

Таблица ниже поможет выбрать самые благоприятные дни для покраски волос по лунному календарю в мае 2024 года.





Астрологи убеждены, что положение Луны относительно созвездий может не только благоприятно влиять на результат процедуры, но и открывать дополнительные возможности. Перед покраской следует обратить внимание на такие конфигурации:

Луна в Тельце . Удачное время для дам, которые планировали освежить натуральный цвет и для закраски возрастных изменений. Чем ближе выбранный оттенок будет к настоящему, подаренному природой, тем лучшим окажется результат.

. Удачное время для дам, которые планировали освежить натуральный цвет и для закраски возрастных изменений. Чем ближе выбранный оттенок будет к настоящему, подаренному природой, тем лучшим окажется результат. Луна во Льве . Данный знак обладает высокой энергетикой и может повлиять на эмоциональное состояние. Любые проблемы покажутся простыми и решаемыми, если смотреть на них оптимистичною. Звезды обещают, что выбранный оттенок сохранится на длительное время.

. Данный знак обладает высокой энергетикой и может повлиять на эмоциональное состояние. Любые проблемы покажутся простыми и решаемыми, если смотреть на них оптимистичною. Звезды обещают, что выбранный оттенок сохранится на длительное время. Луна в Деве . Подходящее время для легких процедур, точечных изменений и обновления цвета. Не рекомендуется планировать на эти дни ничего важного. Сложные процедуры могут пойти не по плану и приведут к неудачному результату.

. Подходящее время для легких процедур, точечных изменений и обновления цвета. Не рекомендуется планировать на эти дни ничего важного. Сложные процедуры могут пойти не по плану и приведут к неудачному результату. Луна в Стрельце . Этот знак считается самым удачным для изменения цвета волос. Высокая энергетика огненного созвездия создаст лучшие условия, и процедура даст желаемый результат. Можно планировать легкую коррекцию оттенка, так и самые необычные эксперименты. Причем, чем масштабнее окажутся перемены, тем более сильным будет влияние знака.

. Этот знак считается самым удачным для изменения цвета волос. Высокая энергетика огненного созвездия создаст лучшие условия, и процедура даст желаемый результат. Можно планировать легкую коррекцию оттенка, так и самые необычные эксперименты. Причем, чем масштабнее окажутся перемены, тем более сильным будет влияние знака. Луна в Козероге. Данное созвездие часто ассоциируется со здоровьем. Влияние Луны может улучшить работу организма и окажет оздоровительное воздействие на все системы. Усилится и иммунитет, что позволит более эффективно противодействовать любым болезням.





Неблагоприятные дни для окрашивания волос в мае 2024 года

Влияние Луны может работать не только во благо, но и во вред, если неправильно планировать процедуры. В неблагоприятные дни окрашивание не только не даст желаемого результата, но и доставит много дополнительных проблем. Чтобы этого не произошло, нужно учитывать периоды негативного влияния при покраске волос по лунному календарю.





Луна в Водолее . Знак символизирует неопределенность. Она может проявляться не только в результатах, но в поступках. Под влиянием Луны дамы могут принимать не самые обдуманные решения, которые приведут к соответствующим последствиям.

. Знак символизирует неопределенность. Она может проявляться не только в результатах, но в поступках. Под влиянием Луны дамы могут принимать не самые обдуманные решения, которые приведут к соответствующим последствиям. Луна в Рыбах . Данное созвездие прочно связано с интуицией и энергетическими материями. Покрасив волосы, можно перекрыть свою связь с космосом. Это существенно ограничит возможности.

. Данное созвездие прочно связано с интуицией и энергетическими материями. Покрасив волосы, можно перекрыть свою связь с космосом. Это существенно ограничит возможности. Луна в Овне . Окрашивание негативно повлияет на состояние волос и общее самочувствие. Иммунная система ослабнет, могут появиться симптомы опасных заболеваний.

. Окрашивание негативно повлияет на состояние волос и общее самочувствие. Иммунная система ослабнет, могут появиться симптомы опасных заболеваний. Луна в Раке. Самый неблагоприятный знак для дам, которые ожидают приемлемый результат от процедуры. Краска ляжет неравномерно, создавая нежелательные переходы.

Клео.ру напоминает о том, что нельзя планировать покраску волос на новолуние и полнолуние. Это самые неблагоприятные даты по лунному календарю. Процедуры могут навредить и волосам, и повлиять на работу всего организма.





Подведем итог

Известные астрологи настаивают на том, что покраску волос в мае 2024 года следует проводить по лунному календарю. Энергетика планет поможет добиться желаемого результата, улучшить состояние волос и укрепить внутреннюю защиту организма.