Жирная кожа лица: как сделать макияж, который не поплывет

Подготовка

Очень важный этап, который обязателен для любого типа кожи, но особенно для жирной, – подготовка лица к нанесению макияжа. Умойтесь с очищающим гелем или пенкой, затем тонизируйте кожу, используя матирующий тоник для зон с повышенным салоотделением. Нанесите увлажняющее средство, подобранное специально для жирной кожи – желательно выбирать быстро впитывающиеся продукты с легкой гелевой или эмульсионной текстурой.

Важно: дождитесь, пока крем полностью впитается, и только потом переходите к следующему этапу.

Это база

Незаменимая вещь для макияжа жирной кожи – база (или праймер) для лица. Почти все современные базы содержат увлажняющие компоненты, однако не стоит заменять ими уход: ухаживающие средства для жирной кожи регулируют саловыделение, поддерживают гидролипидный баланс, лечат воспаления, а праймеры созданы для косметического эффекта. Их задача – разглаживать кожу, "стирать" поры, матировать, обеспечивать более хорошее сцепление тонального крема с эпидермисом.





Важно: не наносите слишком много базы. Достаточно горошинки буквально размером со спичечную головку. Распределяйте средство подушечками пальцев, не спонжем.

Хороший тон

Подобрать тональный для жирной кожи – задача со звездочкой. Визажисты советуют отказаться от плотных кремов, которые могут забивать поры и усиливать блеск, в пользу легких тональных флюидов и BB-кремов. Идеально, если на средстве есть пометка, что оно предназначено для жирной кожи: это означает, что оно протестировано на комедогенность и не навредит проблемному эпидермису.





Важно: если ваша кожа склонна к жирности и появлению акне, тщательно следите за чистотой аксессуаров для нанесения тона. Самый простой вариант – распределять тональный крем чистыми руками. Визажисты предпочитают использовать для жирной кожи плоскую синтетическую кисть: ее легко очищать, в ней не разводятся бактерии. А вот любимые многими спонжи – не лучший вариант для жирной кожи. Их сложнее промывать и обеззараживать, в их порах может размножаться патогенная флора.

Нужна ли пудра?

На этот вопрос нет однозначного ответа, ориентируйтесь на собственные предпочтения. Главное, помните: пудрой можно фиксировать макияж, но не стоит наслаивать ее в течение дня, чтобы не перегружать кожу. Жирный блеск лучше убирать матирующими салфетками.





Важно: визажисты советуют использовать матирующие салфетки прихлопывающими, а не растирающими движениями, аккуратно промакивая выступивший себум. Частота использования не лимитируется: в отличие от пудры, салфетки можно использовать многократно в течение дня.

Фиксация результата

В особенно важные дни, когда нужно сохранить макияж для жирной кожи до позднего вечера, можно использовать фиксатор для мейкапа. Такой спрей создает невидимую пленку на коже, надежно фиксируя декоративную косметику. С ним можно быть уверенной, что тон не поплывет, а румяна не растворятся в пространстве.





Важно: не стоит использовать спреи-фиксаторы на регулярной основе. При ежедневном применении они могут повышать чувствительность кожи и обезвоживать ее.