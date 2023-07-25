Многие верят: четыре устойчивых мифа о бюстгальтере

Рассказанная много лет назад байка долго может храниться в памяти

Такой пикантный элемент женского гардероба, как бюстгальтер, овеян огромным количеством мифов. Байки о том, как нижнее белье может сказываться на форме бюста, с юных лет укореняются в головах представительниц прекрасного пола. Женский журнал kleo.ru собрал четыре популярных и весьма устойчивых мифа о бюстгальтере.

Изменение формы груди

Удивительно, но многие девушки и даже зрелые женщины считают, что с помощью нижнего белья можно скорректировать форму груди. Некоторые активистки и днем и ночью носят бра, чтобы улучшить внешний вид бюста. Однако давно доказано, что белье никак не влияет на формы женских прелестей. При этом грамотно подобранный бра поможет приподнять бюст и сделать его визуально пышнее. Однако этот эффект сохраняется только, пока элемент гардероба на вас.

Опасность косточек бюстгальтера

Многие слышали миф о том, что бра с косточками может навредить здоровью и даже нанести травму. Чаще всего об этом рассказывают представительницы старшего поколения. Действительно, много лет назад некоторые модели нижнего белья сопровождались неудобными косточками, которые могли выскочить и поранить нежное тело девушки. Однако сейчас такие модели практически не встречаются на рынке. Грамотно подобранный бюстгальтер на косточках не оказывает никакого негативного влияния на женское здоровье.

Достаточно одного бюстгальтера

Разумеется, для современной девушки такая позиция не может быть нормой. Сложилось так, что представительницы старшего поколения в некоторых случаях вынуждены были экономно подходить к вопросу женского гардероба, и нижнее белье редко занимало в этой сфере важное место. Однако сейчас девушки могут менять образ за счет разной формы бюстгальтеров. Некоторые модели позволяют приподнять грудь, а другие хорошо скрывают сокровенные части тела под полупрозрачным нарядом.

Нужно носить только хлопковое белье

Разумеется, нельзя поспорить с тем, что хлопок – натуральная ткань, которая отлично ведет себя на теле. Однако ограничиваться только таким материалом нет необходимости. Сегодня есть много современных тканей, которые также не раздражают тело и хорошо смотрятся. Более того, в жаркую погоду хлопковая ткань накапливает жидкость, что может поставить девушку в неудобную ситуацию. Мокрое белье под одеждой выглядит весьма непривлекательно.