Красивый макияж на Выпускной 2019 года для карих глаз

На безупречность образа для выпускного бала 2019 влияет ряд факторов: наряд, обувь, прическа, маникюр, и, безусловно, макияж. Отправляясь на такой важный вечер необходимо учесть всевозможные аспекты, чтобы выглядеть достойно и со вкусом. Четко понять, каким должен быть макияж для карих глаз, можно только после выбора платья.

Каким должен быть макияж на выпускной 2019 для карих глаз

Карие глаза могут быть абсолютно разными:

темно-шоколадными;

карамельными;

графитово черными;

миндальными;

ореховыми;

янтарными.

Макияж на выпускной 2019 позволит сделать акцент на естественной красоте и искорках в глубине зрачков. Девушки, наделенные янтарным цветом глаз, не должны столкнуться с проблемами, ведь идей для создания эффектного выразительного макияжа, представленных на фото в журналах и интернете, огромное множество. В качестве ключевых оттенков можно использовать:

шоколадный;

коричневый;

золотой;

темно-фиолетовый;

изумрудный;

нежно-персиковый;

бежевый.

Перед тем, как определиться с макияжем на выпускной 11 класса в 2019 году для карих глаз, потребуется заострить внимание на оттенке вечернего туалета и аксессуаров, для того, чтобы образ был стильным, завершенным и грамотно смотрелся в общем луке.

Для карих глаз стопроцентно подойдет макияж в стиле smoky eyes. Он великолепно откроет всю глубину цвета и сделает акцент на глазах. При этом можно уйти от обыденной серо-коричневой цветовой гаммы.

Со смелостью можно применять как шоколадные тени, так и другие темные колеры, располагая красочный градиент не только по горизонтали, но и по вертикали. В нынешнем сезоне популярный smoky eyes стал мягче и перестал быть чересчур сексуальным.

Подобный макияж можно комбинировать с нежным блеском для губ: персиковым, перламутровым, нежно-розовым, бежевым.

На кареглазых девушках великолепно смотрятся темные тени в композиции со светлыми – первые должны накладывать около внешнего уголка глаза, а вторые – над бровью. Очень красиво будет выглядеть черная контурная линия, проведенная вдоль подвижного века. Дополнить макияж стоит объемной или удлиняющей тушью для ресниц и взгляд мгновенно станет пронзительным.

Пошаговые идеи макияжа

Топовые визажисты утверждают, что в 2019 году макияж на выпускной для карих глаз должен быть ярким и запоминающимся. Для того, чтобы выполнить его самостоятельно, потребуется изучить пошаговые фото выполнения. Роковой образ, как правило, интригует и чарует, создавая загадочную атмосферу вокруг ее обладательницы. Для того что его реализовать, необходимо вооружиться карандашом черного цвета, перламутровым блеском, палитрой теней.

Пошаговое выполнение яркого макияжа:

Прорисовка жирной стрелки посредством карандаша. Далее потребуется растушевать его по всему веку, чтобы сделать невидными исходные линии. Фиксация кремовыми тенями при помощи плоской кисти. Перламутровая палитра добавить взгляду блеска, если их нанести непосредственно над самой бровью. Растушевать переход между темным и светлым оттенком серым или серебристым тоном. Выделить глаза мягкой подводкой черного цвета или карандашом расширяющейся к внешнему уголку глаза линией. Придать выразительности можно, накрасив слизистую оболочку нижнего века. Закончить макияж необходимо черной тушью.

Яркому макияжу полностью противоположен сдержанный и романтичный, полученный посредством бежевых, бледно-розовых, персиковых теней и туши. Румяна лучше всего подобрать натуральные, с теплым отливом.

Пошаговое выполнение «персикового макияжа»:

Сначала потребуется подвести нижнее и подвижное веко коричневым пигментом. Тенями нюдовой цветовой палитры выделяем складку, а также верх внешнего уголка глаза. Наносим под бровь белоснежный тон. Не подводя губы, накладываем на них светлый блеск. Яблочки щек выделяем светлыми румянами.

Нежный smoky eyes будет отлично смотреться на обладательницах фарфоро-светлой кожи и волос. Выполнить его достаточно просто.

Пошаговое исполнение «дымного» smoky eyes:

Прорисовываем выразительную стрелку шоколадно-коричневым или черным карандашом по верхнему веку или в углу нижнего. Наносим на верхнее веко нежно-розовые нюдовые тени. Растушевываем кистью, на которую нанесены темные тени, стрелку во внешнем углу, чтобы воссоздать изящную дымку. Аккуратно прорисовываем стрелка таким образом, чтобы получилась ровная линия. Финальный этап – легкая растушевка, которая стирает резкие контрасты.

Большие карие глаза, как правило, пронизаны нотками Востока. Многие выпускницы стремятся воплотить в жизнь подобный макияж, чтобы оказаться в центре внимания.

Пошаговое исполнение макияжа «магия Востока»:

В первую очередь наносим на верхнее веко бледно-желтые тени. Прокрашиваем угол глаза темно-коричневыми тенями. Прорисовываем черным цветом стрелку и тщательно растушевываем, чтобы создать эффект тени. Тщательно прокрашиваем ресницы удлиняющей тушью.

Пошаговое исполнение смелого фиолетового взгляда:

Сначала на верхнее веко необходимо нанести тени фиолетового цвета, делая их ярче к уголку глаза. Под бровь накладываем тени светлого колера. Прорисовываем легкую стрелку поверх теней. Тщательно прокрашиваем ресницы тушью.

Пошаговое исполнение макияжа «игра цвета»:

На верхнее веко наносятся бежево-персиковые тени. Верх века покрывается небесно-голубым цветом. Под бровь наносим белый колер, который визуально расширит взгляд. По верхней линии роста ресниц прорисовываем тонкую стрелку с помощью черной жидкой подводки. Тушь наносит лишь на верхние ресницы.

Какой макияж выбрать под цвет платья

Вечернее платье – наряд, на который необходимо ориентироваться при создании макияжа. Воплотить в жизнь правильный лук – непростое дело. Макияж на выпускной 2019 для карих глаз можно с легкостью подобрать, как под темное, так и под светлое, а также яркое платье.

Под красное платье

Алое платье уже само по себе подразумевает страсть и сексуальность. Вот почему следует сделать вывод о том, что макияж на выпускной 2019 для карих глаз должен выглядеть соответствующе. Помада яркого цвета в сочетании с подводкой с блестящей тенью, делающей взгляд выразительным, произведут сногсшибательный эффект.

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Под синее и голубое платье

Выпускницы очень часто выбирают небесно-голубые и синие наряды. Композиция, состоящая из темного и лазурного оттенков, смотрится великолепно. Для данного варианта отлично подойдет smoky eyes. Эффектно выглядит сочетание – фиолетовый и серебристый, подходящее под сапфировое платье. Скромные девушки отдают выбор бледно-розовым теням.

По синий наряд лучше всего подойдут золотистые и кремовые, песочные колеры теней. Разбавить макияж можно посредством легких румян и блеска для губ или помады (при этом тона не должны быть холодными). Отлично будет смотреться сиреневый.

Под золотистое платье

Под золотистый цвет платья отлично подойдут тени точно такого же оттенка. Внутренние края век можно накрасить золотым цветом, а после по нему же провести черной подводкой. На губы нанести блеск.

Под розовое платье

Розовый цвет, как правило, выбирают чувственные особы. В этом случае визажисты рекомендуют отдавать предпочтение легким, воздушным, изящным теням, которые не смогут создать конкуренции самому наряду. Однако, можно действовать по обратному принципу: чем бледнее оттенок платья, тем насыщеннее должны быть тени.

Под черное платье

Заранее выбрав выпускное платье и аксессуары, можно задуматься о макияже для карих глаз. Под черный цвет платья, к примеру, можно не наносить много теней. Достаточно выделить глаза черной подводкой (верхнее веко жидкой подводкой), а губы накрасить алой помадой.

Другие колеры

Под зеленое платье подойдут золотистые и нежно-розовые тени. Ключевой момент – не допустить распространенной ошибки: изумрудный колер не терпит своих «собратьев». Лицо может принять оттенок весенних листьев. Также для карих глаз и зеленоватого наряда подойдут шоколадные или коричневые тени.

Подбирая макияж под персиковый цвет платья, который выглядит эстетичным и женственным, потребуется выделить воздушность и нежность образа, ограничиваясь наиболее натуральными средствами. Отлично будут смотреться тушь и подводка темно-коричневой цветовой гаммы, именно они поспособствуют визуальному увеличению глаз.

Визажисты предлагают массу идей для воплощения в жизнь макияжа для карих глаз. Воплотив в жизнь образ своей мечты – грамотно подобрав платье, аксессуары и сопутствующий макияж, можно смело отправляться на выпускной.