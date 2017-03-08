Красота по-женски. Как стать красивой?

Тема женской красоты — тонкий лед.

Кажется, в какую сторону для обсуждения ни поверни — везде свои особенности и обстоятельства, которые на них влияют. Создается впечатление, что и речи быть не может о единых выводах и советах для всех, причем это мнение усердно подпитывается сторонниками «неповторимой уникальности каждого человека», которая базируется на «богатом внутреннем мире».

С каждым шагом моего путешествия в себя, когда через годы поисков, сотни личных историй, разные страны, болезненные разочарования и долгожданные победы слетал очередной слой неведения, все отчетливее проступала простая, но столь неочевидная для поверхности истина — мы все «повторимы».

Каждый человек чувствует эту самую уникальность, обособленность и непохожесть на других.

У нас у всех одинаковые сомнения и страхи, у нас у всех схожие мечты и надежды, у нас у всех такие же причины блокировки энергии и сил (лишний вес, переедание, отсутствие цели, разрушительные привычки (курение, алкоголь, наркотики), у нас у всех единый катализатор, который побуждает нас двигаться вперед и вызывает боль, если мы этого не делаем, — наше общее стремление к росту (которое мы чувствуем как стремление к счастью).

Девочки, у нас намного больше общего, чем кажется с первого взгляда, и природные законы действуют на всех одинаково.

Как стать красивой?

Женщина обязана быть красивой, примерно так же, как мужчина обязан быть сильным (физически и материально). Это звучит примитивно и побуждает сразу же схватиться за камень, чтобы начать спор, но сколько ни кидай — в этом суть.

Можно возвести вокруг такого суждения красивые тексты с грамотными подводками: почему именно так, а не иначе, чтобы смягчить удар для тех, кто побаивается правды в глаза, но я не вижу смысла возводить помпезный пьедестал.

Что же такое красота? Это ухоженность. А что же такое ухоженность? Это непрерывное улучшение того, что есть. То самое саморазвитие, которое в данном случае относится к внешности. Чтобы девиз «В 30 лучше, чем в 20, а в 50 еще лучше, чем в 30» был актуален для вашей жизни, нужно взращивать свою красоту на постоянной основе. И что самое интересное: это легче, чем кажется (если держать ритм).

Тело

Красота тела — это форма и тонус. Обратите внимание, на первом месте даже не вес. Можно быть худым и «поплывшим». Но вес, разумеется, тоже имеет значение.

Как человек, всегда имевший «нормальное» тело и никогда не носивший одежду выше 44 размера, я с уверенностью заявляю, что тело передаст вам огромное спасибо в виде дополнительных сил, гибкости, легкости и красоты (!), когда вы скинете те въедливые 5-7 лишних килограммов и освободите его от этой ноши.

Лет с 20 я была уверена, что у меня 2 лишних килограмма, которые откладываются на животе. Также я была уверена, что у меня круглое лицо, большие щеки и (прошу всех спортсменов аплодировать стоя) — широкая кость. Более того, я даже находила этому веское оправдание, ведь при моем 44-м размере одежды у меня были достаточно крупные пальцы — кольца я носила 18 размера.

Так я и жила в тихой войне с этими двумя килограммами ровно 7 лет, будучи неспособной их полноценно сбросить (зато при этом считала себя сильным человеком, о да!), пока не случился мой опыт сыроедения. Я много систем питания перепробовала, и сейчас речь не об этом, но был в моей жизни момент, когда я перешла на овощи и фрукты и прожила так 4 месяца.

И каково же было мое удивление, когда абсолютно естественным образом у меня ушло не 2, а 7 килограммов. Я увидела в зеркале стройную девушку, чей лишний вес располагался далеко не только в области живота, как всегда казалось, но и на бедрах, например. Отлично похудело лицо. Выяснилось, что оно у меня не такое уж и круглое, а в довершение, даже кольца мне стали большими. Похудели пальцы. Причем было очевидно, что это не предел — я даже не была худой. Все мои формы остались со мной.

Но сыроедение как система питания мне не подошло, во всяком случае, на этом этапе жизни. Я вернулась к своей обычной, на тот момент еще не контролируемой, системе питания, опять скатившись в зависимость и переедание. Килограммы вернулись, но теперь я знала себя другой.

В этот раз я пошла честным путем. Это спорт плюс правильное питание на постоянной основе. Пусть для результата понадобится не два месяца (как было на сыроедении), а два года, но зато это привычка на всю жизнь.

Итак, форма и тонус тела достигаются спортом и правильным питанием. Одно без другого работает криво. Очень печально видеть бегунов с лишним весом, они не понимают, что развивают выносливость, а не здоровье.

Имидж

По внешнему виду девушки читается очень многое о ней.

Помню, как я однажды взбунтовалась. Я всегда любила красиво одеваться, много себе покупала и получала от этого удовольствие, но в какой-то момент, когда мое естественное стремление к росту требовало от меня развития, причиняя необоснованный внутренний дискомфорт, я купила очень дорогие сапоги. Ну, прям такие, что неприлично сейчас цифры называть. Мне был 21 год, я уже много зарабатывала, могла себе позволить. Хотела заглушить этот дискомфорт, не понимая его истинной причины, ведь раньше шопинг мне всегда помогал. И тут случился коллапс.

Конечно же, дискомфорт не прошел (у него была совсем иная причина, которую я тогда не могла распознать), и я обвинила во всех своих внутренних терзаниях вещизм.

Прозвучал лозунг, брошенный в сердцах:

Хватит тратить деньги на вещи, буду тратить их на путешествия — вот где истинная радость.

Вместо того, чтобы летать за границу летом — в отпуск, зимой — в новогодние праздники плюс вырываться на майские, я решила вдохнуть аромат «настоящего счастья» полной грудью.

Уволилась, полгода путешествия, потом возвращение, потом опять Азия. Итого порядка 5 лет путешествий и жизни в Юго-Восточной Азии.

Знаете, зачем надо путешествовать именно долго (от полугода и выше)? Чтобы сполна испить эту чашу. До последней капли. Чтобы распробовать не только вкус радости, но и усталости от путешествий, чтобы понять, что этот дискомфорт никуда не уходит, пока ты не развиваешься, даже если ты поедешь в пожизненное путешествие ведь причина внутреннего жжения совсем в другом.

Тогда я осознала, что путешествия — это такое же потребление, как и покупка сапог. И в том, и в другом случае ты просто приобретаешь впечатления, немного разные по свойствам, но не по сути. Ты ничего не создаешь, ты не растешь, ты просто «ешь», а зачастую «переедаешь». Когда я это поняла, вся моя жизнь перевернулась наконец-то с головы на ноги и устаканилась.

Я опять полюбила шопинг.

Я девушка — я не хочу ничего решать, я хочу платье!

Это большое счастье отдаваться покупкам без желания, что они должны меня как-то наполнять, удалять мой внутренний дискомфорт или делать лучше. Я не считаю шопинг терапией, возможностью поднять настроение или как-то манипулировать с помощью одежды мнением обо мне других людей. Просто «шоплюсь», подчеркиваю сильные стороны, создаю свой имидж, мне в кайф.

Я не перестала любить путешествия, но они больше не являются ни смыслом, ни целью, ни чем-то волшебным. Это — прекрасная перезагрузка, поле вдохновения и способ познания, но не более того.

Создание себя, в том числе и взращивание своей красоты — формы и тонуса своего тела, — приносит куда больше радости и удовлетворения, заставляя постоянно двигаться вперед и с каждым днем становиться лучше. Шопинг (так же как и путешествия) стал элементом этого процесса, а не целью, поэтому больше нет опустошения после потраченных сумм, как бывало раньше.

Лицо

Красота женского лица заключается в красоте кожи. Я сама сейчас в активной стадии проработки этого вопроса, надеюсь, в будущем смогу поделиться собственным положительным опытом.

Отдельным пунктом идет макияж. Каждая девушка должна научиться краситься так, как ей на самом деле идет (а не так, как она думает, что ей идет).

Почему мы считаем, что те навыки, которые мы абы как освоили в 13-16 лет и закрепили на уровне привычки, достаточны? Это очень часто выливается в несовременный мейк-ап, который только портит все дело. Даже один-единственный поход к грамотному визажисту может помочь выйти на принципиально качественный уровень. Очень рекомендую, кстати, так же как поход к профессиональному фотографу. Ключевые слова — грамотный и профессиональный. Плюс эти многочисленные обучающие видео в Интернете. В моем rss всегда есть место для фешн и мейк-ап-блогеров, а жизненное правило:

Лучше читать одного-двух увлеченных блогеров, которые давно занимаются своим вопросом (творцы) и нравятся мне как люди, чем сидеть на форумах, где с умным безапелляционным видом раздает советы непонятно кто.

Волосы

Ох, прическа…Какая тема. Даже не знаю, как начать, чтобы достучаться до сердец с короткими волосами, но понимаю, что изменить что-то с моей стороны невозможно, пока человек не дозреет. Сама была такой.

Я носила короткие стрижки порядка 8 лет. У кого я только не стриглась, включая специалистов с заметными именами. Я тратила огромные деньги со словами «на волосах не экономят», но по факту это ничего не меняет, если такая причёска вам просто не идет. Когда кто-то из знакомых заикался в стиле «А не хочешь ли ты отрастить волосы?» — я была готова его убить, но отвечала в стиле: «Спасибо, подумаю», ведь не буду же я унижаться спорами.

Как человек, много лет ходивший со стрижками и никого не слушавший, не ленившийся делать укладку каждый день и, наконец, отрастивший волосы, я хочу заявить:

Ничто не украшает женщину так, как длинные волосы. В волосах — ваша красота.

Короткие стрижки практически никому не идут. В буквальном смысле слова. Исключение — узкие лица с правильными чертами лица. Вот кому идут такие стрижки. И все.

Растите волосы. Не думайте, что они у вас тонкие, неподходящие или не растут. До плеч вырастают у всех и отлично смотрятся при хорошем уходе и укладке. Я знаю пример, когда женщина отрастила волосы после тридцати лет стрижек и обалдела от красоты собственных волос.

Где-то в Сети ходит материал, что короткие стрижки молодят. Ой, девочки, приглядитесь — короткие стрижки открывают лицо и подчеркивают все его нюансы. Поэтому и говорю: «только для правильных черт лица» плюс идеальная кожа и все такое. А когда речь о морщинах или признаках активной мимики, такие волосы, наоборот, подчеркивают все детали и делают вас старше.

В общем, я не рассчитываю на понимание, потому что сама бы еще пару лет назад не поняла, о чем речь. Плюс действительно есть женщины, которым такие стрижки идут (но их, объективно, меньшинство).

Отдельный респект миру, который дал совет устами доброй знакомой избавиться от челки — в большинстве случаев пережитка подросткового возраста.

До смешного. Я задала себе вопрос — какие девушки мне нравятся внешне? Как из известных, так и из знакомых. И с ужасом обнаружила, что ни у одной из них нет челки.

После этого был пыточный период отращивания с заколочками наперевес (терпеть их не могу), но я смирилась, чтобы возродиться к чему-то новому. И нисколько не жалею.

Простой способ понять, что с тобой что-то не так, — ты занимаешься духовным развитием значительно больше, чем своей внешностью.

Бесспорно, женская красота включает значительно больше аспектов, каждый из пунктов можно разбирать до бесконечности. Например, в прическе также важен цвет (опять же, как человек, испробовавший все — от красного до белого цвета волос, рекомендую присмотреться к своему натуральному цвету, максимум с легким оттенением). Но понимая абсурдность желания поговорить в одном материале обо всем, здесь были расставлены акценты на основные моменты — посильные для любой девушки, желающей культивировать свое природное богатство. Пусть мой опыт кому-нибудь поможет.

Всегда ваша,

Олеся Новикова, об авторе

Иллюстрация Avita FLit специально для re-self.ru