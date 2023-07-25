Повторяй и выдыхай: как бьюти-рутина помогает справиться с тревогой

Утром, днём и вечером — три шага к внутреннему спокойствию с гаджетами Beauty-tech бренда Foreo.

Ощущение внутренней тревоги и напряжения стали регулярной частью нашей жизни, но мы в силах этому противостоять — в этом нам помогут наши «позитивные» бытовые привычки. Да-да, казалось бы, так просто, но это подтверждают исследования ученых из университетов Гарварда и Беркли, которые говорят о том, что любые ритуалы вне зависимости от их содержания снижают уровень тревожности. Утренняя чашка кофе, получасовая пробежка или любимая песня в наушниках по пути на работу — незыблемые островки стабильности, которые дают возможность сохранить внутренний баланс и перенести позитивный настрой на другие эпизоды в жизни.

Домашние бьюти-процедуры — один из прекрасных вариантов таких ритуалов. Регулярная забота о коже положительно сказывается не только на здоровье и внешнем виде, но и на эмоциональном состоянии, поддерживая его стабильность и снижая уровень тревожности. Это подтверждают результаты исследований компании P&G. Они показали, что уже на 4-й неделе использования базового ухода за кожей лица участники отметили улучшение в своем физическом состоянии, повышение уровня уверенности в себе, ощущение большего удовольствия от встреч с друзьями и новых знакомств. Предлагаем рассмотреть несколько простых ритуалов, которые легко войдут в привычку и поддержат не только внешний вид, но и внутреннее спокойствие.

Утро: 60 секунд чистоты

Поспать ещё немного, откладывая будильник на десять минут снова и снова, или без суеты собраться на работу? Каждый решает сам для себя. Но в психологически-сложные периоды стоит особенно внимательно относиться к утреннему распорядку. Неспешное утро с хорошо знакомыми “рутинными” занятиями поможет сфокусироваться на простых механических действиях и успокоить мысли. Например, обязательным пунктом может стать осознанное тщательное умывание — особенно важная привычка в период стресса, когда кожа склонна к высыпаниям или повышению чувствительности.

Сделать процесс очищения кожи более качественным и приятным поможет гаджет FOREO LUNATM 3. Двигаясь по массажным линиям вы сконцентрируетесь на процессе, а всё остальное сделает гаджет — за 60 секунд очистит кожу от всего, что накопилось за ночь на поверхности кожи: ороговевших частичек, остатков себума и других загрязнений, и подготовит кожу к последующему уходу.

Поддерживаем эндорфинами днем

В погоне за эндорфинами можно найти разные способы, но есть один гарантированный и безопасный – это использование микротоковых гаджетов, например FOREO BEARTM. Все знают основные полезные свойства микротоковой терапии: лимфодренаж и лифтинг, стимулирование синтеза коллагена и эластина, снятие отечности и разглаживание морщинок. Но помимо видимого результата в поддержании красоты и молодости, микротоки также прекрасно помогают «заземлиться» психологически, снижая уровень тревожности.

Микротоки FOREO BEARTM активируют выработку опиоидных пептидов в головном мозге, в том числе эндорфина, так называемого “гормона счастья”. Так, микротоковая терапия станет по-настоящему успокаивающим ритуалом. И если полноформатный BEARTM подойдет для домашних процедур, то BEARTM mini удобно брать с собой.

Прислушиваемся к себе вечером

Вечер — время, когда мы можем посвятить уходу за собой больше времени и спокойно, без гонки перейти к более насыщенному уходу за кожей. Идеальный помощник для этих целей — многофункциональный смартгаджет FOREO UFOTM 2, объединяющий криотерапию, термотерапию, терапию LED-светом и низкочастотные пульсации. Гаджет позволяет комбинировать режимы и подбирать уход в соответствии с состоянием и потребностями кожи: для этого с девайсом можно использовать маски, пропитанные разными видами сывороток. Например, маска Cannabis Seed Oil с маслом семян конопли успокоит раздраженную кожу, а синий LED-свет снизит количество воспалений за счет антибактериального и заживляющего эффекта. Для уставшей кожи с признаками стресса отлично подойдет процедура криотерапии с маской Acai Berry. Знаменитая ягода-суперфуд — богатый источник антиоксидантов. Экстракт японского гречишника, витамин Е и экстракт зеленого чая защищают от преждевременного старения, тонизируют и разглаживают текстуру кожи, а девайс UFOTM 2 усилит действие ингредиентов маски, проводя их глубоко в кожу.

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Такой уход станет приятным завершением дня и поможет восстановить контакт с телом. Ощущения охлаждения и нагревания от термо- и криотерапии, мягкое скольжение гаджета по коже, деликатные ароматы активируемых масок — всё это поможет сфокусироваться на моменте, успокоить мысли и подготовиться ко сну.

Гаджеты и уходовые средства FOREO можно приобрести в магазинах и на сайте «Золотое Яблоко» или OZON .

LUNATM 3, 22 499 рублей

BEARTM, 33 499 рублей

UFOTM 2, 29 999 рублей

Маска Cannabis Seed Oil, 2 499 рублей

Mаска Acai Berry, 2 499 рублей

При выборе гаджетов FOREO не забывай про чек-лист эффективного ухода: